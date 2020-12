53 verbluffende fotos van wereldwijde fotowedstrijden van The Nature Conservancy

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar ontvangt de wereldwijde fotowedstrijd van Nature Conservancy massas inzendingen van fotografen over de hele wereld. Adembenemende beelden van onze wereld op zijn best.

Bill Marr, de directeur fotografie van de organisatie, legt uit: "De fotowedstrijd van TNC is een prachtig kruispunt voor liefhebbers van de natuur en liefhebbers van fotografie. We hebben prachtige inzendingen van over de hele wereld, van prachtige westerse landschappen tot eekhoorns in een achtertuin in Oostenrijk. . Fotografie is een gemeenschappelijke taal voor iedereen. "

Zoals u zich kunt voorstellen, zijn de inzendingen vrij magnifiek, alleen al de afgelopen jaren zijn er een aantal zeer indrukwekkende beelden geweest. We hebben enkele van onze favoriete afbeeldingen verzameld voor uw plezier, maar er zijn er nog veel meer te zien in de vorige galerijen .

Zonsopgang zwemmen

Pinguïns in het paradijs. Deze schitterende foto toont de prachtige wezens in hun natuurlijke habitat, voordat ze een verfrissende ochtendduik nemen. De fotograaf vertelt het verhaal van de moeite die is besteed aan het behalen van deze ongelooflijke wedstrijdinzending:

"Koningspinguïns verzamelen zich op het strand van Salisbury Plain, South Georgia Island om s ochtends te zwemmen. Om bij zonsopgang aan land te komen in South Georgia is wat planning nodig, aangezien het eigenlijk ongeveer 3 uur s nachts is. South Georgia is een natuurlijk paradijs."

Kalmte

Van de wreedheid van de natuur tot de ongelooflijke, adembenemende schoonheid. Deze afbeelding van Jeremy Stevens toont de vredige schoonheid van IJsland.

"Aldeyjarfoss-waterval in IJsland, januari 2018. De plaatsen die het moeilijkst te bereiken zijn, zijn vaak de beste en meest vredige."

Pure energie en vuur

Deze foto toont de pure vernietigende kracht die verborgen is onder het oppervlak van onze nederige planeet. Een ongelooflijk heldere nachtelijke hemel vormt een prachtige achtergrond voor de Colima-vulkaan in Mexico.

"Colima vulkaan die tijdens de nacht uitbarstte en zijn kracht toonde, werd genomen in de Yerbabuena, Comala, Colima. Vulkaanuitbarstingen in kleine hoeveelheden helpen de opwarming van de aarde te verminderen."

Kosmische Cany Cane

De opvouwbare vlaktes van de natuur, de ongelooflijke rondingen van het landschap en een uitzicht dat overspoeld is met kleur en verwondering. Deze schitterende foto van Dustin Gregory toont de majesteit van onze wereld, met ongerepte natuur tentoongesteld onder een ongelooflijke nachtelijke hemel.

"Geologische wonderen ontvouwen zich onder de sterrenhemel van Valley of Fire State Park in mei 2017. De immense lichtvervuiling die uit Las Vegas komt, verlicht het landschap waardoor het bijna overdag lijkt in het holst van de nacht. Deze plaats had die nacht een spookachtige uitstraling. en ik had het gevoel dat ik in de gaten werd gehouden, op weg naar een van mijn meest ongemakkelijke maar gedenkwaardige nachten van het fotograferen van de nachtelijke hemel. "

Het einde is nabij - de tweede plaats

Deze eenzame scherf van een ijsberg lijkt boekdelen te spreken over de opwarming van de aarde. Deze foto, perfect getiteld "het einde is nabij", werd in IJsland genomen door fotograaf Andre Mercier en gekozen als de tweede plaatswinnaar voor de wedstrijd.

"Dit ijs kan duizenden jaren oud zijn en is pas onlangs afgebroken van de Vatnajokull-gletsjer in de Jokulsarlon-baai in IJsland, en zal binnenkort in de zee smelten ..."

Hengsten spelen - winnaar van de hoofdprijs

Dit ongelooflijke beeld van Camille Briottet werd dit jaar gekozen als winnaar van de hoofdprijs. De fotograaf beschrijft de scène die zich voor onze ogen ontvouwt:

"Twee jonge hengsten spelen op de Rhône-delta in de Camarguais-regio in Frankrijk. Ze trainen voor toekomstige gevechten tegen andere hengsten voor reproductierechten binnen de kudde. Dit beeld inspireert me omdat het zowel de kracht als de vrijheid van de natuur laat zien. Mijn foto is het verhaal vertellen dat het leven een gevecht is! De natuur is prachtig, zij het, hard en soms wreed; maar tegelijkertijd is de natuur heel en waar.

Vergadering van de alligators

Deze alligators die terloops in de wateren rondhangen, laten ze ook volgzaam en mooi lijken. Nog een simpele natuurfoto die laat zien hoe anders onze wereld kan zijn.

Lagune met veel alligators in de noordelijke Pantanal, regio Poconé. In de late namiddag kreeg het tafereel een blauwachtige kleur.

IJzige reflectie

In de natuur betekent ongestoorde schoonheid soms ook perfecte symmetrie. Deze ongelooflijke afbeelding komt uit IJsland en toont nogmaals de aantrekkingskracht van dat deel van de wereld. Fotograaf Stephen Dean legt uit:

"Vatnajokull National Park, IJsland - Een ijsberg in Jokulsarlon Glacial Lagoon die is gekalfd van de Vatnajokull-gletsjer. De ijsberg wordt perfect weerspiegeld in het kalme water van de lagune. Ik vond vooral de symmetrie van deze specifieke ijsberg mooi."

Hare Majesteit

Deze foto van Aristo Risi toont de vernietigende krachten van de mens die in botsing komt met de diepten van de natuur. Vreemd mooi.

"Een plastic zak in zijn natuurlijke habitat, de oceaan. Neergeschoten in Shellharbour in 2017. Plastic werd ooit aanbeden, nu vernietigt het alles waar we van houden. De natuur verbindt ons allemaal, we hebben de plicht om haar te beschermen."

Drijvend in de dode zee

Dit beeld lijkt te laten zien hoe vreedzaam de natuur kan zijn en, misschien, hoe onbeduidend de mensheid kan zijn in het grote geheel der dingen. Het water van de dode zee wordt slechts in geringe mate verstoord door een eenzame zwemmer aan de rand.

Fotograaf Aline Fortuna beschrijft de scène:

"Een van de meest unieke ervaringen van de wereld op het laagste punt op aarde. We behoren tot de natuur en niet omgekeerd. Zonder natuur leven we niet, maar zonder ons leeft ze."

Frog hug - Derde plaats

De winnaar van de derde plaats toont een jong meisje dat de geneugten van de natuur ontdekt. De dochter van de fotograaf betrapt op camera terwijl ze een kleine brulkikker zachtjes knuffelde, als een prinses die haar prins probeert vrij te laten.

Fotograaf, Terra Fondriest, zei:

"Beneden bij de modderpoelen op onze weg, vonden we verschillende jonge brulkikkers die rondhuppelden. Op onze heuveltop zijn er maar weinig natte plekken, dus onze modderpoelen herbergen een constante stroom van kikkervisjes, kikkers en padden. Mijn dochter houdt van alle beestjes, haar doel is om ooit een rehabilitatiecentrum voor dieren in het wild te creëren . Ze inspireert me constant met haar zorg voor alles wat leeft. "

Reclamatie

Het woestijnzand heeft het land heroverd dat eerder door de mens werd opgeëist, terwijl zandduinen verlaten huizen in de Verenigde Arabische Emiraten vullen. Deze foto ziet eruit als iets uit een post-apocalyptische film, maar is een real-world snap van de natuur door Jesse Yang die zei:

"De griezeligheid van het verkennen van deze spookstad in de Verenigde Arabische Emiraten verdween na een uurtje verkennen. Maar ik voelde me nog steeds ongemakkelijk bij het betreden van sommige van deze huizen. Het voelde alsof ik op een overtreding beging, dus probeerde ik vreemd respectvol te zijn. De Arabische Woestijn voelde duidelijk niet hetzelfde en herinnerde me eraan dat de natuur altijd zal terugwinnen wat we achterlaten. "

Ijsvogel

Deze perfect getimede foto toont het moment waarop een ijsvogel in het water duikt om een lichte snack vast te leggen. Nog een geweldig beeld van de natuur en het wonder van onze wereld.

Petar Sabol beschrijft zijn foto dieper:

"IJsvogel (Alcedo atthis) jaagt op kleine vissen in een visvijver. Hij werd gevangen op 2 november 2014. in Kroatië, nabij het dorp Palovec, lokale visvijver. Het is erg belangrijk dat we de natuur in elk opzicht schoon houden, maar vooral het water. Water is de essentie van ons leven op aarde en het geeft ons zoveel te ontdekken. "

Redwood heiligdom

Zonlicht valt door de diepten van dit torenhoge bos van massieve sequoias in Noord-Californië. Deze enorme bomen hebben jaren en jaren van groei gekend, op de een of andere manier vermijden ze in al die tijd door de mens te worden gekapt.

Fotograaf Patrick McDonald merkte op:

"Een bosbes staat hoog onder torenhoge sequoias in Noord-Californië. Slechts 5% van de oorspronkelijke, oudgroeiende sequoia-bossen is overgebleven, en ze zijn van onschatbare waarde."

Perfecte sneeuwvlok

De natuur is ongelooflijk, tot in het kleinste detail. We hebben ons vaak verbaasd over hoe geweldig sneeuwvlokken kunnen zijn - elk verschillend van de vorige, elk een perfect en ingewikkeld geschenk van moeder natuur.

De foto van Kathleen Greeson was een van de fotos die door de juryleden als favoriet werden aangemerkt en het is gemakkelijk in te zien waarom. Een perfect moment vastgelegd in een seconde.

"Een perfecte sneeuwvlok rust in het haar van mijn dochter tijdens een sneeuwbui bij ons thuis op Signal Mountain, TN. Volkomen fascinerend om te zien hoe alle verschillende afzonderlijke vlokken in onze tuin vallen."

Roze flamingos in Celestun

Een veel warmer beeld uit Mexico toont flamingos tot knieën in het water, zich zalig niet bewust van de fotograaf die deze schitterende foto maakt.

De Jager

Buiten de winnaars zijn er nog vele andere ongelooflijke shots die het waard zijn om te bewonderen. Deze afbeelding laat zien hoe woest de natuur kan zijn. Een school vissen haast zich naar vrijheid terwijl een grote witte haai toeslaat in de wateren van het eiland Guadalupe, Mexico.

Super blauwe bloedmaan

Boven de opkomst van de Yosemite Valley hangt een supermoon in de lucht zodat iedereen het kan zien. We vinden het leuk hoe de bergtoppen op deze foto naar de maan lijken te reiken. Nog een mooi voorbeeld van alle schitterende fotos die voor de wedstrijd zijn ingezonden.

De ontbijtclub

In 2017 nam Dene Miles deze foto in de vroege ochtenduren in Olympic National Park. Hij merkt op dat er even een pauze was om te ontbijten, omdat de nabijgelegen dieren in het wild perfect werden afgeschermd door bergtoppen en een prachtige mistige bewolking.

Wilde eend tijdens de vlucht

In 2019 maakte Jessica Kirste deze foto van een vrouwelijke wilde eend tijdens de vlucht over de rivier de Rahway in New Jersey. De foto is bijna te perfect met een prachtige omlijsting van onscherpe beuken op de achtergrond. Die bomen hadden destijds ook oranje bladeren, die de vogel perfect complimenteerden en resulteren in dit geweldige beeld.

Eerste stappen

Ongelooflijke uitzichten vanaf de kust van de Mexicaanse stad Tuxpan, Veracruz, terwijl een kleine, pas opgekomen babyschildpad zijn eerste stappen zet op het ongerepte zand.

Ijs wereld

Een kille blik op enkele intrigerende ijsformaties. De manier waarop dit ijs is bevroren, ziet er bijna nep of computergegenereerd uit. Toch was het een foto die Erik Ruiz in 2019 vastlegde.

IJsbeer voor een wandeling

Een prachtig uitzicht op een al even prachtig wezen tijdens een wandeling in Alaska. David Glatz nam deze foto in 2019, terwijl de zonsondergang boven Kaktovik en een ijsbeer voorbij dwaalde.

Melkweg stijgt

Dit is een van de meest interessante uitzichten die we hebben gezien van de Melkweg. De aandacht wordt getrokken door zowel de sterren als het felle licht dat uit de verlaten schuur komt. Door de mens gemaakte structuur en natuur op een briljante manier samen vastgelegd.

Een perfect paar uilen

Mitch Walters sloeg goud in de fotografie toen hij fotos maakte in het Carrizo Plain National Monument, omdat deze vogels kort leken te zijn om het perfect ingelijste natuurbeeld te leveren.

"Soms lachen de vogelfotografiegoden je toe. Tijdens het fotograferen van Painted Rock, gelegen in het Carrizo Plain National Monument, CA, VS, landden een paar Kerkuilen op miraculeuze wijze naast elkaar in spiegelbeeldige mode. Ik maakte een paar fotos voordat ze snel vertrokken, een van de meest verbazingwekkende ontmoetingen die ik heb gehad tijdens het fotograferen. "

Familie

Nog een opvallend natuurbeeld vastgelegd op de top van een bergketen. Deze keer in Ethiopië:

"De foto toont een Gelada-aap en zijn zoon, op de rand van een klif van het Semien-gebergte, in Ethiopië. Deze foto vertegenwoordigt het moederinstinct dat typisch is voor de natuur, van alle soorten; en het beschermende gedrag van elk levend wezen ten opzichte van zijn nageslacht. Om deze foto te maken ging ik naar de Semien Mountains, in Ethiopië, een prachtige plek die wordt gekenmerkt door deze hoge toppen en het ongerepte. "

Giraffe kruising

Dit is een van de oudste fotos in onze lijst, daterend uit 2012. Het is gemaakt in het Selous Game Reserve, Tanzania en toont een rij giraffen die de Rufiji-rivier oversteken. Wat we echter leuk vinden, is de manier waarop ze het samen doen, op een ordelijke manier, voorzichtig over het water lopen.

Mijn grote maaltijd

Soms kan de natuur een harde minnares zijn, maar iedereen moet eten. Met inbegrip van deze grote kerel die zijn lunch opeet.

Vlucht nemen

We zijn dol op de foto van Claire Ryser van een dolfijn tijdens de vlucht. Dit zoogdier zou niet in de lucht moeten zijn, maar hier is het, kortstondig de zwaartekracht trotseert op de meest majestueuze manieren.

De fotograaf merkt op dat de dolfijn eigenlijk een Remora probeert te verwijderen. Deze worden ook wel suckerfish genoemd, een soort zeedier dat zijn leven aan andere zeezoogdieren doorbrengt. Het is bekend dat ze zich vastklampen aan walvissen, schildpadden, haaien en zelfs duikers. Ze voeden zich met de uitwerpselen van de gastheer en genieten van gratis reizen, maar niets anders.

De Wolf

Een kille kijk op het huis voor deze Noordse Wolf die majestueus in het frame is verschenen:

"Een Noordse Wolf, gevangen als hij dichter bij een aas komt in het oostelijke deel van Finland. Deze verbazingwekkende dieren worden zwaar gedecimeerd door de jacht."

50 tinten herfst

In april 2019 was Leah Horstman in Patagonië, Zuid-Amerika, om dit prachtige uitzicht van een zonsondergang tegen een ongelooflijke achtergrond vast te leggen.

Monte Fitz Roy is op de achtergrond te zien met een mix van ongelooflijke wolken, kleurrijke bomen en de prachtige lichten van de zonsondergang.

Groene juwelen

Een prachtige groene foto van een gevaarlijk wezen en een bedreiging voor degenen die het gebied bezoeken. Het is bekend dat deze slangen iedereen bijten die de pech heeft om in de buurt te zijn. De resultaten van een beet zijn ook smerig - leidend tot spontane bloeding uit de mond, neus en ogen en problemen met bloedstolling. Ellendig maar toch een duizelingwekkende foto.

"Amazone palmadder (Bothrops bilineatus) uit Yasuni National Park, Ecuador. Helaas zijn deze prachtige slangen verantwoordelijk voor veel slangenbeten in het Amazonebekken. Ze zitten normaal gesproken op lage takken. Vervolgens komen de meeste beten voor op de armen, het gezicht en de handen. ! "

Prins van doornen

Deze foto maakte Jannicko Kelk begin 2019 in West-Australië. Een fantastische close-up van een hagedis die inheems is in Australië en een bijpassende naam heeft:

"Doornige duivel (Moloch horridus) uit Laverton, West-Australië, genomen op 20/01/2019. Deze vreemde dieren zijn te vinden in de centrale zandwoestijnen van Australië. Ze kunnen water verzamelen van de ochtenddauw. Als vocht de stekels raakt, ze worden omgeleid naar de mond. "

Heb hem

Deze grizzlybeer ziet eruit alsof hij op heterdaad is betrapt terwijl hij iets stouts doet.

Vissen aan de rand van Brooks Falls, Katmai National Park, deze kerel was leuk genoeg om (per ongeluk) voor de camera te poseren en ook op een prachtige manier. Een uitstekende foto en een geweldige inzending voor de wedstrijd van 2019.

De koepel

We betwijfelen of veel mensen zon grandioze selfie kunnen maken. Tenzij je toevallig een astronaut of een absolute gek bent, zijn je zelfportretten waarschijnlijk redelijk gemiddeld. Ze zijn zeker niet zo:

"Dit is een zelfportret gemaakt van de 640 meter hoge iconische bergtop Segla. We begonnen de wandeling met lage bewolking en geen zicht, maar zagen uiteindelijk de middernachtzon vanaf een van de grootste locaties in Noord-Noorwegen. Dit is een enorm panorama van 8 verticale afbeeldingen - en het beeld is 100% echt. "

Zonnedauw en blauwe juffer

Bruce Moffat maakte in 2019 deze schitterende foto van een blauwe juffer in actie. Het resultaat is een prachtige close-up van de natuur in actie.

"Dit voorjaar, terwijl ik dreef in een kano op Maple Lake, BC, belandde ik naast een drijvende boomstam die een kolonie rondbladige zonnedauwplanten ondersteunde. Dit zijn bijzonder interessante planten gezien hun vleesetende gedrag. Hier heeft een blauwe waterjuffer het op de harde manier ontdekt. de kleverige heldere druppels zijn een belangrijk onderdeel van de val en het spijsverteringssysteem. "

De Reef Wanderer

Een paar van de fotos van de wereldwijde fotowedstrijden van Nature Conservancy bevatten afbeeldingen van bedreigde diersoorten. Dieren die de laatste in hun soort zijn en het risico lopen te worden weggevaagd. Meestal vanwege onze eigen destructieve invloed op de wereld om ons heen.

Hier legde Jordan Robins zon foto vast, een foto van een groene zeeschildpad die in 2018 zorgeloos door de wateren van het Great Barrier Reef zwom.

Witte Gevlekte Kwallenzonsondergang

Deze foto is begin 2019 gemaakt in Jervis Bay Australia en toont een witgevlekte kwal, ook bekend als Phyllorhiza punctate. Deze vreemd uitziende kwallen zijn niet echt gevaarlijk voor mensen, in tegenstelling tot andere kwallen voor de Australische kust. Ze voeden zich met plankton terwijl ze schijnbaar moeiteloos met de stroming meedrijven.

Dreigende ondergang

Een prachtig gezicht van de natuur met een ouder die zijn jonge kuiken probeert te leren wennen aan het water en het tegelijkertijd voedt. Ook een prachtige foto gemaakt net voordat de arme gevederde wezens door de golven werden geslagen.

"We waren in 2019 op het strand in de Falklands, wachtend tot de Gentoo Penguins aan land kwamen. Deze ene volwassene werd achterna gezeten door zijn kuiken voor voedsel. De ouder bleef in het water rennen om het kuiken eraan te laten wennen. het voedde het kuiken - precies op het pad van een grote golf. Het kuiken kreeg wel wat eten, maar ging ook zwemmen onder de beukende golf. "

Achtergrondverlichting van Amerikaanse krokodillen

Er zitten veel tanden in deze afbeelding uit 2017, aangezien een Amerikaanse krokodil net onder het wateroppervlak van de Gardens of the Queen in Cuba wordt gezien.

Op de een of andere manier lijkt hij blij te zijn op de foto, maar we denken niet dat we nergens in de buurt zouden zijn.

Klein huis

Deze eenvoudige maar mooie afbeelding is een van de meest interessante op de lijst dankzij zijn bescheiden creatie. Hoewel veel van de fotos afkomstig zijn van verbluffende locaties over de hele wereld, is deze in een tuin gemaakt.

Signe Fogelqvist bewijst dat geweldige natuurbeelden overal kunnen worden gemaakt:

"Ik ben tot de ontdekking gekomen dat je niet de meest extravagante locaties nodig hebt om inspiratie voor fotografie op te doen, ga gewoon naar buiten in je tuin en zoek je kleine lokale leven."

Australische zeeleeuw

Deze foto is gemaakt in Jurien Bay, West-Australië in 2019. Op het eerste gezicht zou het gemakkelijk kunnen worden aangezien voor een hond die een duik neemt, maar het is eigenlijk een Australische zeeleeuw.

Bijna klaar!

Deze foto van Jeffrey Munoz toont een Olive Ridley-zeeschildpad die uit de wateren komt, klaar om een nest te bouwen aan de kust van Costa Rica. Ze zien er niet erg blij uit.

Stilte in het moeras

Bijna gecamoufleerd door de troebelheid op het wateroppervlak, geniet deze kikker van een klein beetje licht in de moerassen van Dauphin County, Pennsylvania.

De jager

Nog een natuurfoto die de survival of the fittest laat zien met een klein konijn dat niet snel genoeg was om weg te komen van deze rode vos.

Na een succesvolle jacht, keert de moedervos terug naar haar hol met de prijs.

Afrikaanse zonsondergang

Deze prachtige foto van Mary Hulett, genomen midden in een safari, toont een majestueuze koning van de jungle die rust op een termietenheuvel. Een kalm en sereen uitzicht.

Dorstige nacht

Een ander gezicht dat velen van ons nooit in levende lijve zullen zien. Een Long Tongue Bat gevangen voedsel van een Balsa Wood Flower in het regenwoud van Costa Rica.

Schud het van je af

Koud weer kan niet leuk zijn om in te leven, maar het levert zeker een aantal interessante, nieuwsgierige en mooie fotos op. Hier schudt een Gestreepte Uil de sneeuw van zijn veren af.

Middagrust

In Landa Park, New Braunfels, Texas, werden twee kleurrijke eenden op camera gevangen door Jorgen Hog die op een boomstam rustte. Vreedzame, maar toch nieuwsgierige wezens met een oog op de camera.

Naderende storm

Een ding dat de fotos van de wereldwijde fotowedstrijden van Nature Conservancy laten zien, is dat hagedissen buitengewoon fotogeniek zijn.

Hier kijkt een gesaldeerde draak (Ctenophorus nuchalis) naar de camera terwijl een boze storm zich verzamelt in de lucht erboven.

Bioluminescentie

Aan de kust van Tasmanië maakte Stanley Aryanto deze foto van ongelooflijke bioluminescentie - het zeeleven dat een prachtige gloed verspreidde terwijl het zich op het oppervlak afspoelde.

Besneeuwde bluebird

We genieten van het zien van deze afbeeldingen van prachtige wezens met een achtergrond van de wonderen van de natuur. Deze afbeelding en verschillende andere zoals deze op deze lijst zijn het bewijs dat zelfs het kleinste wezen fantastisch kan zijn.

"Dit is een foto van een oosterse bluebird die ik afgelopen herfst heb gemaakt. We hadden een vroege sneeuwstorm op een dag en ik kwam een kleine groep bluebirds tegen en kon deze foto maken"

Anemoonvis en anemoon

Nemo? Ben jij dat?

"We waren aan het fotograferen op de Malediven in mei 2019, toen we deze zeer kleine anemoon tegenkwamen, slechts ongeveer 10 cm breed. Terwijl hij zich klaarmaakte voor het schot, stak een heel kleine clownvis plotseling zijn kop uit de anemoon. "

Geschreven door Adrian Willings.