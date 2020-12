Fantastische high-speed fotografie die ongetwijfeld zal verbazen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bij hogesnelheidsfotografie wordt de juiste apparatuur gebruikt om snelbewegende objecten, mensen en dingen vast te leggen op een manier die anders niet mogelijk is. Het wordt vaak gebruikt voor sportfotografie en andere evenementen met snel bewegende momenten, maar sommige fotografen gebruiken het ook voor andere doeleinden.

Enkele van de coolste fotos die we hebben gezien, bevatten een aantal supersnelle fototrucjes om momenten vast te leggen die anders zouden worden gemist. Dingen die op verschillende manieren exploderen, lijken het perfecte onderwerp te zijn en we hebben een aantal briljante gevonden om van te genieten.

Vloeibare bloemen

Zoals u zich kunt voorstellen, is er veel planning en voorbereiding in deze beelden gestoken. Jack Long gebruikte gekleurd water dat op de juiste manier was gemanipuleerd om de illusie te wekken van bloeiende bloemen, de bladeren van planten en zelfs potten waarin ze groeien. De snelle fotografie resulteert in indrukwekkende beelden die een eerbetoon zijn aan alle inspanningen deze kunstenaar moet erin hebben gestoken.

Golven breken

Op fotos die lijken op de fotos die je zou kunnen zien van surfers die door golven kelderen, bevat deze verzameling afbeeldingen een aantal behoorlijk spectaculaire snelle afbeeldingen vanaf de kust.

Golven die breken en breken, krullen en wassen in al hun glorieuze glorie. Fotograaf Warren Keelan weet de oceaan op het juiste moment vast te leggen.

Verf gedrenkte gereedschappen en speelgoed

Veel van het werk van Peter Schafrick betreft over het algemeen commerciële en productfotografie, maar deze kunstenaar is bijzonder multitalent . Een deel van zijn snelle fotografie omvat werk als dit - waarbij verf van verschillende kleuren is aangebracht op gereedschap, speelgoed en andere objecten voordat het met middelpuntvliedende kracht wordt rondgedraaid.

Het resultaat zijn kleurrijke wervelingen van verf die in alle richtingen ronddraaien, een fantastisch uitzicht en een schitterend voorbeeld van wat mogelijk is met dit soort fotografie.

Exploderende verfballonnen

Een ander briljant fotografisch werk van Fabian Oefner betreft met verf bedekte ballonnen die met een speld worden geëxplodeerd. Deze ballonnen waren bedekt met meerdere lagen acrylverf, wat leidde tot kleurrijke resultaten zodra ze eindelijk barsten.

Dankzij snaps die in milliseconden zijn vastgelegd, kunnen we genieten van de volledige kleurrijke glorie van de verf die uit het oppervlak van de ballon barst. Nog een geweldig voorbeeld van snelle fotografie en een hoogtepunt van een getalenteerde kunstenaar.

Coke Can explosies

Met behulp van een aantal high-speed fotografie-apparatuur, een perfecte studio-opstelling en enkele blikjes Coca-Cola, creëerde fotograaf Fabian Oefner deze high-speed galerij.

De blikken die je kunt zien exploderen, worden gevangen net zoals de pellet van een luchtpistool het oppervlak doorboort en door de andere kant slaat. De resulterende spray is behoorlijk magnifiek en dat geldt ook voor de afbeeldingen.

Exploderende beeldjes

Deze fotos zijn misschien wel de meest bevredigende op onze lijst. Ze worden ook op slimme manieren vastgelegd. De porseleinen beeldjes vallen van een hoogte van drie meter tot hun vroegtijdige dood op het oppervlak eronder. Het geluid van het verbrijzelende porselein zet de sluiter aan om de foto te maken en dit zijn de resultaten.

Het is misschien een beetje destructief, maar we zijn grote fans van het werk van Martin Klimas .

Een glas in een veld

Een schitterende zomerdagopname van een glas in een veld, vastgelegd door Rachel Samanyi . Een eenvoudig beeld met schitterende resultaten.

Mushroom cloud melk

Vloeistof is een veel voorkomend thema in deze snelle fotos en vaak met geweldige resultaten. We krijgen zelden de resultaten te zien van zoiets eenvoudigs als een druppel die een vloeibaar oppervlak raakt en deze kiekjes vangen elk klein detail van het moment op dat anders in een oogwenk voorbij zou gaan. Deze foto van Joe Dyer ziet de resultaten in de vorm van een melkpaddestoelwolk.

Exploderend ei

Het is een explosie! Deze afbeelding is het resultaat van een ei dat wordt neergeschoten met een luchtbuks. Het spatten van eivloeistoffen van binnenuit geeft bijna het uiterlijk van een dubbeldooier.

Deze fotograaf heeft behoorlijk wat geëxperimenteerd met high-speed fotografie en heeft een aantal ongelooflijke afbeeldingen gemaakt waarvan iedereen kan genieten op hun Flickr-pagina.

Paprika en water

Deze eenvoudige maar aangename afbeelding maakt deel uit van een reeks snelle fotos van paprikas die het wateroppervlak breken. De bellen van de resulterende impact en plons worden in hun volle majesteit gezien dankzij deze snelle klik.

Eend neergeschoten

Dit ongelukkige rubberen eendje werd schijnbaar opgeofferd om deze eenvoudige foto met hoge snelheid te maken. We zijn grote fans van dit beeld vanwege hoe ingetogen het is. Waar de meeste andere fotos op deze lijst grote en gewaagde resultaten opleveren, valt de vernietiging van de eend veel minder op, maar je kunt de reis van de foto zien terwijl deze door zijn hoofd gaat.

Schitterende bollen

We zijn een fan van vernietiging op hoge snelheid. Dit eenvoudige beeld van een bol die wordt gebroken door een luchtpellet is vreemd genoeg bevredigend en prettig voor het oog. Hoewel we blij zijn dat we de resulterende rotzooi niet hoeven op te ruimen.

Ballen in een glas

Joe Dyer werkte op hoge snelheid fotografische magie met deze afbeelding van heldere waterparels die in een martiniglas werden gedropt. De ballen lijken de zwaartekracht te trotseren en tegelijkertijd het licht op briljante manieren te vangen. Een fantastisch beeld met schitterende resultaten.

Geschreven door Adrian Willings.