Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met het verstrijken van de jaren veranderen plaatsen en landschappen, soms ten goede, soms ten kwade. In de afgelopen decennia zijn er eindeloos veel fotos gemaakt van over de hele wereld. Een kleine verzameling geschiedenis- en fotografiefanaten heeft deze afbeeldingen doorzocht om plaatsen te koppelen - fotos uit het heden nemen om te vergelijken met het verleden.

De prachtige resultaten van dit nauwgezette werk zijn in al hun glorie te zien, met enkele vergelijkende beelden die meer dan honderd jaar teruggaan. We hebben de re-fotoarchieven doorzocht om een kleine selectie te maken waarvan u kunt genieten.

Ga met ons mee terwijl we een wandeling door de geschiedenis maken.

Deze originele foto is gemaakt door een kapitein van de Army Film & Photographic Unit en toont een zelfrijdend kanon van een priester buiten de kathedraal Notre-Dame. Dit pantser maakte deel uit van de Franse 2e Pantserdivisie die eind augustus 1944 betrokken was geweest bij de bevrijding van de stad - slechts enkele dagen nadat de opstand was begonnen door het Franse verzet.

De tweede, modernere weergave, die in 2017 werd genomen, toont een veel rustiger zicht op dezelfde plek. Bezoekers en toeristen kunnen nu genieten van de rust, stilte en verwondering van het gebouw dankzij de heroïsche moed van het bevrijdende leger al die jaren daarvoor.

Deze originele foto, genomen in 1932, toont een uitzicht hoog boven de stad New York tijdens de bouw van het Rockefeller Center. Deze afbeelding toont een nachtmerrie op het gebied van gezondheid en veiligheid, waaronder werknemers die alcohol drinken terwijl ze terloops hoog boven de grond rusten.

Een moderne recreatie genomen meer dan 70 jaar later en aan de andere kant van de wereld toont een iets veiliger uitzicht op Londen met arbeiders in helmen die harnassen dragen om vreselijke ongelukken te voorkomen.

Deze foto uit 1900 toont het beroemde variététheater Moulin Rouge dat slechts een jaar eerder werd geopend. Dit gebouw groeide al snel uit tot een van de beroemdste theaters ter wereld. Het zou niet alleen gastheer zijn voor een verscheidenheid aan spectaculaire shows en artiesten, maar zou ook mensen van over de hele wereld aantrekken.

De tweede afbeelding van het gebied uit 2016 toont het theater in zijn volle glorie met de onmiskenbare rode windmolen nog stevig intact. De omgeving is niet zo populair als het ooit was, maar het theater zelf trekt nog steeds veel publiek.

Deze foto uit 1908 toont een ander uitzicht vanuit Frankrijk, dit keer van de Mont-St.-Michel. Dit eiland heeft eeuwenlang vestingwerken en in de 8e eeuw na Christus werd het ook veranderd in een klooster.

Meer dan 100 jaar later is het uitzicht enigszins gemoderniseerd, maar ademt nog steeds geschiedenis vanuit elke hoek. Een nieuwe brug, rijbaan en hydraulische dam die zijn ontworpen om de baai te beschermen, zijn de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren.

Deze eerste foto dateert uit 1900 en toont een uitzicht op Pennsylvania Avenue in Washington DC. Het US Capitol-gebouw is zichtbaar in de verte, met een straat vol mensen die wachten op de tramdienst en hun dagelijkse bezigheden uitvoeren.

De tweede foto toont een veel moderner beeld van hetzelfde gebied - knapte in 2016. De tramlijnen zijn nu vervangen door fietspaden en meerdere rijstroken.

Een oude afbeelding uit 1889 toont de effecten van klimaatverandering op de Engabreen-gletsjer in Holandsfjorden Noorwegen. De originele foto toont een bijna kaal en levenloos landschap van ijs, rotsen, water en gletsjergrind.

Dezelfde plek die in 2010 opnieuw werd vastgelegd, toont een heel ander uitzicht met groen en vegetatie in het omringende landschap en veel minder ijs en sneeuw op de achtergrond.

Een indrukwekkend uitzicht op de rivier, genomen tijdens de "Exposition Universelle" in 1900 - de wereldtentoonstelling in Parijs, Frankrijk in dat jaar waarvoor deze gebouwen speciaal werden opgetrokken:

"Herinnering aan een vroegere pracht: voor de Wereldtentoonstelling in 1900, die meer dan 48 miljoen bezoekers trok en een van de meest succesvolle tentoonstellingen in zijn soort was, werden alleen voor dit doel indrukwekkende monumenten opgericht. Op de" Quai des Nations "( vandaag Quai dOrsay) werden gebouwen gevonden die de verschillende naties vertegenwoordigden, die door hen werden gefinancierd. Van links naar rechts zijn de Verenigde Staten, het Ottomaanse Rijk, Bosnië-Herzegovina, België, Duitsland, Spanje en Monaco vertegenwoordigd op deze sectie in de foto. Ze zijn allemaal gesloopt na de tentoonstelling. "

Het moderne uitzicht uit 2010 laat een heel ander beeld van het landschap zien. Moeilijk te geloven dat de oorspronkelijke gebouwen slechts tijdelijk waren. Nu is de Eiffeltoren bijna het enige dat in het oog springt in het landschap.

Deze originele afbeelding, gemaakt in 1901, toont een zicht op de straten van Philadelphia, VS. Werklui leggen lijnen op de weg met op de achtergrond het prachtige stadhuis.

In 2018 staan torenhoge wolkenkrabbers langs dezelfde straat, met de kleuren van het moderne leven voorbij flitsen. Het stadhuis staat nog steeds prachtig in het centrum, maar wordt stevig overschaduwd door de hoge gebouwen die sindsdien in de omliggende straten zijn ontstaan.

In 1910 zorgde hevige regenval ervoor dat het water van de rivier de Seine buiten hun oevers trad toen het niveau acht meter boven normaal steeg. De resulterende overstroming werd bekend als de zondvloed van Parijs en maakte veel van de omliggende wegen onbegaanbaar behalve per boot.

De overstroming leidde ook tot meer dan $ 1,5 miljard aan schade in het huidige geld, maar verrassend genoeg waren er geen berichten dat iemand in die tijd het leven verloor. Het zou meer dan een week duren voordat de overstromingen verdwenen waren.

Een veel normaler zicht op dezelfde weg toont een kalm en droog tafereel dat de mensen ongetwijfeld zouden hebben verwelkomd. Meer dan 100 jaar zijn verstreken en er zijn geen schippers te zien in de Rue de lUniversité.

Deze originele foto dateert uit 1931 en toont een veel minder druk zicht op Palazzo Esposizioni Mobili.

De vervolgfoto laat veel minder elektriciteitsleidingen zien, maar wel een aantal nieuwe gebouwen die aan de omringende skyline zijn opgedoken.

Op sommige plaatsen kost het veel minder tijd om te passeren voordat een skyline verandert. Deze originele afbeelding is in 2012 uit een slaapkamerraam in Londen genomen.

Slechts zes jaar later zijn er zowel aan de skyline zelf als in de buurt een aantal nieuwe gebouwen te zien - één gebouw heeft zelfs een tuin op het dak. Een klein stukje groen in een verder uitgestrekte stedelijke jungle.

In 1976 werd de Strand Arcade in Sydney getroffen door een verwoestende brand. Ondanks de schade begonnen de restauratiewerkzaamheden en werd het winkelcentrum in 1977 weer geopend. Het gedijt nu weer en de meer recente afbeelding uit 2018 toont de Strand Arcade in al zijn moderne glorie.

Een andere uit de rivier de Seine tijdens de Wereldtentoonstelling van 1900. Opnieuw een selectie van tijdelijke gebouwen die speciaal voor de gelegenheid zijn opgetrokken. Dit uitzicht was bedoeld om bezoekers van de beurs te laten zien hoe de waterweg van Parijs er honderden jaren eerder uitzag.

Hetzelfde uitzicht dat 100 jaar later werd gezien, toont een veel groener tafereel, met koetsen, boten en bomen in plaats van de prachtige gebouwen die ooit de rivier sierden.

Het oorspronkelijke uitzicht op de Rue de Paris in Viarmes dateert uit 1912. Kleine kinderen en een paardenkar vullen de straat - een alledaags gezicht voor die tijd. Aan de overkant van de straat is een landbouwwinkel te zien. Deze afbeelding kwam oorspronkelijk op een ansichtkaart terecht en is met postzegel en zo te zien.

Meer dan 100 jaar later is het uitzicht niet veel veranderd. Het paard en de wagen zijn vervangen door autos en de winkel is ingeruild voor een bank, maar het is zeker een gemakkelijk bekend gezicht.

Een luchtfoto van het Beverly Hills Hotel toont een relatief tam landschap met heel weinig andere gebouwen in de weg. Deze foto is in 1918 gemaakt en de moderne kijk is heel anders.

De vervolgfoto gemaakt in 2018 toont niet alleen meer gebouwen, maar ook een schat aan bomen die in de loop der jaren zijn ontstaan. Het terrein en de gebouwen van het hotel zijn nu nog indrukwekkender dan voorheen.

Op deze zwart-witfoto uit de jaren 40 is een menigte Duitse legersoldaten te zien in de bezette stad Schagen, Nederland. Een mix van burgers loopt ook door de straten, ongetwijfeld op hun hoede en bezorgd over hun omgeving.

Vele jaren later, in 2018, worden diezelfde straten bezet door autos en winkelend publiek die hun dagelijkse bezigheden uitvoeren zonder dat de dreiging van een bezetter hen lastig valt.

Een ander uitzicht vanuit Nederland in oorlogstijd toont een rustig deel van Nederland voorbereid op een aanval met tankvallen en ongetwijfeld andere verdedigingsemplacementen in de buurt.

Dezelfde opvatting van recentere jaren maakt het moeilijk te geloven wat er al die jaren eerder in diezelfde straten is gebeurd. De meeste van dezelfde gebouwen zijn bewaard gebleven, maar de metalen monsters zijn allang verdwenen.

Een gebombardeerd woongebouw in de straten van Polen vastgelegd op een foto uit 1950 die een tijd van ellende en tragedie laat zien.

Tientallen jaren later bedekken reparaties de gaten, onvolkomenheden en schade uit het verleden. We vragen ons af of de huidige bewoners op de hoogte zijn van de geschiedenis van hun gebouw en alles wat de afgelopen jaren is verstreken.

Een uitzicht op Place de la Bourse vastgelegd in 1900. Op deze originele foto domineerden voetgangers en paardenkoetsen de straten. Rond deze tijd begonnen de eerste tramlijnen te verschijnen en in de jaren die volgden zouden er ook nog veel meer verschijnen - met in totaal 32 lijnen in het gebied in 1957.

Het hier gefotografeerde gebouw vormde de beurs van die tijd en het middelpunt van modernisering voor het gebied.

Het moderne uitzicht, dat 117 jaar later werd geknapt, toont nog steeds een drukke straat, maar nu wordt het gebouw gebruikt voor tentoonstellingen en kunsttentoonstellingen. Het gebied is ook een populaire locatie voor bijeenkomsten en demonstraties.

Nog een foto van meer dan een eeuw geleden. Deze afbeelding toont het "Grote Zavelplein" - in het historische stadscentrum van Brussel. In die tijd waren er in de omgeving marktkraampjes waar op vrijdag vlees werd verkocht en op zaterdag melk en kaas.

Het huidige uitzicht lijkt meer op een parkeerplaats met veel minder karakter, maar de omgeving is juist enorm populair onder de rijkere leden van de samenleving. Met oude bars en winkels die worden vervangen door chocoladewinkels, antiekhandelaren en hotels.

De verschrikkingen van de Grote Oorlog troffen het station van Ieper in België in 1915. Deze foto vertelt over de schade en chaos die op dat moment overal in het gebied regende.

Meer dan 100 jaar later ziet hetzelfde uitzicht er heel anders uit: het gebouw is volledig gerepareerd en gerestaureerd en moderne wegen hebben de onverharde wegen van vervlogen tijden vervangen. Het leven is ongetwijfeld ook veel vrediger.

Een van de oudste afbeeldingen op onze lijst dateert helemaal uit 1860 en toont een straat vol toeschouwers, ongetwijfeld gebiologeerd door de camera. Een interessant en opvallend aquaduct steekt de straat over en trekt de aandacht als middelpunt van de foto.

Hetzelfde uitzicht meer dan 158 jaar later toont hetzelfde aquaduct dat sterk staat en dezelfde oude bomen nog steeds langs de straten staan. De mensen zijn nu vervangen door geparkeerde autos, maar verder is het uitzicht opvallend vergelijkbaar.

In 1945 wordt deze oude oorlogsbunker gefotografeerd met burgers die terloops vlakbij staan. Op de achtergrond is ook een windmolen te zien.

Jaren later wordt diezelfde bunker interessant gebruikt als hij wordt omgebouwd tot bloemenwinkel. De molen is verdwenen en de omgeving is rustiger, zij het nog steeds zo vol beton en asfalt.

In Rusland werd tijdens de Duitse invasie het Peterhof-paleis verbrand en beschadigd door explosieven. Veel van de fonteinen op het terrein werden ook vernietigd.

Het herstel begon na de oorlog en ging door in de jaren die volgden. Het huidige uitzicht op de Peterhof laat het oorspronkelijke gebouw al zijn pracht zien.

Nog een Franse foto van een eeuw geleden. Deze afbeelding toont enkele prachtig goed geklede mannen - de heer Merceron, de heer Maisonville en de heer Chabrand. Deze mannen stichtten de bases van het Syndicaat van Initiatief van Grenoble en de Dauphine: het Eerste Syndicaat van Initiatief van Frankrijk, en de toekomstige VVV-kantoren.

Dezelfde mening 100 jaar later is er helemaal niet veel veranderd, maar het VVV-kantoor is schijnbaar vervangen door een makelaar.

Een veel meer landelijke foto dateert uit 1887 en toont een van de vele wegen die destijds als een technisch hoogstandje werden beschouwd - een weg die door de heuvels snijdt.

116 jaar later is de weg nu geasfalteerd, maar verder hetzelfde. Er is geen poging gedaan om de weg te verbreden, ondanks de passerende autos. Het uitzicht is vandaag net zo prachtig als al die jaren daarvoor.

Deze eerste foto van de San Francisco-Oakland Bay Bridge werd genomen in 1980 en toont een helder verlichte skyline en een opname met lange sluitertijd van voorbijgaand verkeer.

Bijna drie decennia later lijkt hetzelfde beeld opmerkelijk veel op elkaar. De skyline is enigszins veranderd, met de toevoeging van nieuwe gebouwen en groeiende bomen, maar het is ook onmiskenbaar bekend.

Op deze originele foto van de Eiffeltoren is te zien dat deze halverwege 1888 in aanbouw was. Er zijn ook omliggende gebouwen in het gebied te zien opduiken.

Anno 2017 toont dezelfde hoek een al even drukke kijk op de wereld. De volledig gebouwde toren is sinds de bouw door vele miljoenen mensen bezocht en de toren zelf heeft ook decennia van slijtage doorstaan, waaronder twee wereldoorlogen en meer.

Nog een momentopname van vernietiging en bloedbad uit het eerste deel van de 20e eeuw. Deze afbeelding toont het wrak van een kerk in Frankrijk die is getroffen door een enorm " Paris Gun" . Dit waren superzware artilleriekanonnen met lange afstand die door de Duitsers werden gebruikt om Parijs tijdens de oorlog te bombarderen. Hoewel ze als superguns werden beschouwd vanwege de afstand die ze konden afvuren, waren deze artilleriegeweren eigenlijk niet erg succesvol omdat het afgevuurde laadvermogen vaak relatief klein was.

Hier was het dak van de kerk geraakt waardoor het naar binnen was ingestort en deze keer liet het pistool zijn sporen achter: 88 mensen kwamen om en bijna evenveel gewonden.

99 jaar later is de kerk een heel andere site. Volledig gereconstrueerd en goed gebruikt, is de St-Gervais-et-St-Protais nu een veel veiligere plaats van aanbidding.

Deze originele zwart-witfoto uit de jaren 40 toont de gebeurtenissen van de Anzac Day Parade. Een speciaal evenement ter herdenking van alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders "die hebben gediend en zijn omgekomen in alle oorlogen, conflicten en vredesoperaties".

Hetzelfde uitzicht toont het prachtige Sultan Abdul Samad-gebouw verborgen achter toeristenbussen in plaats van deelnemers aan de parade. De skyline is enorm veranderd in de 75 jaar die zijn verstreken sinds het een deel van de schoonheid heeft weggenomen.

Veel van de fotos in deze collectie tonen een geschiedenis van schade die de Duitsers tijdens de oorlogen hebben aangericht, maar deze foto toont de resultaten van hun acties. Het Russische leger veroorzaakte massale verwoestingen toen ze door Duitsland en verder Berlijn binnenvielen. De hoofdgebouwen waren ook niet veilig.

Het Reichstag-gebouw zelf was echter geen nazi-monument. Het is eigenlijk ontworpen en gebouwd tussen 1884 en 1894.

Het gebouw werd zwaar beschadigd door de schade, maar pas in de jaren zestig begon de restauratie serieus. Het moderne gebouw dat hier te zien is, is veel veranderd omdat het in de jaren 19 weer werd gestript en opnieuw werd opgebouwd. Het is nu een van de meest bezochte attracties in Duitsland.

Dresden, Duitsland was tijdens de Tweede Wereldoorlog onderworpen aan veel geallieerde bombardementen. Deze vergelijkende afbeelding toont de schade die de geallieerden in die jaren aan de Duitse stad hebben toegebracht. Op de een of andere manier werden de omliggende gebouwen verwoest, maar het standbeeld bleef hoog staan.

De Frauenkirche van Dresden, de Lutherse kerk, kan in al zijn majesteit worden herbouwd en gereconstrueerd. Het heeft echter meer dan 50 jaar als oorlogsmonument gestaan en het was pas bij de hereniging van Duitsland in 1994 dat het gebouw werd gereconstrueerd.

De foto uit 1900 toont de Pont des Arts - een voetgangersbrug over de rivier de Seine, Frankrijk. Deze brug leidt van het Institut de France naar het Louvre. Als zodanig is de brug altijd een zeer populaire toeristische bestemming geweest en biedt hij een prachtig uitzicht op de omgeving.

Hier zijn koppels te zien die nonchalant over de brug lopen, één heeft zelfs een zwaard om zijn middel.

Met een romantisch uitzicht op de stad van de liefde, is de brug altijd een geliefd trefpunt geweest voor stellen en als zodanig waren de leuningen van de brug vaak versierd met hangsloten, een romantisch gebaar van liefde. In 2015 zorgde het gewicht van de sloten er echter voor dat een deel van de reling instortte en dus moesten de rest van de sloten met geweld worden verwijderd.

De Brandenburger Tor is een van de meest bekende herkenningspunten in heel Duitsland. Het werd oorspronkelijk gebouwd in 1791 en gebouwd als monument tijdens de Bataafse Revolutie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazis de poort als symbool voor hun partij. Het wist de oorlog te overleven, maar werd zwaar beschadigd door kogels en explosies toen het Russische leger de stad binnentrok. Hier is een Russische soldaat te zien met een camera die voor het monument staat.

De gereconstrueerde poort werd in de jaren daarna gebruikt voor vele herdenkingsdiensten, waaronder de officiële ceremonie ter gelegenheid van de hereniging van Duitsland. Als een vaste plek voor grote historische evenementen, is de Brandenburger Tor een toeristische trekpleister geworden en wordt nu door velen beschouwd als een symbool van Europese vrede en eenheid.

"De Opera Garnier versierd met hakenkruizen voor een festival met Duitse muziek tijdens de bezetting van Parijs. De Duitsers organiseerden een reeks concerten in de bezette stad, onder meer door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan."

Het in 2016 gefotografeerde operagebouw Palais Garnier biedt een veel rustiger uitzicht over Parijs. Het gebouw staat bekend als "waarschijnlijk het beroemdste operahuis ter wereld ..." vooral omdat het de setting was voor de roman The Phantom of the Opera uit 1910. Het verscheen ook als een middelpunt voor latere aanpassingen van de roman in films en musicals.

