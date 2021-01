De 24 duurste fotos die voor miljoenen zijn verkocht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De meesten van ons zullen weten dat schilderijen tientallen, zelfs honderden miljoenen dollars kunnen opbrengen, maar digitale fotos kunnen net zo verzamelbaar zijn en vergelijkbare prijzen vragen op een veiling.

Verzamelaars betalen zelfs veel geld om een stuk van een foto te bezitten: in februari 2018 betaalden een groep van 10 investeerders samen $ 1 miljoen voor een crypto-art foto genaamd The Forever Rose, gemaakt door Kevin Abosch. The Forever Rose is geen fysieke foto, maar elke investeerder ontving een "token" dat ze kunnen houden of verkopen.

Maar $ 1 miljoen is zakgeld vergeleken met de bedragen die zijn betaald voor de fotos op deze lijst. Dus laten we u meenemen door de 24 duurste fotos die ooit zijn verkocht.

Fotograaf: Kevin Abosch

Verkoopprijs: $ 1 miljoen

Crypto-art is een vorm van virtueel kunstwerk dat als zeldzaam en verzamelbaar wordt beschouwd. Kunstwerk wordt gekocht op de blockchain; een digitaal grootboek dat transacties behandelt die zijn gedaan door Bitcoin of andere vormen van virtuele valuta. Forever Rose van Kevin Abosch is het duurste virtuele kunstwerk ooit verkocht.

Fotograaf: Peter Lik

Verkoopprijs: $ 6,5 miljoen (niet geverifieerd)

Verkoopdatum: december 2014

De Australische fotograaf Peter Lik beweert het record te hebben van de duurste foto ooit verkocht: maar liefst $ 6,5 miljoen voor zijn foto Phantom. De prijs is echter nooit officieel geverifieerd, aangezien de koper "privé en anoniem" is.

Er zijn ook beweringen dat de prijzen van Lik niet legitiem zijn, aangezien hij de prijzen van zijn werk verhoogt (dat hij alleen in zijn eigen galerijen verkoopt) naarmate het beperkte aantal van 995 afneemt. Zijn werk wordt door kunstcritici vaak beschouwd als niet echt inbaar te zijn, maar hij gebruikt de methode van hype-building om kunstbeginners met een groot besteedbaar inkomen aan te trekken.

Fotograaf: Andreas Gursky

Verkoopprijs: $ 4,338,500 (geverifieerde verkoop)

Verkoopdatum: 8 november 2011

De duurste geverifieerde verkoop van een foto is van Andreas Gursky, die zijn foto, getiteld Rhine II, in 2011 verkocht voor iets meer dan $ 4,3 miljoen. De afbeelding is nummer één in een serie van zes en toont een deel van de Rijn, net buiten Düsseldorf. Gursky heeft omliggende gebouwen digitaal verwijderd om het uiteindelijke beeld achter te laten, waardoor het echt uniek is, omdat je niet hetzelfde uitzicht kunt krijgen als je de rivier zelf bezoekt.

Fotograaf: Richard Prince

Verkoopprijs: $ 3.973.000

Verkoopdatum: 12 mei 2014

De foto Spritual America, door Richard Prince, toont een tienjarige Brooke Shields, naakt staande in een bad, dus we gaan het hier niet publiceren. Prince nam niet zelf de originele foto, maar nam eerder een foto van een foto. Het origineel verscheen in het softcore-pornoblad Sugar n Spice en werd gemaakt in opdracht van Shields moeder in een poging haar carrière vanaf jonge leeftijd een boost te geven.

De titel Spiritual America is ook ontleend aan een ander werk: een foto van een werkpaard gemaakt door Alfred Stieglitz in 1923. Het beeld en de titel contrasteren met elkaar en vergelijken harde, eerlijke arbeid met wat mensen in de moderne tijd om roem en succes.

Fotograaf: Cindy Sherman

Verkoopprijs: $ 3.890.500

Verkoopdatum: mei 2011

Cindy Sherman nam dit beeld van zichzelf in 1981 en verkocht het uiteindelijk aan een New Yorkse dealer voor $ 3.890.500. De foto maakt deel uit van Shermans Centerfolds-serie uit hetzelfde jaar. De serie fotos toont Sherman in verschillende stereotiepe poses uit die tijd, altijd wegkijkend van de lens en buiten het frame.

Sherman was verantwoordelijk voor alle aspecten van de fotos, inclusief make-up, haar, belichting, regie, modellenwerk en fotograferen. Het beeld werd in mei 2012 opnieuw verkocht voor $ 2,89 miljoen, waarmee het tegelijkertijd de 12e duurste foto ooit is die is verkocht.

Fotograaf: Gilbert & George

Prijs: $ 3.765.276

Verkoopdatum: 30 juni 2008

Gilbert & George zijn Gilbert Prousch uit San Martin de Tor, Italië en George Passmore uit Plymouth, UK. Ze worden zelden zonder de ander in het openbaar gezien en dragen bijna altijd pakken die een "uniform" zijn geworden na hun Singing Sculptures-serie. To Her Majesty, maakt deel uit van de serie Drinking Sculptures van het paar en bevat 37 afzonderlijke afbeeldingen van hen die dronken worden of op het punt staan te gaan drinken.

Fotograaf: Jeff Wall

Verkoopprijs: $ 3.666.500

Verkoopdatum: 8 mei 2012

Op het eerste gezicht lijkt het beeld van Jeff Wall een echte oorlogsscène te zijn, maar het is eigenlijk opgevoerd in een studio met acteurs. Het toont Sovjet-troepen die weer tot leven komen nadat ze in een hinderlaag zijn gelokt, van wie sommigen humor vinden in de dood, zoals ze kunnen zien spelen met hun wonden. Het idee achter de afbeelding is om afbeeldingen van oorlogs- en horrorfilms te combineren met die van historiestukken uit vorige tijdperken.

Wall was gefascineerd door oude schilderijen toen hij kunst studeerde, maar wendde zich tot fotografie voor zijn werk omdat hij vond dat het niet mogelijk was voor "moderne kunstenaars om te schilderen als de grote meesters".

Fotograaf: Andreas Gursky

Prijs: $ 3.346.456

Verkoopdatum: februari 2007

Andreas Gursky verschijnt opnieuw op de lijst, dit keer voor zijn foto uit 2001 99 Cent II Diptychon. De afbeelding is een tweeluik, dat verwijst naar een afbeelding of object in twee delen, bevestigd door een scharnier en is genomen in een 99 Cents Only-winkel in Amerika en toont verschillende winkelgangen, maar Gursky heeft de kleur gemanipuleerd om de explosies van rood te geven en oranje. De afbeeldingen zijn enorm, met afmetingen van 6,8 ft x 11,1 ft, en er zijn zes sets gemaakt.

Fotograaf: MAN RAY

Verkoopprijs: € 2.688.750 ($ 3.313.347)

Verkoopdatum: 9 november 2017

Man Ray, geboren als Emmanuel Radnitzky, nam dit beeld van Kiki de Montparnasse, zijn muze en minnaar, in 1926. Het werd destijds gepubliceerd in de Parijse versie van het tijdschrift Vogue en toont Kiki met een Afrikaans tribaal masker.

De titel, die zich letterlijk vertaalt naar zwart en wit, verwijst niet alleen naar het medium waarop de afbeelding is gemaakt, maar ook naar de vergelijking tussen het gezicht van het model en het masker. Deze afbeelding maakte deel uit van een hele serie, waarin Kiki in verschillende poses is gefotografeerd.

Fotograaf: Andreas Gursky

Verkoopprijs: $ 3.298.755

Verkoopdatum: 26 juni 2013

Andreas Gursky was in 2013 verantwoordelijk voor een van de duurste fotos ter wereld, met deze foto - genomen in 2000 - van de handelsvloer van de Board of Trade in Chicago. Terwijl de arbeiders al hectisch in beweging zijn, waardoor het beeld wat bewegingsonscherpte krijgt, belicht Gursky enkele gebieden dubbel om de indruk van beweging verder te versterken. Net als bij zijn andere afbeeldingen in deze lijst, heeft Gursky ook de kleuren gemanipuleerd om ze levendiger te maken.

Fotograaf: Richard Prince

Verkoopprijs: $ 3.077.000

Verkoopdatum: 14 mei 2014

Richard Prince produceerde de Cowboy-serie fotos in 2000. Net als bij zijn andere werk is dit beeld van een cowboy die op een paard rijdt een foto, van een foto. De originele afbeelding werd gebruikt in een Marlboro-sigarettenadvertentie die Prince in een tijdschrift zag terwijl hij bij Time Life werkte.

Hij wist meteen dat hij de connotaties van de afbeelding kon veranderen door de tekst en elke associatie met Marlboro te verwijderen. Het resulterende beeld is er een van een stoere, ruige cowboy die een symbool was van de Amerikaanse cultuur.

Fotograaf: Cindy Sherman

Verkoopprijs: $ 2.965.000

Verkoopdatum: 13 mei 2015

De Untitled Film Stills-serie van Cindy Sherman is gemaakt tussen 1977 en 1980, en deze afbeelding Untitled # 48 is de duurste die ervan wordt verkocht. De serie is gemaakt om fictieve vrouwelijke personages te laten zien in afbeeldingen die rechtstreeks uit films kunnen worden gehaald.

Net als in haar andere werken, poseert Sherman zelf in het beeld en is verantwoordelijk voor alle enscenering. Untitled Film Still # 48 werd eerder in 2014 verkocht voor $ 2.225.000, waarmee het de 18e duurste foto aller tijden is.

Fotograaf: Edward Steichen

Verkoopprijs: $ 2.928.000

Verkoopdatum: februari 2006

Het beeld van The Pond - Moonlight dat op een veiling werd verkocht, is slechts een van de drie, de andere twee worden in musea bewaard. Elk exemplaar is uniek omdat het in 1904 werd gemaakt met behulp van een handmatige methode om lichtgevoelig tandvlees aan te brengen om meer dan één kleur te verkrijgen. Omdat het tandvlees met de hand is aangebracht, is elke afbeelding net iets anders dan de andere.

Fotograaf: Andreas Gursky

Verkoopprijs: $ 2.900.000

Verkoopdatum: 27 februari 2008

Een ander Andreas Gursky-beeld nu, dit keer zijn foto van een nachtelijk uitzicht op Los Angeles genomen in 1998. Het originele beeld is meer dan drie en een halve meter breed en laat duidelijk de kromming van de aarde aan de horizon zien. Veel critici vinden de compositie van een kalm, sereen uitzicht op een bruisende stad bijzonder effectief.

Fotograaf: Cindy Sherman

Verkoopprijs: $ 2.770.500

Verkoopdatum: 8 november 2010

Een van de visueel verbluffende zelfportretten van Cindy Sherman staat op de lijst van duurste fotos ooit. Dit keer Untitled # 153, die een blonde vrouw voorstelt die in een gras ligt, bedekt met modder. Het is niet bevestigd of helemaal duidelijk, maar er wordt aangenomen dat ze dood is. De afbeelding is geïnspireerd op het femme fatale-karakter van de klassieke film noir.

Fotograaf: Andreas Gursky

Verkoopprijs: $ 2.507.755

Verkoopdatum: 23 juni 2013

Andreas Gursky nam vanuit verschillende gezichtspunten fotos van de Chicago Board of Trade en gaf ze allemaal als afzonderlijke afbeeldingen vrij. Terwijl de derde in de serie voor bijna $ 3,3 miljoen werd verkocht, haalde de eerste tegelijkertijd iets meer dan $ 2,5 miljoen op. T

Het beeld lijkt ongelooflijk veel op de anderen, maar is vanuit een directere hoek genomen. Hoewel het niet helemaal de uitgestrektheid van de handelsvloer laat zien in vergelijking met Board of Trade III, geeft het nog steeds de hectische aard van de aandelenhandel weer.

Fotograaf: Andreas Gursky

Verkoopprijs: $ 2.416.475

Verkoopdatum: 17 oktober 2013

Gursky nam deze afbeelding van een hoog gebouw in Parijs, Montparnasse in 1993. Net als veel van zijn andere werken is de originele afdruk vrij groot, namelijk 2,1 x 4 meter. Het middelpunt van het beeld is van het flatgebouw, en door niet te laten zien waar het eindigt aan de zijkanten van het frame, laat de kijker denken dat het zich kilometers ver kan uitstrekken.

Fotograaf: onbekend

Verkoopprijs: $ 2.300.000

Verkoopdatum: juni 2011

De enige bekende en geverifieerde foto van de beruchte revolverheld Billy the Kid werd in 2011 op een veiling verkocht voor $ 2,3 miljoen, waarmee het de 17e duurste foto ooit is. Het is nog steeds niet bekend wie de afbeelding heeft genomen, maar het zou door Billy the Kid zelf aan Dan Dedrick zijn gegeven, alleen voor de nakomelingen van Dedrick om het te erven.

De afbeelding toont Billy the Kid, echte naam Henry McCarty en later William H. Bonney, met een Winchester-karabijngeweer en met een Colt 45-pistool op zijn heup en werd waarschijnlijk genomen in 1879 of 1880. Bonney stierf in 1881 door een schotwond bij de leeftijd van 21.

Fotograaf: Man Ray

Verkoopprijs: $ 2.167.500

Verkoopdatum: mei 2017

Het is niet bekend wie de afbeelding van de Tearful Woman in Man Ray uit 1936 is, maar het toont zijn vaardigheid niet alleen als fotograaf, maar ook als schilder. Het beeld van de vrouw is met een camera genomen, maar Man Ray heeft inkt gebruikt op bepaalde gebieden: lippen en ogen, om ze levendig te verbeteren en om ze meer op tekeningen te laten lijken.

Fotograaf: Cindy Sherman

Verkoopprijs: $ 2.045.000

Verkoopdatum: 12 november 2013

Een andere foto van Cindy Sherman, Untitled # 92 uit de Centrefolds-serie, komt op de lijst van 24 duurste fotos ooit. Deze keer heeft Sherman zichzelf opgemaakt om eruit te zien als een stereotype schoolmeisje, met een geruite rok en een witte blouse. Het kan gemakkelijk worden aangezien voor een still uit een film, vooral iets van Alfred Hitchcock, vanwege haar natuurlijke houding en aandacht voor detail, zoals vuil onder haar vingernagels.

Fotograaf: Andreas Gursky

Verkoopprijs: $ 1.925.000

Verkoopdatum: 16 mei 2013

Gursky bracht voor het eerst een afbeelding van de Rijn uit in 1996, die in 2013 voor 1,9 miljoen dollar werd verkocht. Deze versie heeft minder levendige kleuren dan Rhein II en is gefotografeerd met een smaller gezichtsveld. Het maakt echter gebruik van vergelijkbare technieken als Gurskys recordbrekende tweede versie, namelijk het ontbreken van een zijframe, waardoor het lijkt alsof het eeuwig kan duren.

Fotograaf: Thomas Struth

Verkoopprijs: $ 1.810.000

Verkoopdatum: 15 mei 2016

Thomas Struth bracht begin jaren 90 een serie afbeeldingen uit van mensen tussen beroemde kunstwerken, genaamd Museum Photographs. De bekendste afbeelding uit de serie is deze van het Pantheon in Rome. Daarin is een groep bezoekers te zien die in de lichtstraal staan die door de oculus in de top van het Pantheon komt, maar Struth heeft het opzettelijk weggelaten uit het beeld.

Deze foto werd echter geënsceneerd, waarbij Struth speciale toestemming had gekregen om buiten kantooruren te fotograferen, omdat het onmogelijk zou zijn geweest om deze foto overdag te maken met de honderden toeristen die constant door de deuren kwamen.

Fotograaf: Gilbert & George

Verkoopprijs: $ 1.805.000

Verkoopdatum: 12 november 2013

Red Morning (Hate) maakt deel uit van Gilbert & Georges Red Morning-serie, die werd gemaakt als reactie op de socialistische beweging in Groot-Brittannië in 1976 en 1977: denk aan punkrock, politie- en brandweeraanvallen. Het is de enige serie fotos die het paar heeft gemaakt waarin ze hun kenmerkende tweedjasjes laten vallen en hun overhemden blootleggen. Het gebruik van rood is om agressie en woede aan te duiden en een algeheel krachtiger beeld dan alleen zwart en wit.

Fotograaf: Dmitry Medvedev

Verkoopprijs: $ 1.750.000

Verkoopdatum: januari 2010

De huidige premier en voormalig president van Rusland, Dmitry Medvedev, claimt de laatste plek in deze lijst met duurste fotos ooit verkocht. Zijn zwart-witfoto van een luchtfoto van het Tobolsk Kremlin in Siberië bracht $ 1,75 miljoen op op een veiling, maar sommige experts zeggen dat de hoge prijs meer werd betaald voor liefdadigheid dan voor echte artistieke verdiensten. Het werd verkocht op een veiling die deel uitmaakte van de vierde jaarlijkse liefdadigheidsbeurs Rozhdestvenskaya Azbuka (kerstalfabet), aan Mikhail Zingarevich.

Geschreven door Max Langridge. Bewerken door Adrian Willings.