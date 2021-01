60 waanzinnig nette fotos van kabels die thuishoren in een moderne kunstgalerie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een bepaald soort IT-medewerker die een diepe fetisj heeft voor alles netjes en opgeruimd.

Het resultaat is een serverruimte met honderden kabels die netjes zijn georganiseerd, met kabels zijn vastgemaakt en in perfecte hoeken zijn gemanipuleerd. Het resultaat is niet alleen esthetisch, maar ook technisch praktisch.

We hebben enkele van de beste afbeeldingen van deze meesterlijk nette kabels verzameld om van te genieten. Misschien wat inspiratie terwijl je binnen vastzit en niets beters te doen hebt?

Retro gaming-opstelling

Misschien wel de leukste game-setup die je ooit hebt gezien. Deze afbeelding bevat niet alleen kabelbeheer van het volgende niveau, maar ook allerlei retro-speelautomaten. Geloof je ons niet? Kijk maar eens naar de plank boven de tv.

Subtiele gaming-setup

Deze nette gamer ging helemaal de andere kant op met hun kabelbeheer. Zo ver gaan dat ze niet één, maar twee speelautomaten achter hun tv installeren en alle kabels netjes en uit het zicht houden. Het lijkt een geweldige manier om een nieuw apparaat het huis binnen te sluipen zonder dat je wederhelft het ook merkt.

Nationaal laboratorium voor energietechnologie

Deze kabelporno is afkomstig van het National Energy Technology Laboratory, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Energie. Het is goed om te zien dat zelfs overheidsinstanties kabelbeheer serieus nemen.

Supercomputer van Barcelona

Deze supercomputer is een prachtig kunstwerk, je kunt zien dat deze opzet serieuze zaken betekent.

Pathtrack installeren

Deze koperkleurige bedrading lijkt de indruk te wekken van metalen leidingen en elektrische / gegevensbedrading die perfect samenkomen.

Kleine printplaatbedrading

Deze kleine bedrading op de printplaat laat zien dat kabelbeheer een kunst is, zelfs op het kleinste niveau.

Micro bedrading

Deze nette bedrading kan gemakkelijk aanwezig zijn in uw telefoon of tablet. Kleine aandacht voor detail om de beste resultaten uit onze digitale wereld te garanderen.

Gevlochten kabels van CERN

Het is geen verrassing dat CERN, de Europese organisatie voor kernonderzoek, serieuze bekabeling nodig heeft om hun onderzoek gaande te houden.

Wit en blauw is goed voor je

Voor het scherpe oog heeft deze bekabeling zowel klittenbandsluitingen als ritssluitingen om de kabels netjes en opgeruimd te houden en de kabelporno-enthousiasten gek te maken.

Datacenter

Plafondbedradingsrekken helpen deze nette kabels uit het zicht te houden in dit datacenter, wat je zou kunnen zeggen dat het jammer is, maar het is zeker netjes en praktisch.

Woonkamerplezier

Nette en opgeruimde kabels horen niet alleen thuis op de werkplek, hier is een stukje ethernet-bekabeling tot een kunstwerk gemaakt in plaats van een oogwond.

Zacht geel

Felgele bekabeling krult en buigt op bevredigende manieren, waardoor de gegevens worden afgevoerd naar waar ze het meest nodig zijn.

De TensorFlow-cloudservice van Google

Een foto van achter de schermen over de interne werking van de gigantische machine van Google. Deze bedrading maakt deel uit van de machine die wordt gebruikt voor machine learning, dus u kunt zich de gegevens voorstellen die door deze draden gaan.

Gemene groene kabelmachine

We zijn groen van jaloezie. Deze waanzinnig nette bekabeling is een lust voor het oog.

Klein maar fijn

Deze bedrading is van een zelfgebouwde pc en toont de toewijding aan kabelbeheer en netheid die deze enthousiasten hebben bij het bouwen van hun eigen machines.

Een regenboog aan kabels

Deze Redditor probeerde een regenboog te creëren uit hun bekabeling en het resultaat is net zo mooi als kleurrijk.

Trappenhuis pijp-achtervolging

Dit bovenleidingwerk is aangenaam netjes en oogstrelend. We vragen ons af hoeveel mensen de tijd nemen om te stoppen en omhoog te kijken als ze door deze kronkelende gangen lopen.

Paarse regenbogen

Het samenstellen van deze nette en gebogen kabels vergde duidelijk urenlang nauwgezet werk. Je moet het handwerk en de toewijding aan kabelperfectie bewonderen.

Tot aan de hemel

Dit is een serieus indrukwekkende bedrading, bedrading waar zelfs God trots op zou zijn. Een buisvormige massa draden brengt alle gegevens door het plafond naar waar ze nodig zijn.

Netheid van de stroomkabel

Deze foto had Redditors ruzie, omdat de hoek van de foto het lijkt alsof de kabels in de verkeerde gaten gaan. Zelfs het internet kan niet worden gekalmeerd door simpele nette bekabeling en kabelbinders.

Zoveel kleuren

Zoveel kleuren en zoveel precisie allemaal op één plek.

Servicelus

Een massa kabels slingert zich een weg naar beneden langs een ladder, netjes vastgebonden en op hun plaats gehouden.

Dooreengevlochten waanzin

Nog een paar kleuren en we zouden bijna een regenboog aan bedrading op deze foto hebben.

Paars paradijs

Dikke partijen paarse kabel bekleden netjes de wanden van dit rek. U kunt zich alleen maar voorstellen hoeveel tijd en moeite er in deze opstelling is gestoken.

Waanzinnig kabelbeheer

Nog een mooie snufje van perfectionistisch kabelbeheer. Nogmaals, deze liet Redditors ruzie maken over de vraag of er genoeg of te veel kabelbinders werden gebruikt.

Bekabeling van bovenaf

Nette bekabeling met bochten stroomt als een waterval naar beneden. Prachtig en ingewikkeld.

Kabel of snoep?

Deze kleurrijke bedrading kan net zo goed worden aangezien voor zuurstok.

Digitale tv-bedrading

Zo ziet het eruit als iemand met veel aandacht voor detail een flatgebouw bedraadt voor digitale televisiesignalen die allemaal afkomstig zijn van een enkele schotel.

Leidingwerk om trots op te zijn

Netheid is niet alleen voor bekabeling. De organisatie van dit leidingwerk is even bewonderenswaardig als mooi.

Kabels als art

Deze lijkt meer op een kunstwerk dan op een foto van technologie, het is gewoon zo netjes en opgeruimd. Het valt niet te ontkennen dat de symmetrie een lust voor het oog is.

Paarse kabel porno

Deze prachtige paarse bekabeling bestaat waarschijnlijk uit coaxiale kabels die netjes aan de binnenkant van een mobiele omroepwagen zijn gerangschikt. Een prachtig staaltje bekabeling en enorm veel gebruik van kabelbinders.

Netheid elektrische meter

Dit is een elektrische meter met een transformator voor 2000 Ampère. Een keurig stuk werk van de installateur op een krachtig stuk kit.

De Cat5-o-9-Tails

Een verveelde netwerkbeheerder heeft van een CAT5-kabel een kat van negen staarten gemaakt. Deze foto geeft een geheel nieuwe betekenis aan de term "kabelporno".

De serieus nette serverruimte

Fotograaf Alejandro Cynowicz zegt dat hij een hekel heeft aan kabels, maar hun bedrijf neemt de kwestie van nette bekabeling uiterst serieus.

Gekunstelde leidingen

Dit prachtige leidingwerk vond zijn weg naar Reddit onder / r / conduitporn / en laat zien dat mensen niet alleen geobsedeerd raken door bedrading.

Kleurrijke afronding

U kunt bijna de voldoening voelen van een goed uitgevoerde klus als u naar deze foto kijkt die is gemaakt aan het einde van een voltooide bekabelingsmissie. Netjes en opgeruimd en alles op de juiste plek.

Duitse efficintie

Deze bekabeling en leidingen dateren uit de jaren 30 en zijn afkomstig uit Duitsland. Het is geen verrassing dat de Duitsers net zo efficiënt zijn met hun leidingen als met al het andere. Alles op zijn plaats en voor alles een plek.

Gewelfde bekabeling

Je moet deze gewelfde bekabeling, prachtige lijnen en veel aandacht voor detail bewonderen.

Babyrek

Het is misschien klein in vergelijking met sommige van de andere racks die we hebben gezien, maar de bekabeling hier is nog steeds indrukwekkend.

Het internet

Deze foto heet gewoon "het internet", maar ondanks de netheid weten we niet zeker of er genoeg kabels zijn om het hele internet vast te houden.

Alle kleuren van internet

Prachtige huishoudelijke bedrading vastgelegd in een eenvoudige foto van een aantal ethernetkabels die netjes zijn gerangschikt tijdens hun reis vanaf de breedbandrouter thuis.

Kabelmanagement is een kunst

Toen hij dit kabelbeheer zag, merkte Redditor Bitwaba op: "Kabelbeheer is een kunst, maar als je het wilt onderhouden, moet je een artiest zijn, dan maak je het ingewikkelder dan het zou moeten zijn." Deze enkele opmerking vat bijna alle fotos in dit artikel samen.

Meeraderige voedingskabel

Deze meeraderige stroombekabeling laat zien dat zelfs stroomkabels netjes georganiseerd kunnen worden.

Voor videoroutering is ook nette bekabeling nodig

Zelfs videostreaming en routing heeft nette bekabeling nodig. Deze Redditor is begrijpelijkerwijs onder de indruk van hun werk en met een goede reden ook.

Aandacht voor detail

Van enorm nette en bevredigende kabelconstructies tot kleine kunstwerkjes als deze. De schoonheid van kabelbeheer is overal. Deze foto laat de resultaten zien van een prima stuk werkende hardware die een PlayStation 2 heeft gemodificeerd. Nette bekabeling die wegloopt van de pas geïnstalleerde chip.

4 dagen werk

Deze indrukwekkende massa kabels kostte Reddit-gebruiker T --- Ham blijkbaar vier dagen om dit netjes in elkaar te zetten. Hij zei dat er minstens 378 kabels in deze opstelling zaten en dat zijn handen aan het einde rauw waren, maar oh jongen, het was het waard.

Tv-productieniveaus van geweldig

Deze ongelooflijk mooie kabelweergave toont een massa kabels die wordt gebruikt in een grote tv-productiefaciliteit. In totaal 576 poorten gevuld met alle benodigde nette kabels.

Servicelussen

Sommigen zullen misschien beweren dat dit niet nodig is en dat een deel ervan uit het zicht had kunnen worden gedaan, maar we moeten het vakmanschap van deze servicelussen bewonderen. Prachtig nette en georganiseerde kabels gescheiden en gecontroleerd op de meest magnifieke manieren.

De wolk

Is dit hoe de cloud er echt uitziet? Een prachtig uitzicht op de kabelhemel.

Een muziekinstrument

Waar bij de meeste van deze opgeruimde kabelafbeeldingen grote stukken kabels netjes worden vastgebonden en gebundeld, ging deze de andere kant op. Deze afbeelding komt uit de kantoren van Facebook en toont een kabelconfiguratie die eruitziet alsof deze als een muziekinstrument kan worden bespeeld.

Voor en na

Veel van deze afbeeldingen zijn voorzien van behoorlijk nette bekabeling, maar je krijgt zelden enig inzicht in de inspanning die in deze fotos wordt gestoken. Nou, nu kun je dat, want deze Redditor heeft laten zien hoe de kabelwarboel er oorspronkelijk uitzag voordat ze het "repareerden". Dit fijne vakmanschap kostte zes uur menselijke inspanning om te voltooien.

PC-gamers doen het het beste

Als pc-gamers en -bouwers kunnen we altijd een beetje netjes kabelbeheer waarderen als het gaat om het bouwen van een gaming-pc. Deze Redditor is duidelijk een meester in kabels met mouwen en kabelbinders. Het is verbluffend.

Mobiele bekabeling zichtbaar

Een foto van een mobiel omroepbusje vastgelegd tijdens de Marathon van Londen. Blootliggende bedrading en ingewanden helpen ongetwijfeld bij de luchtstroom en koeling tijdens de warme dagen.

De keurige groene machine

Dit soort bekabeling zorgt ervoor dat de bedradingsnerds ruzie krijgen over wat een nachtmerrie het zou zijn als een enkele kabel moet worden vervangen.

In kaart gebrachte kabel art

Dit werk van kabelkunst ziet eruit alsof iemand probeerde de Londense metro in kaart te brengen met behulp van stroomkabels en muurkopspijkers.

Netjes en kleurrijk

Als luchtstroom belangrijk is, is nette bedrading nog meer waard dan alleen maar prettig voor het oog.

Supercomputer van Barcelona

Supercomputing in Barcelona is een serieuze zaak.

Zachter geel

Er lijkt een thema te zijn bij deze kabelliefhebbers met een passie voor gele kabels.

Voor en na

U krijgt niet vaak de resultaten voor en na van deze kabelopruimingsinspanningen te zien. We raden aan om ook het achtergrondverhaal hierover te lezen, omdat het laat zien waarom dit werk zo belangrijk is wanneer belangrijke services afhankelijk zijn van systeemfunctionaliteit. Als er één ding (of meerdere dingen) fout gaat, kan het vinden en repareren een nachtmerrie zijn in een hoop ongelabelde kabels.

Hier moest een dierenkliniek voor noodgevallen worden gered uit de diepten van de IT-hel, omdat hun netwerk plat lag en ze werden gedwongen hun toevlucht te nemen tot papier en pen in plaats van hun kostbare systemen.

Filmkracht

Hoewel misschien niet zo bevredigend of zo kleur als andere fotos op deze lijst, is deze afbeelding nog steeds interessant. Het toont de stroomkabels die nodig zijn om een filmset te draaien, alle verlichting en al het andere dat nodig is, hebben duidelijk veel stroom nodig en dat betekent veel draden en mogelijke gezondheidsrisicos als ze niet goed worden beheerd.

Geschreven door Adrian Willings.