25 geweldige luchtfotos met een nieuw perspectief op de wereld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een serie fotos genaamd "Flatland" gebruikt de Turkse kunstenaar en fotomanipulator Aydın Büyüktaş een verzameling luchtfotos om deze beelden te creëren die een nieuw perspectief aan de wereld geven.

Aydın Büyüktaş zegt dat hij de eerste inspiratie voor deze stijl van fotografie haalde uit het boek " Flatland: A Romance of Many Dimensions " van Edwin Abbott, dat de onderlinge verbinding van dimensies en de overgang daartussen onderzoekt vanuit een geometrisch standpunt.

Büyüktaş nam de tot nadenken stemmende ideeën uit het boek en begon een serie fotos te maken om deze concepten visueel weer te geven.

In 2017 begon Büyüktaş aan het moeizame proces van het plannen van zijn reis. Het kostte twee maanden om de perfecte plekken te vinden om de beelden te maken die hij voor ogen had. Met behulp van Google Earth doorzocht hij de Verenigde Staten en koos hij verschillende plekken uit die uiteindelijk 45 opnamelocaties en een verbazingwekkende 10.000 mijl zouden beslaan.

Het maken van de fotos kostte ongeveer een maand en veel reizen door Arizona, Texas, Californië en New Mexico. Elk van de afbeeldingen die u in deze collectie ziet, is eigenlijk een combinatie van ongeveer 18 tot 20 dronefotos die zorgvuldig aan elkaar zijn genaaid om een gebogen collage van het landschap te creëren.

Wanderland

Deze afbeelding komt uit Tucson Arizona en is gemaakt met Google Earth Studio . Het gebruik van de afbeeldingen van Google om dit soort kunst te maken vanaf een vliegveld met verlaten vliegtuigen is zeker een interessante use-case en een met ook behoorlijk coole resultaten.

Rode heuvels op de weg

Ongetwijfeld genomen op een van zijn vele roadtrips door de Verenigde Staten om deze fotos te maken, legt deze afbeelding de iconisch klassieke Amerikaanse snelweg vast die zich in de verte uitstrekt. De klassieke lange en rechte Amerikaanse weg heeft nu een duizelingwekkende bocht die de omliggende heuvels aanvult.

Autokerkhof

Zover het oog reikt, strekt zich een kerkhof van verouderde autos in alle richtingen uit. Deze foto wekt de indruk van een wereld die de zwaartekracht tart, waarin de autos weigeren te wijken ondanks dat ze op een helling staan waardoor ze tegen elkaar zouden vallen, botsen en botsen.

Oogst tijd

Deze afbeelding legt een boer midden in zijn oogst vast en geeft een knipoog naar de uitgestrektheid van het Amerikaanse landschap met akkerland dat massaal beschikbaar is buiten de enorme steden.

Verlaten werken

Helaas hebben niet alle afbeeldingen van Aydin het gehaald in de Flatland 2-serie. Zelfs degenen die dat niet deden, zijn echter indrukwekkend en roepen beelden op van een andere wereld. In deze lijkt een trein de zwaartekracht te trotseren terwijl hij zich in de verte uitstrekt, meer rijtuigen dan je gemakkelijk kunt tellen, die de ruimte in buigt.

Interstate

De grootste achtbaan ter wereld zou een stevige concurrentie hebben als deze weg echt in deze hoek zou afhellen. Billboards strekken zich uit in de lucht en bombarderen automobilisten met advertenties om hen af te leiden van de verveling van het lange woon-werkverkeer naar boven en naar boven.

Lege parkeerplaats

We kunnen alleen maar dromen van een parkeerplaats die zo leeg is. Parkeer uw auto waar u maar wilt, doe dit op eigen risico en trek uw handrem aan.

Boerderij in woestijn

Terug van het ultra-stedelijke naar de uitersten van landelijk Amerika. Een andere eenzame boerderij ligt aan het einde van een lange woestijnweg.

Boerderij en snelweg

Hier komen platteland en stad samen terwijl een enorme snelweg door vredige landbouwgrond snijdt.

Boerderij met balen

Is dit de Amerikaanse droom? Een grote boerderij aan het einde van een privéweg, zo ver het oog reikt omgeven door idyllische landbouwgrond. We weten echter niet zeker of we ons huis op deze helling zouden willen hebben.

Train erf

Duizenden treinwagons staan werkeloos op dit enorme spoorwegterrein. Een massa industrie is voorbereid en klaar om goederen in een oogwenk te leveren.

Desert spoorweg

Opvallende kleuren en een prachtige zonsondergang werpen een prachtige schaduw op deze treinwagons terwijl ze naar de achterkant rollen. We zouden het vreselijk vinden om de snelheid te zien die een op hol geslagen trein op deze rails zou halen.

Rode weg

De hitte van de woestijn perfect weergegeven in één beeld. Droog en verlaten land omringt een geasfalteerde weg die is gebarsten en verbrand door de eeuwige zon. Een eenzame auto racet op ons af, we hopen dat zijn remmen goed zijn.

Amerikaans voetbalveld

We zouden ons voorstellen dat een potje Amerikaans voetbal veel uitdagender zou zijn met dit soort helling op het veld en zeker in het voordeel van één team zou werken.

Verlaten kas

Gebroken dromen en verwoest land, deze collage van een verlaten broeikas is even betoverend als triest. Wat is het verhaal achter dit lege kweekhuis?

Brug

Een brug over de Colorado-rivier buigt af in de verte. Op elke andere foto zou je kunnen denken dat de brug gewoon omhoog ging om plaats te maken voor rivierverkeer.

Koe boerderij

In deze omslachtige wereld zouden we ons voorstellen dat het kippen van koeien snel zou veranderen in het rollen van koeien. We zijn zelfs onder de indruk om te zien dat deze runderwezens er in de eerste plaats in slagen om rechtop te blijven.

Een ander bewijs van de enorme omvang en macht van de Amerikaanse landbouw. Deze afbeelding toont honderden grazende en frezende koeien die zich afvroegen wat het zoemende geluid van de drone zou kunnen zijn.

Begraafplaats

Met deze fotos slaagt Aydın Büyüktaş erin om ons een nieuw perspectief op de wereld te geven. Hier slaagt een overigens droevige herinnering aan het sterfelijk leven er op de een of andere manier mooi en raadselachtig uit.

Honkbal veld

Opvallende hoeken van een honkbalveld in een perspectief dat je in het echt nooit zult zien. We zouden graag willen zien hoe werpers presteerden op deze gradiënt.

Kinderkamer

Bij elke collage legt de kunstenaar schijnbaar de verschillende aspecten van de Amerikaanse manier van leven vast: landbouw, industrie, handel en reizen. Hier strekken duizenden planten zich uit in de verte en ademen levengevende zuurstof in de verwrongen dimensie waarin ze leven.

Steengroeve

Met luchtfotos van deze steengroeve roept Aydın Büyüktaş beelden op van een gigantische industriële machine, onverbiddelijk in haar zoektocht naar mineralen en materialen voor de bevordering van de mensheid.

Waterwegen

Op deze fotos tarten niet alleen autos, treinen en machines de zwaartekracht, maar ook water en boten. Dit wonderbaarlijk surrealistische beeld speelt net als de ander een kunstje met de ogen en resulteert in een magnifiek uitzicht over de omgeving.

Stadsgezichten voor ogen Vitra

Afgezien van de ongebruikelijke curve van het perspectief, bieden deze afbeeldingen een ander ding dat ze voor hen hebben, is de enorme verscheidenheid aan gefotografeerde landschappen. Het ene moment een weg, dan een rivier, dan een treinspoor. Hier lijken enkele oude menselijke structuren voor onze ogen af te brokkelen.

Vastgeschroefd

We houden van deze, niet alleen omdat hij er fantastisch uitziet zoals de rest, maar omdat het er ook uitziet alsof het land op zijn plaats wordt gehouden en de zwaartekracht trotseert met een vlinderbout die op zijn plaats op de voorgrond wordt geschroefd.

Parallelle universums

Een pauze van Flatland komt in de vorm van een nieuwe serie fotos van Aydın Büyüktaş. Deze beelden, die bekend staan als Parallel Universes 2, creëren een prachtige, aanvankelijke visie op onze wereld. Hier lijkt het alsof een hoge wolkenkrabber de lucht omhoog houdt en er is een wereld daarboven, net buiten bereik.

Geschreven door Adrian Willings.