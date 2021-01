34 van de beroemdste buitenaardse en monsterfotos ooit gemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds het begin der tijden heeft de mensheid om elke hoek mysterie en intriges gezien. Mysterieuze gebeurtenissen zijn toegeschreven aan het bovennatuurlijke, het paranormale en zelfs het buitenaardse.

Eén ding is zeker, er zijn door de eeuwen heen veel onverklaarbare mysteries geweest en met moderne technologie die mensen meer toegang geeft tot fotografie en tot voorheen onontgonnen delen van de melkweg, zullen er ongetwijfeld nog veel meer opduiken.

We hebben enkele van de beroemdste buitenaardse en monsterfotos opgespoord die ooit zijn gemaakt om te laten zien hoe raar en wonderbaarlijk de wereld kan zijn.

Het Tunguska-evenement (1908)

In juni 1908 vond een enorme explosie plaats nabij de Stony Tunguska-rivier in Rusland. De explosie maakte 770 vierkante mijl bos plat, waarbij ongeveer 80 miljoen bomen omvielen en toch op de een of andere manier resulteerde in geen verlies van mensenlevens.

Er is een theorie dat het Tunguska-evenement, zoals het is aangeduid, werd veroorzaakt door een in de lucht barstende meteoroïde, maar niemand weet het echt zeker. Er was geen inslagkrater, dus het vermoeden is simpelweg dat hij ergens tussen de vijf en tien kilometer boven het aardoppervlak in de atmosfeer uiteenviel. Er wordt berekend dat de explosie 1000 keer groter was dan die van de atoombom die op Hiroshima, Japan was gevallen.

De Tunguska-gebeurtenis heeft sindsdien geleid tot veel discussie over het vermijden van asteroïde-inslagen , een groeiende angst voor gebeurtenissen op uitstervingsniveau en heeft bijgedragen tot een groot aantal sciencefictionfilms.

Het incident met de Dyatlov-pas (1959)

In 1959 stierf in de diepten van het Oeralgebergte in Rusland een ervaren groep trekkers onder mysterieuze omstandigheden die nooit voldoende werden verklaard. Onderzoekers ontdekten dat de slachtoffers een gat in hun tent hadden gesneden en ergens voor wegrenden terwijl ze minimale kleding droegen, ondanks dat de temperaturen rond de -30 graden Celsius lagen.

Een aantal van de slachtoffers stierf door onderkoeling, maar sommigen hadden onverklaarbare dodelijke verwondingen, waaronder een schedelbreuk, grote borstfracturen en één slachtoffer had hersenbeschadiging ondanks geen zichtbare verwonding aan hun schedel. Een andere van de slachtoffers werd gevonden met ernstige verwondingen en met een ontbrekende tong, ogen en lippen. Er zijn verschillende theorieën aangedragen over de reden waarom de wandelaars renden en wat hen uiteindelijk het leven kostte, maar geen enkele is definitief en hun dood blijft een mysterie.

Ectoplasma seances (1912)

Tijdens de 19e en 20e eeuw, spiritisme nam een greep op de samenleving met veel mensen geloven dat mediums kunnen helpen communiceren met de doden. Fraudeurs begonnen hun publiek te manipuleren met een verscheidenheid aan trucs en illusies om hen te misleiden uit hun zuurverdiende geld.

Sterke favorieten waren destijds het vermogen om overtuigend ectoplasma, verschijningen en manifestaties te produceren die niet gemakkelijk door de gemiddelde persoon konden worden verklaard. Op deze foto roept Marthe Béraud blijkbaar een onverklaarbaar licht op tussen haar handen en het ectoplasma boven haar hoofd.

De grote buitenaardse verkenning (1952)

In 1952 meldden meerdere luchtverkeersleiders van verschillende luchthavens en luchtmachtbases in de buurt van Washington DC ongeïdentificeerde blips op hun radarschermen te hebben gezien. Bij het ondervragen van lokale piloten kregen de verkeersleiders te horen dat er vlakbij een aantal "felle lichten" in de lucht was gezien.

Het volgende weekend gebeurde het opnieuw, dit keer met een dozijn blips die op de radarschermen verschenen. De straaljagers waren in rep en roer om te onderscheppen, maar de straaljagers konden de snelheid van de niet-geïdentificeerde vliegende objecten niet evenaren. Deze waarnemingen werden toegevoegd aan de lijst die door de regering wordt onderzocht onder Project Blue Book, maar verder werd niets onthuld.

NASA Lunar Pyramid (1972)

In 1972 kwam de missie van Apollo 17 naar de maan terug met verschillende fotos uit de buurt van Geophone Rock. Deze foto is door NASA gemarkeerd als "blanco", maar wanneer verbeterd, lijkt het te laten zien wat lijkt op een piramide op de maan.

Dit leidde later tot veel samenzweringstheorieën dat NASA verbergde wat daar echt was.

Het Falcon Lake-incident (1967)

Nog een jaar, weer een verhaal over een UFO-waarneming. Dit keer uit Manitoba, Canada, waar Stefan Michalak kennelijk een onbekend buitenaards vaartuig in de buurt zag landen toen hij op zoek was naar goud en zilver.

Stefan naderde het toestel en hoorde blijkbaar mensachtige stemmen gedempt door de motoren. Hij kwam dichtbij genoeg om zijn hoofd in het vaartuig te steken en zag binnenin "een doolhof van lichten". Hij schrok toen het vaartuig vertrok en raakte gewond door een warmtestraal die vanaf het schip schoot. De hitte stak zijn kleren in brand en verbrandde ernstig zijn borst. Artsen en autoriteiten konden zijn verwondingen niet verklaren en dit maakte zijn verhaal nog geloofwaardiger, dat hij in interviews herhaalde tot aan zijn dood in 1999.

De Solway Firth Spaceman (1964)

Tijdens een dagtocht naar Burgh Marsh in Cumbria, Engeland, nam Jim Templeton verschillende fotos van zijn dochter, waarvan er één, toen ontwikkeld, een man in een wit ruimtepak achter haar leek te laten zien. Jim zweert dat er niemand anders op de foto was, maar critici beweren dat de foto waarschijnlijk zijn vrouw is die op de achtergrond overbelicht is.

The Hook Island zeemonster (1964)

Tijdens een boottocht met zijn gezin in de zomer van 1964 zag Robert Le Serrec een wezen in de Australische wateren dat er monsterachtig uitzag. Beschreven als ongeveer 80 voet lang, met slangachtige kenmerken en ogen op zijn kop, werd het wezen al snel bekend als het Hook Island-monster.

Veel theorieën hebben de foto ontkracht als nep of geënsceneerd, maar de mythe leeft voort.

Bigfoot (1967)

Bigfoot is een legende die teruggaat tot 1867, waarbij verschillende mensen melden dat ze gigantische, "wilde mannen" hebben gezien die door de bossen en bergen van de Pacific Northwest-delen van de Verenigde Staten en Canada zwierven.

In 1967 legden filmmakers Roger Patterson en Robert Gimlin de beroemdste en bekendste beelden van Bigfoot vast. Over de authenticiteit ervan is de afgelopen decennia veel gediscussieerd, maar er is zeker iets overtuigends aan.

Het gezicht van Mars (1976)

Een ander NASA-gerelateerd mysterie, dit keer draait om Mars en komt dankzij een andere foto die uit de ruimte is genomen. Hier heeft het ruimtevaartuig Viking 1 fotos gemaakt van het oppervlak van Mars die een gezicht leken te tonen dat vanaf de grond naar het ruimteschip keek.

Recentere fotos met lenzen met een hogere resolutie hebben een duidelijker beeld gegeven o

De ziekenhuisdemon

Onverklaarbaar Mars-object (2017)

Er zijn een paar afbeeldingen van Mars die vragen oproepen over de vraag of er ooit leven op Mars was of dat er nog steeds leven is.

In 2017 legde de Mars Curiosity Rover een afbeelding vast die een niet-geïdentificeerd object op het oppervlak van Mars lijkt te tonen. Twijfelaars hebben gesuggereerd dat het slechts puin is van de Mars Rover zelf, maar de complottheoretici beschouwen dit beeld als bewijs van het bestaan van buitenaards leven.

De Portugese Chupacabra (2016)

De legende van de Chupacabra vindt zijn oorsprong in Amerika, waar naar verluidt een wezen door het land zwierf, vee aanviel en doodde en het bloed van hun overblijfselen dronk. Verslagen van Chupacabra zijn sindsdien van over de hele wereld gekomen en in 2016 is er een video gemaakt in de Portugese woestijn.

De video lijkt een mensachtig beest te laten zien dat door de woestijn loopt en vervolgens achter een struik verdwijnt. Net als alle videos van Bigfoot, is het beeldmateriaal van lange afstand en van lage kwaliteit, dus we laten het aan jou over om de geldigheid ervan te beoordelen.

Het monster van Loch Ness (565 n.Chr.)

Nessie is het legendarische wezen dat beroemd is in Loch Ness in Schotland. Dit monster is misschien wel de oudste van de onverklaarde mysteries op onze lijst, aangezien de vroegste meldingen van waarnemingen dateren uit 565 na Christus.

Sinds die tijd hebben veel mensen beweerd het monster van het Loch te hebben gezien, maar er zijn ook veel valse waarnemingen, hoaxes en verkeerde identificaties geweest die alles omvatten, van bomen tot natuurlijke gassen.

Nessie (2020)

Nessie is door de jaren heen vaak "gespot". Claims worden vaak alleen geloofd als er niet-gedokte afbeeldingen als bewijsmateriaal worden geleverd.

In 2020 is deze foto gemaakt door toerist Steve Challice. Men dacht dat het het monster van Loch Ness over het water liet zien. De foto leek niet te zijn gemanipuleerd en ging snel viraal. Sommigen wezen echter snel opde overeenkomsten met grote meervallen . Ja, dit is waarschijnlijk maar een vis, hoewel een monster ook. Schaamte.

De dood van Elisa Lam (2013)

In 2013 verbleef Elisa Lam in Hotel Cecil in Los Angeles. Ze werd vermist tijdens haar verblijf en werd later ontdekt in de watertank op het dak van het hotel. Er waren verschillende ongebruikelijke feiten over de zaak die het mysterieus maakten, waaronder een video die door de LAPD werd vrijgegeven waarin ze in een lift stapte, meerdere knoppen indrukt en zich blijkbaar voor iemand probeerde te verbergen.

De toegang tot het dak van het hotel was geblokkeerd op het moment van haar overlijden en zowel toxicologische als lijkschouwerrapporten lieten geen zichtbaar trauma of reden voor haar overlijden zien. Hoewel haar dood officieel werd bestempeld als "accidentele verdrinking", zijn er veel andere theorieën geweest waarin zij onder meer het slachtoffer is van een seriemoordenaar.

De anomalie van de Oostzee (2011)

In 2011 ontdekte een Zweeds duikteam een mysterieuze formatie op de bodem van de Oostzee. Sonarbeelden leken een vreemd schijfachtig object met een diameter van 60 meter te tonen met veel ongebruikelijke kenmerken, waaronder een lange landingsbaan die erop liep, een trap aan de zijkant en een lichte roetlaag.

Verklaringen voor het object omvatten alles, van een gecrashte UFO tot een natuurlijk voorkomende geologische formatie. Het is zelfs vergeleken met de Millennium Falcon uit Star Wars. Er is niet veel anders bekend over het object, hoewel wordt beweerd dat het wel 140.000 jaar oud zou kunnen zijn.

De Hubble-piramide (2008)

Vanaf ongeveer 1999 werd de Hubble-telescoop op de maan gericht en maakte een aantal beelden. Een van deze fotos, nooit officieel vrijgegeven door NASA, lijkt een piramide aan de oppervlakte te tonen.

Dit is de tweede waarneming van een piramideachtig object op de maan, de eerste die werd vastgelegd tijdens de missie van Apollo 17, maar geen van beide is nauwkeurig verklaard of de authenticiteit ervan werd bevestigd door de autoriteiten. Zo gaat het mysterie van de maanpiramides door.

Juvenile Bigfoot (2007)

In september 2007 plaatste Rick Jacobs een bewegingsdetectiecamera in een boom langs de wildsporen van Pennsylvania. Deze camera heeft later meerdere fotos gemaakt die lijken te laten zien dat sommige beren worden weggejaagd door een aapachtig wezen dat op een juveniele Bigfoot leek.

Verschillende getuigen hebben beweerd Juvenile Bigfoot in de loop van de jaren te hebben gezien, waarbij ze beschreven dat ze op vier poten liepen (in tegenstelling tot Bigfoot die meestal op twee benen wordt gezien), wat ertoe heeft geleid dat ze als nep zijn afgedaan of waarschijnlijk een ander dier ten onrechte zijn geïdentificeerd.

The Hessdalen Lights (2007)

Boven de valleien van Hessdalen in centraal Noorwegen verschijnt regelmatig dag en nacht een reeks onverklaarbare lichten. Soms branden de lichten meer dan een uur, soms zijn ze er maar een paar seconden. Ze komen regelmatig voor en hebben veel UFO-theoretici gehad die beweren dat de lichten van buitenaardse oorsprong zijn.

Wetenschappers hebben de lichten echter toegeschreven aan een chemische en elektrische reactie die wordt veroorzaakt doordat de verschillende metalen en mineralen op de plaatselijke heuvel reageren met de omgeving. Hoewel het niet zo opwindend is, is het zeker mooi.

De Raystown Ray (2007)

Een ander waterlichaam waarvan wordt gezegd dat het een watermonster bevat, is het Raystown-meer in Huntingdon, Pennsylvania. Hier is door de jaren heen een wezen dat niet al te veel lijkt op het monster van Loch Ness, gezien en gefotografeerd.

Net als Nessie is er niet veel bewijs behalve fotos die op afstand zijn genomen en die het bestaan van het wezen bewijzen of weerleggen, maar het is zeker een populaire lokale legende.

Het bloedbad van Hinterkaifeck (1922)

In de diepten van Beieren, Duitsland, vond in 1922 een gruwelijk bloedbad plaats waarbij zes mensen, waaronder vrouwen en kinderen, werden vermoord met een landbouwwerktuig. Er waren verschillende dingen die van deze tragische gebeurtenis een onverklaard mysterie en een misdaad maakten die nooit werd opgelost.

Een verdachte is nooit gevonden, ondanks dat er meer dan 100 mensen zijn ondervraagd. Er gingen verschillende geruchten dat de boerderij werd achtervolgd en de aanslagen vonden ook plaats kort na de komst van een nieuwe meid (die ook werd vermoord).

Elk van de slachtoffers werd blijkbaar naar de schuur gelokt waar ze een voor een werden vermoord. De gebeurtenissen waren nog sinister toen er bewijs werd onthuld dat suggereerde dat de moord (en) na het plegen van de misdaad enkele dagen in het huis verbleven voordat ze verdween. Tientallen jaren later is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd zonder verdere resultaten.

De tijdreizende hipster (1941)

Er zijn een flink aantal verhalen en legendes van tijdreizigers door de geschiedenis heen. De meest populaire tot nu toe is deze foto uit 1941, genomen bij de heropening van de South Fork Bridge, British Columbia, gebleken.

De foto toont blijkbaar een man in moderne kleding en met een zonnebril in een tijd waarin de meeste mensen een sportpak waren. Hoewel er veel argumenten en verklaringen zijn die de theorie tegenspreken, is het nog steeds razend populair op internet.

De slag om Los Angeles (1942)

Kort na de Japanse aanval op Pearl Harbor, in de vroege ochtenduren van 25 februari 1942, werd in de lucht boven Los Angeles een onbekend vliegtuig gespot. Uit angst voor een nieuwe aanval, schoten de strijdkrachten meer dan 1.400 luchtafweergeschut de lucht in en raakten kennelijk niets.

Fotos van de gebeurtenis leken een vliegende schotelachtig object te laten zien dat in de lucht hing en gevangen was in de militaire zoeklichten. Natuurlijk ontkende de regering de waarneming en legde ze het toe aan weerballonnen.

De Babushka Lady (1963)

In 1963 werd president John F. Kennedy vermoord tijdens het rijden in zijn autocolonne in Dallas, Texas. Veel complottheorieën en wilde beweringen hebben zich geconcentreerd rond de gebeurtenissen van die dag. Misschien wel de minst bekende heeft betrekking op deze vrouw met de bijnaam "de Babushka-dame" (dankzij de hoofddoek die ze op fotos draagt).

Op basis van beelden die vanaf die dag zijn gemaakt, kan de vrouw worden gezien die een camera op de auto van de president richt in een hoek die essentiële beelden zou hebben vastgelegd. Desondanks is de vrouw blijkbaar nooit naar voren gekomen en zijn de beelden van haar camera nooit gezien.

De McMinnville UFO-fotos (1950)

In mei 1950 werd een serie fotos gemaakt door Paul Trent op zijn boerderij nabij McMinniville, Oregon in de Verenigde Staten. Deze afbeeldingen leken een metalen schijfvormig object te laten zien dat langzaam in de lucht boven de boerderij bewoog.

De gebeurtenis werd bijgewoond door Paul Trent en zijn vrouw Evelyn. Ondanks vele argumenten dat de fotos nep waren , hielden de twee getuigen vast aan hun verklaringen dat de afbeeldingen echt goed waren tot aan hun dood eind jaren negentig.

SS Ourang Medan (1947)

Deze legende uit de volle zee stamt uit juni 1947 toen twee Amerikaanse schepen een noodoproep kregen van de SS Ourgan Medan. Verzonden in morsecode, luidde het bericht "SOS van Ourang Medan * * * we drijven. Alle officieren inclusief de kapitein, dood in de kaartenkamer en op de brug. Waarschijnlijk hele bemanning dood * * *."

De Amerikaanse schepen gingen hulp bieden, maar toen ze aan boord van de SS Ourgan Medan gingen, ontdekten ze dat de bemanning allemaal dood was, languit op hun rug, met open mond, zonder zichtbare tekenen van letsel. Een brand brak toen uit op het noodlijdende schip en dwong de reddingswerkers het te verlaten voordat het explodeerde en zonk met alle bewijsstukken mee. Wat er met het schip en de bemanning is gebeurd, blijft een mysterie.

Een oeroude bezoeker uit de ruimte? (15de eeuw)

Dit schilderij van Domenico Ghirlandaio van "de Madonna met Sint Giovannino" dateert uit de 15e eeuw en toont schijnbaar een Unidentified Flying Object (UFO) op de achtergrond.

Het is misschien een beetje een uitdaging, maar sommigen hebben getheoretiseerd dat het geen vergissing is in het schilderij of een wolk aan de lucht, want als je goed kijkt, zie je een man beneden staan die naar het object staart.

The Phoenix Lights (1997)

Het Phoenix Lights-evenement was waarschijnlijk de grootste bekende melding van UFO-waarnemingen in de geschiedenis. Op één dag in maart 1997 meldden duizenden mensen dat ze lichten boven hen in de lucht zagen over een afstand van 300 mijl door het Amerikaanse zuidwesten.

Getuigen beweerden een enorme V-vormige UFO boven hun hoofd te hebben zien passeren en geen geluid te maken tijdens het bewegen. Er werd geen redelijke verklaring gegeven over de oorzaak van de waarnemingen en in 2007 en 2008 kwamen er opnieuw meldingen van de UFOs.

The Black Knight-satelliet (1998)

Er is een mythe onder UFO-complottheoretici en enthousiastelingen dat er een buitenaardse satelliet bestaat die al ongeveer 13.000 jaar in een baan om de aarde is.

De zogenaamde "Black Knight" -satelliettheorie is gebaseerd op een reeks verschillende verhalen over items van onbekende oorsprong die rond onze planeet cirkelen en buitenaardse radiosignalen die op aarde worden opgevangen. NASA en andere ruimteorganisaties beweren dat de waarnemingen en fotos eerder ruimteafval of overblijfselen van onze satellieten zijn.

The Myakka Skunk Ape (2000)

De Myakka Skunk Ape is volgens de meeste accounts een soort relatie met Bigfoot. Dit grote aapachtige wezen is in de loop der jaren vele malen gespot en de vroegste waarnemingen dateren uit de jaren zestig, maar recentelijk is het meerdere keren op video vastgelegd.

De Skunk Ape leeft voornamelijk in regios van Florida en dankt zijn naam aan de stank die vaak gepaard gaat met zijn waarnemingen. Sceptici van de waarnemingen zeggen dat het veel waarschijnlijker is dat andere dieren in het wild verkeerd worden geïdentificeerd, waaronder lokale zwarte beren. Net als de beelden van Bigfoot, zijn opnames en fotos van de Skunk Ape vaak wankel, van lage kwaliteit of van grote afstand genomen.

Chupacabra

In 2018 werd een gigantisch hondachtig wezen op camera betrapt door de straat van Argentinië te besluipen. Dit beest met lange poten zou zowel een pitbull als een Duitse herder hebben gedood die het had aangedurfd er tegenin te gaan.

Maar zoals bij al deze dingen, is het enige bewijs deze korrelige foto die waarschijnlijk met een korreltje zout moet worden genomen.

Buitenaards lichaam

In 2012 kwam deze foto aan het licht na kennelijk ontdekt te zijn in de opslag van een overleden oudere dame. Het werd gebundeld naast een aantal andere afbeeldingen op projectiedias waarvan werd gedacht dat ze toebehoorden aan een belangrijk persoon, aangezien ze afbeeldingen bevatten van Dwight Eisenhower, Bing Crosby en Clark Gable.

De mensen die het ontdekten, waren ervan overtuigd dat het het lichaam was van een buitenaards wezen dat om de een of andere reden in een glazen kast werd tentoongesteld.

Helaas werd enkele jaren later SmartDeBlur Pro-software gebruikt die de tekst op het bord bij het been van het lichaam opruimde met de tekst:

"Gemummificeerd lichaam van een tweejarige jongen"

UFOs opgemerkt door piloten van de Amerikaanse marine

In 2020 heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie officieel drie videos vrijgegeven van verschillende evenementen waarin piloten van de Amerikaanse marine schijnbaar te maken hadden gehad met "niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen".

Deze videos (en afbeeldingen daarvan) waren eerder gelekt en gepubliceerd door de New York Times, maar waren nu officieel in de wereld. De gebeurtenissen vonden plaats tussen 2004 en 2015, maar werden nu bevestigd door de regering. Ze geven echter niet echt veel anders weg dan een vliegend object dat te zien is op infraroodsystemen die in de buurt vliegen. Soms met hoge snelheid.

Geschreven door Adrian Willings.