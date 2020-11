De beroemdste spookfotos ooit gemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geesten, het paranormale en het bovennatuurlijke zijn altijd besproken. Bestaan ze?

Veel mensen hebben al eerder waarnemingen gemeld, maar zonder enig echt bewijs worden ze meestal niet als verhalen beschouwd. Fotos kunnen maken van geesten helpt natuurlijk de oorzaak, maar zijn ze allemaal echt of zijn er enkele gepromoveerd?

Hier is een overzicht van de beroemdste spookfotos aller tijden. Sommigen zijn ongetwijfeld vervalst, maar ze zien er bij de eerste inspectie zo goed uit dat ze zeker sommige niet-gelovigen kunnen bekeren.

Een onverwachte gast - jaren 50

Deze foto, ergens in de jaren vijftig gemaakt, toont een klein gezin aan een tafel. Twee jongens zitten vrolijk op de schoot van hun moeder, maar er is ook een behoorlijk angstaanjagende en onverwachte gast binnengevallen. Storend hangend aan de dakspanten.

The Ghost Pilot - 1987

In 1987 bezocht mevrouw Sayer met haar vriendin een vliegveld in Engeland. Ze dacht dat het leuk zou zijn om een foto te maken van haar zittend in de cockpit.

Toen de afbeelding werd ontwikkeld, zat er een man op de stoel van de piloot die er niet was geweest toen de foto werd gemaakt. Een lang verloren piloot? Niemand weet het zeker.

Boot Hill Ghost - 1996

Alleen de vriend van Ike Canton werd gezien toen deze foto werd gemaakt, de mysterieuze man met een hoed achter hem niet. Canton bekeek later de foto beter en besloot dat de figuur in feite een mes vasthield, met de punt die net boven zijn kraag eindigde.

Goddards Squadron - Freddy Jackson - 1919

Deze foto is gemaakt door Sir Victor Goddard, van zijn squadron in 1919. Het spookachtige beeld achter de vierde zeeman van links bovenaan, wordt verondersteld van Freddy Jackson te zijn. Jackson stierf een paar dagen voordat de foto werd genomen door in een bewegende propeller te lopen.

Amityville Ghost - 1976

Deze foto, gemaakt door Ed en Lorraine Warren, beweert de geest van de 9-jarige John DeFeo te laten zien. DeFeo werd samen met zijn andere broer, twee zussen en ouders vermoord door zijn oudere broer Ronald in hun huis in Amityville. Ed en Lorraine Warren waren paranormale experts die het huis binnenkwamen en dit beeld vastlegden met een camera die s nachts consequent infraroodfotos maakte.

De DeFeo-moorden waren de inspiratie voor de boeken en films van The Amityville Horror.

Coventry Spectre - 1985

Op het eerste gezicht zou je denken dat er niets mis is met deze foto. Maar kijk nog eens, en je zult linksboven een lange, donkere figuur zien die zoiets als een monniksjurk draagt, met een capuchon. Dit is een foto van de Coventry Freeman-vereniging die iedereen op het evenement laat zien, inclusief de mysterieuze figuur, die het hoofd buigt. Niemand op het evenement werd gezien in die stijl van kleding.

Grandpas Ghost - augustus 1997

Denise Russell nam deze foto van haar oma, die toen alleen woonde, op 17 augustus 1997. Hoewel de foto was ontwikkeld, gekopieerd en aan andere familieleden was gegeven, zag niemand de mannelijke figuur boven haar staan tot eerste kerstdag 2000. De familie Russell zegt dat het een sprekend beeld is van hun opa die in 1984 stierf.

Brandweerkazerne van Pawling - 1988

Er wordt aangenomen dat de witte figuur op deze foto een soort engel is, die uitkijkt over Rose Benvenuto, die betrokken was bij het auto-ongeluk. Ze zei dat het alleen maar een wonder had gekost om de crash te overleven, en zie, er is een engelachtige figuur op de foto van brandweerman Sharon Boo.

The Back Seat Ghost - maart 1959

Deze foto is gemaakt door Mabel Chinnery in 1959. Het toont haar man in zijn auto, maar die naar verluidt haar overleden schoonmoeder is op de achterbank. Terwijl paranormalisten geloven dat het echt is, hebben anderen het ontkracht als een geval van dubbele blootstelling.

Mevrouw Andrews baby - 1947

Deze foto van een kind dat boven een graf verschijnt, werd in 1947 gemaakt door mevrouw Andrews. Ze zag de geest toen ze de film liet ontwikkelen, maar zei dat het niet haar dochter op de foto was. Ondanks dat er enkele graven voor kinderen in de buurt zijn, is het kind op de foto nooit geïdentificeerd.

De SS Watertown - 1924

Deze foto genomen vanaf de SS Watertown toont de gezichten van twee bemanningsleden, James Courtney en Michael Meehan in het water. De twee mannen stierven aan boord van het schip en werden op zee begraven. Andere bemanningsleden op het schip zagen de gezichten in het water maar maakten aanvankelijk geen fotos, ze gingen terug naar een vergelijkbare plek en zagen ze opnieuw. Vijf van de zes fotos lieten niets zien, maar dit was de zesde en laat duidelijk de gezichten van twee mannen zien.

Newby Church - 1963

Sommige analisten denken dat deze foto gemaakt in de Newby Church in North Yorkshire, Engeland nep is, omdat het personage te veel lijkt te poseren. Eerwaarde KF Lord houdt echter vol dat er niets zichtbaar was met het blote oog toen hij de foto nam, en foto-experts zeggen dat het niet dubbel is belicht.

Speelgoed R Us - 1978

De Toys R Us-winkel in Sunnyvale, Californië wordt naar verluidt achtervolgd door de geest van Johnny Johnson, en deze afbeelding toont een silhouet dat tegen de planken leunt. Dezelfde figuur was er niet toen de foto werd gemaakt. Het verhaal gaat dat Johnny iets had met een meisje genaamd Elizabeth, de dochter van een plantage-eigenaar - de plantage bevond zich vroeger op de site van Toys R Us - Johnny bloedde dood nadat hij zichzelf had gesneden door hout te hakken, en nu zwerft hij door de gangpaden van de winkel op zoek naar haar.

St Botolphs Church - 1982

Als je goed kijkt in de rechterbovenhoek van deze foto, kun je net een doorschijnende figuur onderscheiden. Het werd genomen in de St. Boltophs Church in 1982, en op dat moment waren er maar drie mensen in het gebouw. Een aannemer nam later contact op met Chris Brackley, die de foto nam, om hem te vertellen dat hij het gezicht herkende als iemand die hij eerder in een doodskist in de kerk had gezien.

Worstead Church - 1975

Peter Berthelot nam deze foto van zijn vrouw, Diane, zittend op een bank in de Worstead Church in Norfolk, Engeland in 1975. Toen ze de film hadden ontwikkeld, zagen ze een geest op de bank achter Diane zitten. Een man verbleef naar verluidt de hele nacht in de kerk ergens in 1830 om te proberen de theorie van geesten te weerleggen, maar hij beweerde dat hij de volgende ochtend inderdaad de blanke dame op deze foto had gezien.

Lord Combermere - 1891

Deze foto, gemaakt door Sybell Corbett van de bibliotheek van Combermere Abbey in Cheshire, Engeland, toont duidelijk een figuur die in de stoel aan de linkerkant zit. Aangenomen wordt dat het de geest is van Lord Combermere, een Britse cavaleriecommandant in de 19e eeuw.

The Brown Lady - 1936

Deze foto van The Brown Lady wordt door velen beschouwd als feitelijk fotografisch bewijs van geesten. Het werd genomen in Raynham Hall in Norfolk, Engeland in 1936. Er waren naar verluidt veel waarnemingen van de figuur vóór deze foto en er wordt gezegd dat het de geest van Lady Townshend is. Ze werd door haar man opgesloten in een kamer in de gang toen hij hoorde over haar ontrouw en daar achtergelaten om te sterven.

Corroboree Rock - 1959

Niemand weet wie de spookachtige figuur op deze foto is, maar hij is gemaakt in Alice Springs, Northern Territory, Australië in 1959. Sommige mensen denken dat het slechts een geval van dubbele belichting is, terwijl anderen denken dat het een geest kan zijn die naar ons kijkt, of iets anders, omdat het lijkt alsof ze een verrekijker vasthouden.

Tulpentrap Ghost - 1966

Deze foto genomen in het National Maritime Museum in Greenwich, Engeland, toont duidelijk een spookachtige figuur die de leuning van de Tulpentrap vasthoudt. Foto-experts zijn het er allemaal over eens dat er niet mee is geknoeid, dus wordt het beschouwd als een echt voorbeeld van het bestaan van geesten.

Robert A Ferguson - november 1968

Omdat deze foto op een Polaroid is gemaakt, wordt deze door velen als legitiem beschouwd. Het toont Robert A. Ferguson die een toespraak houdt, en de geest van zijn overleden broer Walter die over hem heen tuurt.

Madonna van Bachelors Grove - 1991

De Ghost Research Society of America nam deze foto op Bachelors Cemetery in Illinois, nadat ze vreemde metingen op hun apparatuur hadden opgemerkt. Ze zagen toen niets, maar toen dit beeld werd belicht, toonde het een vrouw in witte kleding die op een van de graven zat.

The Wem Town Hall Ghost - november 1995

Hoewel de foto van Tony ORahilly de geest van een jong meisje in de deuropening van een afbrandend stadhuis in Wem lijkt te laten zien, werd het later als nep beschouwd. Het meisje in kwestie staat blijkbaar op een ansichtkaart die in de plaatselijke krant is verschenen.

Sefton Kerk - 1999

Deze foto in de Sefton Church in Liverpool, Engeland, toont duidelijk een man in een zwart uniform, waarvan wordt aangenomen dat hij de oude predikant is. Er waren naar verluidt slechts twee fotografen in de kerk op de dag dat de foto werd genomen, en de meeste van hen herinneren zich dat ze daar een fysiek wezen zagen staan toen de foto werd gemaakt.

William Mumbler - jaren 1860

William Mumbler wordt gecrediteerd voor het maken van de eerste foto met een geest in de jaren 1860. Maar het infecteerde helemaal geen geest, het was gewoon een toevallig geval van een dubbele belichting van een negatief terwijl hij een foto van zichzelf nam.

De ondernemer in hem maakte er een bedrijf van, waar het publiek hun portret liet zien met een afbeelding van een overleden familielid.

Meisjes in Manilla - jaren 2000

De twee meisjes op deze foto, gemaakt in Manilla, Filippijnen, hebben niet gemeld dat ze iemand hadden gezien of enige aanwezigheid voelden toen deze foto werd gemaakt. Het is ook gemaakt met een digitale camera, dus het kan niet het resultaat zijn van dubbele belichting.

Waverly Hills Sanatorium - 2006

Dit beeld werd in 2006 gemaakt in een verlaten tuberculoseziekenhuis in Louisville, Kentucky. Zoals je je kunt voorstellen, zag het ziekenhuis in zijn hoogtijdagen een ongelooflijke hoeveelheid ziekte en dood - waardoor velen geloofden in de mogelijkheid dat het er zou kunnen spookt.

In de afgelopen jaren is het een van Amerikas meest populaire bestemmingen voor spookjagers geworden.

Dit griezelige beeld toont blijkbaar Mary Lee, een verpleegster die zichzelf ophing in het ziekenhuis. Het verhaal gaat dat deze arme vrouw werd geïmpregneerd door een arts die in het ziekenhuis werkte maar later niets met haar te maken wilde hebben.

Tewin Bury Farm Ghost - 2008

Neil Sandwich nam deze foto van een boerderij waar zijn vrienden gingen trouwen. Toen hij de foto in Photoshop plaatste en de belichting aanpaste, zag hij aan de rechterkant een mysterieuze witte figuur die uit een deuropening leek te turen. Schoonmakers op de boerderij hadden blijkbaar ook de geest van een jonge jongen in witte kleren gezien.

San Antonio steekt spoken over

Jaren geleden, ergens in de jaren dertig, werd er gezegd dat een schoolbus vol kinderen het begaf bij een spoorwegovergang in San Antonio, Texas. Tragisch genoeg raakte een sneltrein de bus, waarbij verschillende kinderen en de buschauffeur omkwamen.

Deze foto gemaakt door Andy en Debi Chesney lijkt enkele spookachtige verschijningen te laten zien waarvan mensen hebben gesuggereerd dat ze op de geesten van de kinderen lijken. Zoals elk van deze afbeeldingen, is er enige discussie over of ze echt zijn en zelfs of de geschiedenis zelf waar is, maar ze zijn nog steeds spookachtig.

Een spookachtig hondje

Deze foto toont een verhaal van twee viervoeters. De hond aan de linkerkant had een veel grotere maat (rechts afgebeeld). Toen de kleine stierf, werd hij later gefotografeerd terwijl hij schijnbaar met zijn vriend verscheen van buiten de geestenwereld.

Een demonische geest op een ziekenhuisbed

Dit rare visioen toont een CCTV-camera in een ziekenhuis. Een demonische geest lijkt het bed te vertrappelen. Blijkbaar is de persoon in het bed kort daarna overleden. Deze afbeelding zou in plaats daarvan gemakkelijk in onze lijst met de beroemdste monsterfotos kunnen verschijnen.

De roze dame

Deze foto uit Greencastle, Indiana is gemaakt door Guy Winters en vrienden die paranormale berichten over een verlaten huis in het gebied aan het onderzoeken waren.

Deze foto toont schijnbaar een spookachtige vrouw die in roze baadt en bevat een laatste opname waarbij de afbeelding digitaal is verbeterd met een ongelooflijk menselijk gezicht op de verschijning.

Geschreven door Max Langridge en Adrian Willings.