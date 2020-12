34 fantastische fotografische primeurs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fotos dienen een belangrijk doel in het leven. Ze leggen kostbare momenten vast, grappige momenten, once in a lifetime momenten en nog veel meer. Met de opkomst van sociale media maken en delen we meer fotos dan ooit. Volgens een recent onderzoek zijn alleen al in 2016 meer dan 2,5 biljoen fotos online gedeeld, meer dan 30 keer het aantal fotos dat we in de jaren negentig hebben gemaakt.

Van de vele biljoen fotos die in de loop der jaren zijn gemaakt, zijn er veel fotoprimeurs geweest en we hebben ons onderzoek gedaan om de beste te vinden. Dus ga met ons mee op een reis door een visueel geheugen van de fotografische mijlpalen van de afgelopen 190 jaar.

Eerste foto gemaakt in een camera

De oudste nog bestaande foto is het uitzicht vanuit het raam in Le Gras, gemaakt in 1826 of 1827 door Nicéphore Niépce. Het is gemaakt met een camera obscura die het genomen beeld projecteert door een gaatje in het scherm, waar het wordt weergegeven als een omgekeerd en geïnverteerd beeld.

De afbeelding op het originele bord is vrij moeilijk te onderscheiden, maar dankzij moderne technologie is het handmatig verbeterd om gebouwen en de omliggende velden van het landgoed Le Gras te laten zien. Het is uitgeroepen tot een van de 100 belangrijkste fotos ter wereld.

Eerste foto van een persoon

Louis Daguerre was bevriend met Niépce en na de dood van Niépce in 1833 bleef Daguerre experimenteren met verschillende en uiteindelijk creëerde hij het Daguerreotypeproces. Hij is ook verantwoordelijk voor het maken van de eerste foto waarop mensen te zien zijn.

Genomen in 1838 op de Boulevard du Temple, in het 3e arrondissement van Parijs, betekent de lange blootstelling dat al het verkeer op straat is verdwenen, maar linksonder zijn duidelijk twee mannen te zien, die dankzij iemand die zijn laarzen heeft laten poetsen door de ander, zijn lang genoeg statisch gebleven om zichtbaar te worden op het negatieve.

Eerste fotografisch zelfportret

Voordat we ze selfies noemden en rondfladderden met smartphones, was er een ras fotografen zoals de Amerikaan Robert Cornelius, die het op een moeilijke manier deed.

Een man met oneindig geduld, hij wordt gecrediteerd voor het maken van het allereerste fotografische zelfportret in 1839, een prestatie die hem vereiste roerloos voor zijn camera te zitten met een belichtingstijd van 15 minuten.

Eerste fotografische hoax

De eer van de eerste geënsceneerde foto gaat naar een ene Hippolyte Bayard. Bayard werd beschouwd als de rivaal van Daguerre, omdat hij zijn eigen fotografiemethode bedacht, het direct positieve proces genaamd. Bayard wilde als de pionier van de fotografie worden beschouwd, maar Daguerre was hem voor. Als reactie nam Bayard een foto van zichzelf terwijl hij in water verdronk, waarbij hij beweerde dat hij zelfmoord had gepleegd, terwijl het in feite allemaal in scène was gezet.

Hij schreef zelfs een volledige alinea op de achterkant ervan, waarin hij beweerde: "De regering die maar al te genereus is geweest jegens monsieur Daguerre, heeft gezegd dat ze niets kan doen voor monsieur Bayard, en de arme stakker heeft zichzelf verdronken."

Eerste echte "nieuws" foto

Ondanks dat de naam van de fotograaf die deze foto uit 1847 heeft gemaakt in de loop van de tijd verloren is gegaan, wordt deze daguerreotypische afbeelding van een man die in Frankrijk door soldaten wordt gearresteerd, algemeen beschouwd als de eerste foto van een nieuwsgebeurtenis.

Eerste luchtfoto

De eerste luchtfoto die is vastgelegd, is een uitzicht op Boston in 1860 op een hoogte van 2000 voet. Fotografen hadden toen nog geen drones, dus deze foto is genomen vanuit een heteluchtballon. Het is getiteld "Boston, zoals de adelaar en de wilde gans het zien".

De Franse fotograaf Nadar (echte naam Gaspard-Félix Tournachon) wordt echter beschouwd als de exponent van luchtfotografie in 1858, maar helaas heeft geen van zijn werk de tand des tijds doorstaan.

Eerste foto van een Amerikaanse president

Zoals vaak het geval is met afbeeldingen uit de beginjaren van de fotografie - alleen omdat een afbeelding de eerste is, betekent niet dat het overleeft. Zo is het ook met de vroege fotos van de Amerikaanse presidenten. Op 8 maart 1841 werd William Henry Harrison de eerste zittende president die werd gefotografeerd, maar helaas is de foto die op de dag van zijn inauguratietoespraak werd genomen, verloren gegaan.

Het is daarom dit beeld uit 1843 van John Quincy Adams, de zesde president, dat het oudste nog bestaande beeld van een opperbevelhebber is geworden, ondanks dat het meer dan tien jaar na zijn vertrek werd overgenomen.

Eerste duurzame kleurenfoto

Eind jaren 1840 verschenen er kleurenafbeeldingen, maar de technieken van die tijd waren zo bewerkelijk en de resultaten zo kwetsbaar dat pas in 1861 de eerste duurzame kleurenafbeelding werd geproduceerd.

De afbeelding, genaamd Tartan Ribbon, is gemaakt door hetzelfde onderwerp drie keer te fotograferen met rode, groene en blauwe filters over de lens van de camera. Toen de fotos werden ontwikkeld, werden ze op glasplaten gedrukt en vervolgens op een muur geschenen via drie verschillende projectoren - elk uitgerust met een gekleurde lens die paste bij het filter dat werd gebruikt om de originele foto te maken.

Eerste halftoonfoto ooit afgedrukt in een krant

Halftoon verwijst naar de techniek waarbij een afbeelding wordt gemaakt met behulp van verschillende kleine zwarte stippen van verschillende grootte en afstanden. Het is een soort optische illusie, aangezien het menselijk oog de stippen als een verloop ziet.

De eerste afdruk van een halftoonfoto was in het nummer van 4 maart 1880 van The Daily Graphic, een Amerikaanse krant. De afbeelding in kwestie was A Scene in Shantytown, New York,

Eerste foto genomen vanuit een onbemand luchtvaartuig

De Amerikaanse luchtfotograaf George R. Lawrence had ternauwernood een val van 60 voet van een gevangen luchtschip overleefd en pionierde met een veiligere techniek om zijn cameras van 22 kg naar verhoogde uitkijkpunten te krijgen.

Door het gebruik van vliegers kon Lawrence geweldige beelden vastleggen, zoals deze van de ruïnes van San Francisco na de aardbeving van 1906. Het beeld werd verkocht als een lopend vuurtje, wat de fotograaf $ 15.000 opleverde - bijna $ 400.000 volgens de huidige maatstaven.

De eerste foto van een tornado

Dit wordt beschouwd als een van de oudste fotos van een bestaande tornado. Het werd in 1884 genomen in de buurt van Howard, South Dakota in de Verenigde Staten door FN Robnison.

Het is niet per se de eerste, aangezien anderen een uur eerder zouden zijn genomen, maar die werden vernietigd voordat ze konden worden verwerkt en getuige. Dit is daarom het oudste nog bestaande beeld van een tornado.

Eerste foto van een atoombom die wordt ontploft

Zoals vaak het geval is in de geschiedenis, is fotografie vaak gebruikt om de allerbeste en de allerergste prestaties van de mensheid vast te leggen.

Op 16 juli 1945 werd de allereerste atoombom ooit tot ontploffing gebracht op de Trinity Site in New Mexico. Van alle talloze fotos die van de explosie zijn gemaakt, is Jack Aebys de enige kleurenfoto van de explosie die goed genoeg belicht is om de vuurbal in al zijn angstaanjagende glorie te laten zien.

Eerste foto van de aarde gezien vanuit de ruimte

Op 24 oktober 1946 nam The White Sands Rocket, officieel aangeduid als V-2 No.13, de allereerste foto van de aarde vanuit de ruimte.

De foto is gemaakt met een DeVry 35 mm-camera en is genomen vanaf een hoogte van 104,6 km (105 mijl), 5 keer hoger dan elke andere foto die eerder is gemaakt.

Eerste Playboy vooromslag

Ooit de showman, toen Hugh Heffner in december 1953 het Playboy-magazine lanceerde, wist hij dat hij iets groots nodig had om zijn potentiële lezers te veroveren, en ze werden niet veel groter dan Marilyn.

Mede dankzij Marilyns sterrenkracht, en er was weinig directe concurrentie voor het startup-magazine, verkocht Heffner snel alle 53.000 gedrukte exemplaren en was het uitgeverij-icoon geboren.

Eerste foto om de World Press Photo-wedstrijd te winnen

De World Press Photo of the Year wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze persfotografiewedstrijden ter wereld.

Het was deze foto uit 1955 van een rijder die van zijn motorfiets viel tijdens het wereldkampioenschap motorcross op het Volk Mølle-parcours dat de Deense fotograaf Mogens von Haven de eerste titel opleverde.

Eerste digitale afbeelding

Russell A. Kirsch wordt gezien als de man die het eerste digitale beeld produceerde. Terwijl ze bij het National Bureau of Standards werkten, ontwikkelden Kirsch en zijn team een digitale beeldscanner.

De eerste gescande afbeelding was van een foto van Kirsch drie maanden oude zoon, vastgelegd met één bit per pixel. Het wordt beschouwd als een van de 100 fotos die de wereld hebben veranderd.

De eerste foto van de Noordpool

Oorspronkelijk werd aangenomen dat dit beeld de eerste foto van de Noordpool was. Genomen door admiraal Robert Peary met zijn team van vier Inuit-gidsen met de namen Ooqeah, Ootah, Egingwah en Seeglo en Matthew Henson.

Later werd ontdekt dat de afbeelding daadwerkelijk ergens tussen de 30 en 60 mijl van de werkelijke poollocatie was genomen.

Eerste foto van de aarde gezien vanaf de maan

De eerste foto van de aarde, genomen vanaf de maan, werd gemaakt op 23 augustus 1966. De foto werd gemaakt door het onbemande Lunar Orbiter 1-ruimtevaartuig en naar de aarde gestuurd, waar het werd ontvangen op een NASA-volgstation nabij Robledo De Chavela nabij Madrid. , Spanje.

De eerste foto van een zonsverduistering

Deze foto dateert uit 1851 en staat bekend als de eerste foto van een zonsverduistering die is gemaakt met het daguerrotypeproces, bij de Koninklijke Sterrenwacht in Königsberg, Pruisen.

Het werd ook gezien als de vroegste wetenschappelijk bruikbare foto van de zon tijdens een totale zonsverduistering en het begin van een lange geschiedenis van zonfotografie en onderzoek.

Eerste kleurenfoto van de aarde

De eerste kleurenfoto van onze planeet werd gemaakt door astronaut William Anders als onderdeel van de Apollo 8-missie in 1968. Anders gebruikte een sterk gemodificeerde Hasselblad 500 EL-camera met een elektrische aandrijving en 70 mm kleurenfilm.

Life magazine beschouwt Earthrise sindsdien als "de meest invloedrijke omgevingsfoto ooit gemaakt".

Eerste volledige weergave van de aarde

Vier jaar nadat de eerste kleurenfoto van de aarde was gemaakt, maakte de bemanning van Apollo 17 een foto van de hele planeet. De foto is gemaakt op 7 december 1972 en staat nu bekend als de "Blauwe Marmer".

Eerste foto van het oppervlak van een andere planeet

In 1975 nam het Sovjet-ruimtevaartuig Venera 9 tijdens een onbemande missie naar Venus deze beelden van het oppervlak van Venus. Het waren de eerste fotos die ons het oppervlak van een andere planeet in ons zonnestelsel lieten zien.

Eerste foto gemaakt op Mars

Deze afbeelding is in 1976 gemaakt door het ruimtevaartuig Viking 2. Het is de eerste foto die op het oppervlak van Mars is genomen en hoewel de afbeelding zelf niet bijzonder interessant is, zou het het begin van een interessant tijdperk van Mars-fotografie in de wereld vertegenwoordigen. jaren en decennia die volgen.

De eerste voetafdruk op de maan

20 juli 1969 was de dag dat Neil Armstrong voor het eerst voet op de maan zette en deze foto werd gemaakt om dat moment te herdenken.

Dit is een belangrijk beeld, niet alleen vanwege de gebeurtenissen eromheen, maar ook omdat de voetafdruk mogelijk nog steeds zichtbaar zal zijn over nog een miljoen jaar, aangezien er geen stof op de maan is dat het zou kunnen verstoren.

Eerste foto die op internet wordt gepubliceerd

In juli 1992 wendde Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web, zich tot Silvio de Gennaro, zijn collega bij CERN, en vroeg of hij een paar fotos had die Berners-Lee naar het web kon uploaden om de nieuw gecreëerde ondersteuning te testen voor het GIF-bestandsformaat.

De Gennaro moest toevallig een serie fotos overhandigen die hij had gemaakt van de CERN-parodie-tribute-groep Les Horrible Cernettes. Als fan van de groep besloot Berners-Lee dat ze een ideale testfoto zouden maken en koos hij dit frame van de poserende meisjes om te uploaden.

Eerste foto gemaakt met een cameratelefoon

Het hebben van een camera op onze telefoons wordt nu als essentieel beschouwd, maar er was een tijd dat je een aparte, speciale camera moest gebruiken als je fotos wilde maken, omdat een camera op je telefoon vergezocht leek.

Dat veranderde allemaal in 1997 toen Philippe Kahn de eerste cameratelefoon creëerde, die werd gedaan door letterlijk een digitale camera en een mobiele telefoon te combineren, en de eerste foto nam van zijn pasgeboren dochter. Vervolgens stuurde hij de foto draadloos naar 2.000 mensen aan de telefoon.

Eerste foto om het internet te verbreken

Hoewel het niet letterlijk "het internet brak", kwam het onder veel stress toen Paper Magazine naaktfotos van Kim Kardashian uitbracht in de WInter 2014-editie.

De fotos zijn gemaakt door de Franse modefotograaf Jean-Paul Goude, en de website van Paper Magazine werd op één dag 50 miljoen keer bezocht, wat goed was voor 1 procent van al het Amerikaanse internetverkeer die dag.

Eerste foto die naar Instagram moet worden gepload

De allereerste foto die op Instagram werd geüpload, was deze foto van een hond bij een tacostand. Het is gemaakt door Instagram-mede-oprichter Kevin Systrom en geüpload op 16 juli 2010.

Sinds de oprichting is Instagram de meest gebruikte sociale site ooit geworden. Sinds april 2017 heeft de service 700 miljoen actieve gebruikers en zijn er meer dan 1 miljard fotos geüpload.

Eerste "super-selfie"

Een van de beroemdste selfies ooit werd gemaakt tijdens de Oscars 2014. Ellen DeGeneres kreeg zo veel mogelijk celebs om in beeld te komen, waaronder Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Glenn Close, Julia Roberts en Kevin Spacey. Het was Bradley Cooper die op de ontspanknop mocht drukken.

Sindsdien is de foto de snelste geretweette afbeelding tot nu toe geworden, met meer dan 3,4 miljoen retweets

Eerste foto van een aardappel die voor meer dan $ 1 miljoen wordt verkocht

Nee, we houden je niet voor de gek. In een wereld waar fotografie lang wedijvert om gelijkwaardig te worden behandeld met kunst, is het niet verwonderlijk dat fotos voor een waanzinnig bedrag aan geld zouden worden verkocht.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende verhalen geweest over individuele fotos die van eigenaar zijn verwisseld voor enorme sommen geld, maar voor pure ingetogen elegantie kun je niet verder gaan dan een aardappel gefotografeerd door Kevin Absoch.

Voor niet-ingewijden is de Amerikaanse fotograaf Abosch gespecialiseerd in portretten van beroemdheden en heeft hij een cultstatus ontwikkeld. Het was tijdens het diner in het huis van de kunstenaar in Parijs in 2015, waar een Europese zakenman Potato # 345 aan de muur zag hangen en die moest hebben, ongeacht de kosten, wat een cool miljoen dollar was.

Eerste foto die meer dan 10 miljoen likes op Instagram kreeg

Met meer dan 700 miljoen gebruikers was het slechts een kwestie van tijd voordat een foto die naar Instagram werd geüpload meer dan 10 miljoen likes zou krijgen. Het gebeurde in februari 2017 toen Beyonce een foto uploadde waarin ze aankondigde dat zij en partner Jay-Z een tweeling verwachtten.

De afbeelding heeft nu meer dan 11 miljoen likes en meer dan 500.000 reacties gekregen.

Eerste Gigapixel-foto

In 1998 begon onderwaterfotograaf Jim Hellemn met het fotograferen van de Bloody Bay Wall bij de Kaaimaneilanden. Hellemn fotografeerde 10 dagen achter elkaar gedurende 23 duiken en legde nauwgezet een gebied van 20 bij 68 voet vast in 280 overlappende frames.

De nabewerking van de opnamen duurde 6 maanden, waarbij Hallemn een drumscanner gebruikte om elk frame met 4000ppi in een Mac G4 te importeren. Alle 18 GB aan RAW-gegevens werden gecombineerd om een verbluffend eindbeeld van 1,77 Gigapixel te creëren. Toen het project in 1999 werd voltooid, werd aangenomen dat Hallemn het grootste beeld had gemaakt dat ooit buiten de wetenschappelijke gemeenschap was gemaakt.

Eerste foto van de andere kant van de maan

In januari 2019 maakte de Chinese Change 4-maansonde een zachte landing aan de andere kant van de maan. Op dat moment maakte de sonde de eerste foto van die regio. De afbeelding vertegenwoordigde een aantal verschillende primeurs, aangezien het ook de eerste keer was dat dat deel van de maan werd verkend.

De eerste foto van een zwart gat

In april 2019 werd weer een historisch wapenfeit bereikt met de hulp van een internationaal netwerk van radiotelescopen, de Event Horizon Telescope . Dit systeem werd gebruikt om de eerste afbeelding van een zwart gat te maken .

Hoewel het misschien niet de meest indrukwekkende foto is (velen zouden klagen dat het ‘wazig’ is), is het beeld zelf eigenlijk ongelooflijk als je de feiten eromheen bekijkt. Het eerste is het feit dat dit zwarte gat, bekend als M87, zich op 53 miljoen lichtjaar afstand van de aarde bevindt. Het is ook een angstaanjagend gezicht, aangezien het 6,5 miljard keer zo zwaar is als de zon. Het is enorm, krachtig en uiterst gevaarlijk. De moeite die is gestoken in het maken van deze afbeelding is ook indrukwekkend. Je kunt hier meer lezen over hoe ze het hebben gedaan .

Geschreven door Max Langridge en Stuart Miles. Bewerken door Adrian Willings.