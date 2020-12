48 van de beste GoPro-fotos ter wereld, bereid je voor om op adem te komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Van surfen en parachutespringen tot close-ups van dieren en adembenemende landschappen, deze galerij heeft een aantal adembenemende afbeeldingen die we alleen te zien krijgen dankzij de GoPro.

Zeldzame fotos van dieren in het wild zijn niet langer voorbehouden aan professionals die jaren wachten op de perfecte opname - nu scannen duizenden GoPros de wereld in één keer, constant. We krijgen alleen maar meer geweldige fotos om ons te verbazen.

Dankzij de camera en videofotos wordt het internet overspoeld met verbluffende beelden van GoPros over de hele wereld. Ze allemaal vinden is een beetje een klus, dus we hebben het voor je gedaan.

Een grot met uitzicht

Nog een surfshot, maar deze is kalm en kleurrijk. Dit soort afbeeldingen laat zien hoe veelzijdig de GoPro-cameras kunnen zijn. Ze zijn niet alleen geweldig voor video, maar ook voor landschaps- en portretopnamen.

Een uitzicht vanuit turbulente wateren

Door de waterdichte behuizing van de GoPro maximaal te benutten, legt Marcus Rodrigues een prachtig onderwaterzicht vast. Het wateroppervlak lijkt ruw en boos, maar er heerst een aangename rust waaronder deze zwemmer even geniet op weg naar de oppervlakte.

De ondersteunde beklimming

Niqolas Ruud laat hun GoPro spectaculair gebruiken en laat ons zien hoe het is om een steile bergwand te beklimmen, waarbij hij teamgenoten en medeklimmers ondersteunt. Het wonder van onze planeet strekt zich voor hen uit terwijl deze drie eenzame klimmers hun weg naar boven en naar boven banen. Hoe klein en onbeduidend ze verschijnen voor het machtige landschap onder hen.

Palmboom paradijs

We kijken met jaloezie toe naar dit door Mark Baechtold geknapte paradijs op het paradijs. Niet de gebruikelijke actiefoto die we van een GoPro zouden verwachten, maar zeker een prachtig uitzicht op een prachtige zonsondergang.

Een rustig uitzicht vanuit een tent op een bergtop

Er is iets heel vernederends aan deze visie van Marc Ruffini. Hij zit aan de rand van zijn tent, nippend uit een fles en koestert zich in de glorie van de prachtige bergen die zich voor hem uitstrekken. We zouden ons voorstellen dat er behoorlijk wat moeite is gestoken in het beklimmen van deze berg om überhaupt bij dit uitkijkpunt te komen, dus hopelijk was de beloning het waard.

Een nieuwe onderwatervriend

Last but not least op onze lijst is een inzending van vorig jaar door Alex Robert. Deze fantastische foto toont het vrolijke gezicht van een prachtig zeezoogdier dat in de wateren van Laguna Beach, Californië, zwemt.

Enkele behoorlijk spectaculaire afbeeldingen, we zijn er zeker van dat u het daarmee eens bent en we verwachten in de toekomst meer van dit soort GoPro-fotos te zien.

Een blik met arendsogen

Aan het andere uiteinde van het spectrum komt deze foto uit de westelijke vlaktes van Mongolië. Hier legt GoPro-fotograaf Lauren McGough spectaculaire met sneeuw bedekte uitzichten op de uitgestrekte bergen vast tijdens een jacht met een groep nomadische Kazachen.

De begeleidende steenarenden taggen mee om te helpen met de jacht, zich zalig niet bewust van de majesteit die ze aan de foto toevoegen.

Wat golven vangen

Deze foto is zeker meer de stijl die we van GoPro-gebruikers zouden verwachten. Een actie die is geschoten door een surfer die wat golven opvangt.

Cliff-opknoping voor uitzicht

Chuang Liu bungelt aan de bergtoppen van Yangshuo, China, en biedt een adembenemend uitzicht tijdens een bloedstollende klim. Een indrukwekkend staaltje uithoudingsvermogen en meesterlijke fotografie in één opname.

Wat eronder ligt

Nog een foto van een prachtige onderwaterzwemmer legt vast wat lijkt op iemand die naar een begraven schat duikt terwijl de kapitein van de boot de wacht houdt.

Formatie Selfie

Deze foto is gemaakt door Marcos Trotta, die deel uitmaakt van de Braziliaanse luchtmacht en ongetwijfeld een geweldige piloot is. De foto is gemaakt aan het einde van een lus tijdens een formatie-oefening en het valt niet te ontkennen dat de resultaten geweldig zijn. Niet veel van ons zouden zon coole selfie kunnen maken terwijl we bezig waren met ons dagelijkse werk.

Onder het blauw

Nu ben je gewoon aan het pronken. Deze kerel is zeker in staat om wat onderwater-shenanigans te maken. We houden echter van het ondergedompelde uitzicht op de wolken. Nog een fantastische GoPro-foto van uitnodigende wateren.

Een stil uitzicht op het meer van Bled

Dit ongelooflijk rustige uitzicht op het meer van Bled, Slovenië, toont een zonsopgang van 04:00 uur boven een vredig meer met verbluffend stilstaand water. Een verbluffend beeld met adembenemende uitzichten, vastgelegd met een GoPro Hero 4 Black.

Een winters uitzicht

Een overweldigend winters beeld van de wereld vastgelegd door Kyle Wicks met een GoPro Hero 7 Black. Een kleurrijke zonsondergangscène met een met ijs bedekt uitzicht op het landschap en een eenzame persoon er middenin.

Voetafdrukken in het zand

Mitchell Pettigrew is een amateurfotograaf met oog voor landschapsfotografie en een onmiskenbaar talent. Hij is in staat om een aantal handige beelden vast te leggen met zijn GoPro, zoals deze gewoon geweldige opname laat zien. Zijn Instagram-feed is ook de moeite van het bekijken waard.

De beste vriend van de mens

Pooches houden ook van zwemmen of misschien een snelle surf? De veelzijdige actiecamera is niet alleen geschikt voor onderwateropnames en sporten met een hoog octaangehalte, maar is ook uitstekend geschikt voor het maken van fotos van huisdieren in het wild.

Plezier met flippers

Weer een snap waar we jaloers op zijn. Deze wateren zien er warm, vredig en uitnodigend uit. We zouden willen dat we er ook waren!

Onderwaterparadijs

GoPro-cameras laten zeker een interessant scala aan onderwaterfotos toe. Deze toont schitterend blauw water en een ontspannen duik met de lokale vissen.

Over de top

Enkele behoorlijk spectaculaire uitzichten over de bergtoppen. Nog meer bewijs dat een goede camerabevestiging kan zorgen voor ongelooflijke beelden die zijn vastgelegd met je favoriete actiecamera.

Een verkoelende peddel voor biggetjes

Deze GoPro-gebruiker had onverwacht bezoek in de vorm van een varkentje op zoek naar een verkoelende duik in het water. Het kristalheldere water is zeker uitnodigend, dus we kunnen het hem niet kwalijk nemen. Het resultaat van het bezoek zorgt ook voor een vrij geweldige foto.

Iets met een beetje meer bijt

Aan de andere kant van het onderwaterspectrum is deze GoPro-foto iets minder relaxed. Een enorme haai pronkt met zijn vlijmscherpe tanden zodat iedereen ervan kan genieten - of in ieder geval ineenkrimpt van angst. Hopelijk zat deze GoPro-gebruiker veilig in een kooi.

Een streep in het zand

De compacte GoPro legt ook een aantal redelijk koele beelden van de omgeving vast. Een groothoeklens zorgt voor een aantal interessante beelden, vooral in combinatie met het ongewoon gevormde landschap.

Op op en weg

Op de vleugel van een zweefvliegtuig of licht vliegtuig geeft de bescheiden GoPro ons een schitterend beeld van de wereld van hoog boven de aarde. Deze afbeelding toont ons de prachtige omliggende bezienswaardigheden terwijl een GoPro-gebruiker een aantal ongelooflijke acrobatische stunts uitvoert.

Zwemmen met de lokale bevolking

Dit is waar selfiesticks voor moeten worden gebruikt. Deze GoPro-gebruiker heeft echt een hoge lat gelegd voor onderwaterfotos met de lokale dolfijnen. Een fantastisch uitzicht op de natuur dankzij de compacte action camera.

Een strakke pasvorm

Een blik vanuit een kajak toont een smalle doorgang door de waterweg met aan weerszijden kleurrijke rotswanden. We zouden ons voorstellen dat peddelen over deze strakke rivier lastig was, maar het zorgt zeker voor een goede foto.

Op op en weg

Een veel rustiger uitzicht van boven de wolken. We weten niet precies hoe deze GoPro-foto is gemaakt, maar het valt niet te ontkennen dat het geweldig is. Het boze vuur van de heteluchtballon contrasteert prachtig met de donzige wolken op de achtergrond.

Vallen in de herfst

GoPro-cameras worden regelmatig gebruikt voor gewaagde prestaties. Sommigen van hen krankzinnig, sommige een beetje gevaarlijker. Deze kerel duikt lang in het water beneden. Een woeste stofstorm aan de ene kant en stromend water aan de andere kant zorgen voor een aantal interessante kleuren in het water beneden.

Hallo daarboven

We weten niet wat er hier aan de hand is. Ongetwijfeld een aantal indrukwekkende aerobatics. Indrukwekkend getimede fotos zijn vrijwel zeker de beste.

Vissen op regenbogen

De oceaan zorgt vaak voor het maken van GoPro-fotos van een of andere soort. Deze afbeelding van een regenboog is bijzonder indrukwekkend - je krijgt niet vaak beide uiteinden van de regenboog tegelijk te zien. Maar waar is de pot met goud? Misschien is er een verzonken schat.

Worstelen met de menigte

Een man klimt naar boven voor een beter zicht op de menigte, een zee van gezichten strekt zich uit in de verte. Nog een voorbeeld van een ongebruikelijke foto die laat zien hoe veelzijdig GoPro-cameras kunnen zijn.

Ballonnen voor iedereen

Een prachtig uitzicht op de wereld met ballonnen in alle soorten en maten die in de lucht worden losgelaten. Drommen toeschouwers die zich uitstrekken zover het oog reikt en het uitzicht bewonderen.

Rondhangen met de vogels

Een ander beeld dat je waarschijnlijk niet elke dag zult zien en ook een ander interessant gebruik van een selfiestick. Deze afbeelding toont twee luchtlandingsgenoten die hoog in de lucht een nieuwe vriend vinden. We weten niet zeker of de gevederde kerel zo blij is om ze te zien als ze zijn.

Een stekelig zicht op een heuveltop

De wereld is vol verborgen schoonheid en wonderen. Sommige bezienswaardigheden zijn hoogst ongebruikelijk. We houden van deze adembenemende uitzichten op de wereld hieronder.

Wachten op redding

We hopen dat deze kerels bezig waren met een soort oefening, in plaats van op zee gestrand te zijn in afwachting van redding. Het is zeker interessant om te zien in welke verschillende situaties GoPro-cameras zijn gebruikt, als er niets anders is.

Hoge snelheidskleuren

Er gaat niets boven een opname op hoge snelheid vanuit een sportwagen. Deze afbeelding laat zien hoe GoPro-cameras goed kunnen worden gebruikt om ook met het licht een aantal briljante trucs te maken. Het resultaat is een kleurrijke foto waardoor het bijna lijkt alsof de auto met lichte snelheid rijdt.

Schilderen met licht

Sterretjes, vuurwerk en meer kunnen worden gecombineerd met de slimme camera-instellingen van GoPro om kunstwerken zoals deze te maken waarbij vormen en patronen worden gecreëerd met licht. We houden ook van de kleuren van deze - de gloed van het licht dat briljant reflecteert op de omgeving onder de nachtelijke hemel.

Een skyline met uitzicht

Het zijn niet alleen luchtfotos waar de GoPro licht werk van maakt. Deze cameras zijn ook grote favorieten onder parkour-enthousiastelingen. Vaak zie je dit soort duizeligheid-inducerende kiekjes van hoog boven de daken.

Ver boven de betonnen jungle

Een ander schot van een vliegtuigvleugel toont een fantastisch uitzicht boven een stad. De straten beneden lijken bijna stil en leeg.

Vloeistofleidingen

Een perfect getimede foto van een golf die breekt met briljante helderheid. Deze afbeelding toont de verbazingwekkende en verrassende fotografische krachten van de GoPro. Het is niet alleen voor video.

Terug naar de natuur

De GoPro is een geweldige tool voor buitenfotos, waar je ook bent. Deze foto uit het bos terwijl de zon opkomt, legt de schoonheid van de natuur perfect vast.

De weerspiegeling van een ruiter

Hier maakt een GoPro-gebruiker een schitterende foto op de weg die voor hem ligt, gezien door de weerspiegeling in zijn vizier. GoPro-cameras zijn sowieso een populaire keuze van motorrijders, maar we zijn vooral fan van deze module.

Kijk niet naar beneden

Nog een precair uitzicht vanaf de bergtoppen. Deze hoge kijk op de wereld toont een aantal spectaculaire bezienswaardigheden van de wereld beneden, zij het met een kleine gevaarlijke val over de zijkant. Niet voor hoogtevrees, maar briljant om van ver te observeren.

Wat vuil opwerpen

Snel plezier en dartelen is de naam van het spel hier, aangezien een crossmotor op briljante wijze wordt gebruikt in de woestijn. Een storm van zand oprapen voor een schitterende foto.

Een beetje pittig

Deze kerel lijkt niet zo blij om te worden geknapt, maar het valt niet te ontkennen dat dit een ongelooflijke natuurfoto is onder water. Mens en dier zwemmen in harmonie samen.

Vliegen over vulkanen

Horacio Llorens heeft deze foto gemaakt met een GoPro Fusion-camera terwijl hij wat lucht opvangde boven Volcán de Fuego in Guatemala. Indrukwekkende en angstaanjagende uitzichten waar iedereen van kan genieten.

Schoonheid van de vogel

Een prachtig uitzicht over de ongelooflijke wateren van Mauritius maakte dat beetje specialer dankzij de handige fotografievaardigheden en een GoPro.

Mistige bergochtenden

Perfect omlijst en volkomen bevredigend. Deze afbeelding van Fusine Laghi toont prachtige bergen die netjes worden weerspiegeld op volkomen stilstaand water.

Selfies en zeedieren

Deze afbeelding kwam tot stand als onderdeel van Go Pros #underwaterselfieday- tag die mensen aanmoedigde om handige afbeeldingen van de oceaanbeelden van zichzelf en hun omgeving te delen. De resultaten zijn echt aangenaam en omvatten deze kerel die schijnbaar wordt gekust door een octopus.

Geschreven door Adrian Willings en Luke Edwards. Bewerken door Britta O'Boyle.