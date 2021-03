Een elektrische auto van Xiaomi zou aan de horizon kunnen verschijnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Chinese technologiebedrijf Xiaomi is naar verluidt van plan om zijn eigen elektrische auto te maken en te verkopen.

Door gebruik te maken van de faciliteiten van de Great Wall Motor Co in zijn thuisland, zal het bedrijf dat meer synoniem is voor mobiele telefoons en andere kleine gadgets, een voertuig van het merk Xiaomi bouwen. Dat is de claim van "mensen met directe kennis van de zaak" die Reuters over de plannen vertelden.

Great Wall zou naar verluidt technisch advies voor het project leveren.

De autos, waarvan wordt aangenomen dat ze volledig elektrisch zijn, zullen massaproducten zijn.

Een van de bronnen beweerde dat de twee bedrijven - Xiaomi en Great Wall - volgende week hun partnerschap zullen aankondigen.

Xiaomi maakt zich momenteel op voor een nieuw lanceringsevenement voor smartphones, dat zal plaatsvinden op maandag 29 maart .

Er wordt gedacht dat de Xiaomi Mi Mix 4 zal worden onthuld - de eerste opvouwbare handset van het bedrijf. Dat is momenteel niet bevestigd, hoewel het Mi Mix-evenement zelf officieel is.

Talrijke geruchten de afgelopen weken beweerden dat de nieuwe Mi Mix-telefoon opvouwbaar zal zijn. Sommige zijn zo ver gegaan om te laten zien hoe het eruit zou kunnen zien.

Degenen die denken dat een overstap naar voertuigtransport een vreemde stap zou zijn voor Xiaomi, moeten onthouden dat het in het verleden al elektrische scooters heeft uitgebracht, waaronder een speciale Mercedes-AMG Petronas F1-editie .

Het is toch niet zon sprong van twee naar vier wielen?

