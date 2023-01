Volvo's EX90 SUV ondersteunt Google's HD-kaart met nog meer detail

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volvo heeft bevestigd dat zijn nieuwe elektrische SUV, de EX90, HD-kaarten van Google zal ondersteunen met zeer gedetailleerde en actuele kaarten.

De bijgewerkte Google HD-kaart zal beschikbaar zijn op de nieuwe EX90 en de Polestar 3, aldus Volvo, die graag de langdurige samenwerking met het technologiebedrijf aanprijst.

Hoewel de HD-kaart van Google ondersteuning biedt voor meer details en actuele informatie, is dat volgens Volvo nog maar het begin. Het Zweedse bedrijf wil de nieuwe kaart gebruiken om zijn Pilot Assist-functie te ondersteunen door deze te integreren met lidar, camera's en radars.

Het idee is dat assistent-rijfuncties zoals rijstrookassistentie en geavanceerdere autonome rijmogelijkheden gebruik kunnen maken van alle gegevens waarover de EX90 beschikt - of die nu afkomstig zijn van de acht camera's, vijf radars, de lidarscanner of de kaartinformatie van Google.

"De implementatie van Google HD Maps in onze nieuwe auto's zal ons helpen onze bestuurders een aangenamere rijervaring te bieden en in de toekomst bij te dragen aan de introductie van veilig autonoom rijden", zegt COO en Deputy CEO, Javier Varela. Google's HD-kaart zal niet de enige aanwezigheid van het bedrijf zijn. Bestuurders kunnen zich ook verheugen op Google Assistant en de Google Play Store.

Wat betreft de EX90 zelf, het zal worden gebouwd in de VS en China vanaf ergens dit jaar. We weten niet hoeveel hij zal kosten, maar het is waarschijnlijk een veilige gok dat hij niet goedkoop zal zijn - vooral als je kiest voor het model met 600 km bereik.

Geschreven door Oliver Haslam.