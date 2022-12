Volvo werkt samen met Bose voor het geluidssysteem van de EX90

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volvo en Bose werken samen voor het geluidssysteem in de toekomstige Volvo EX90.

De aanstaande volledig elektrische auto wordt voorzien van een 14-speakers Bose audio-installatie in het interieur, die is aangepast met een eigen afstemsysteem dat speciaal is afgestemd op die specifieke auto. Het beschikt ook over de digitale signaalverwerkingstechnologie Centerpoint 360 van het audiomerk.

Dit zorgt voor een meeslepende surround sound-ervaring in de auto zelf.

Andere technologieën in de auto zijn BassSync, voor nauwkeurigere basniveaus, en AudioPilot 3-ruiscompensatie, die de geluidssignatuur aanpast aan het achtergrondgeluid.

De Volvo EX90 komt begin 2024 op de markt.

De samenwerking zal er ook toe leiden dat toekomstige Volvo EV's worden uitgerust met Bose-geluidssystemen.

"De samenwerking met Volvo Cars is een belangrijke mijlpaal voor ons", aldus Peter Kosak, hoofd automotive van Bose.

"We delen veel gemeenschappelijke kenmerken - van onze jarenlange toewijding aan het leveren van ongelooflijke consumentenervaringen tot onze intense focus op het krijgen van elk detail precies goed. Bose is ongelooflijk enthousiast om onze gedeelde passies naar de volgende generatie Volvo-klanten te brengen."

In de komende maanden moeten we meer te weten komen over de volgende generatie elektrische auto's van Volvo, waarvan de productie volgend jaar van start gaat.

Geschreven door Rik Henderson.