De Volvo EX90 is eigenlijk een luxe smartphone met 7 zitplaatsen.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volvo heeft de covers van de Volvo EX90 getrokken, die naar eigen zeggen de veiligste auto ooit is. Deze elektrische SUV met zeven zitplaatsen is overladen met techniek en heeft een specificatieblad dat meer weg heeft van een smartphone dan van een auto.

Volvo had al eerder onthuld dat hij vol zou zitten met radar, lidar, camera's en sensoren, zowel binnen als buiten, zodat hij zowel de weg als de bestuurder kan lezen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig blijft. Niet alleen dat, maar het zal leren van nieuwe gegevens en updates naarmate de tijd verstrijkt.

Maar Volvo wijst er ook op dat het wordt aangedreven door het Nvidia Drive-platform, het Snapdragon Cockpit Platform gebruikt, met Unreal Engine om de beelden op het scherm aan te sturen, terwijl Google is ingebouwd, waardoor je toegang hebt tot Google Assistant, Google Maps en apps via Google Play.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het geheel kan via de ether worden bijgewerkt, terwijl het ook draadloze Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt.

Je telefoon wordt de sleutel tot de auto, en bij het ontgrendelen van de auto wordt je persoonlijke profiel geladen, dus de auto kent mij, kent jou - met behulp van UWB-technologie op ondersteunde telefoons en met geavanceerde functies zoals het delen van sleutels.

De muziek wordt verzorgd door Bowers & Wilkins, met Dolby Atmos-ondersteuning voor een meeslepende audio-ervaring, met 25 luidsprekers in het interieur. Er is een 15-inch centraal display om al deze technologie aan te sturen, waarbij Volvo ook zegt dat bij de bouw van deze auto meer gerecyclede materialen zijn gebruikt dan bij enige andere Volvo.

Aan de buitenkant is er een sensorbult boven de voorruit, die is overgenomen van een eerder concept, terwijl het algemene exterieurdesign niet te veel afwijkt van de Volvo XC90, met krachtige, grote SUV-lijnen.

Binnenin is er plaats voor zeven personen, met een minimalistisch design om de zaken netjes te houden. Dat is de naam van het hedendaagse autodesign, dus het is een uiterst moderne auto.

Afgezien van alle techniek is de Volvo EX90 uitgerust met een enorme accu van 111kWh, met twee motoren die 380kW vermogen leveren om alle wielen aan te drijven. Andere versies zullen waarschijnlijk in de toekomst beschikbaar komen, maar de exacte details zijn nog niet bekend.

Die grote accu geeft de Volvo EX90 volgens Volvo's cijfers een bereik van 600 km (370 mijl) en voor grote SUV's is dat behoorlijk concurrerend. Volvo heeft ook bevestigd dat het delen van energie vanuit de auto zal ondersteunen, dus je kunt het gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

De Volvo EX90 wordt vanaf 2023 gebouwd in de VS en China. We weten nog niet hoeveel hij gaat kosten, maar we verwachten dat hij zich kan meten met de Audi Q8 e-tron.

Geschreven door Chris Hall.