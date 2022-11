Volvo EX90 lancering online: Hoe de onthulling van de nieuwe elektrische SUV van Volvo te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volvo bereidt zich voor op het afdekken van wat het zijn veiligste auto ooit noemt. De anticipatie op de Volvo EX90 is enorm, gezien hoe goed de XC90 werd ontvangen, is dit het moment dat Volvo zijn positie zal bepalen met een groot elektrisch vlaggenschip.

Hier is alles wat u moet weten over de lancering en wat u kunt verwachten van de aanstaande EV.

Wanneer wordt de Volvo EX90 gelanceerd?

Volvo onthult de EX90 op 9 november om 15.00 uur CET. Hier zijn de lokale tijden zodat je het kunt volgen:

San Francisco - 06:00 PST

New York - 09:00 EST

Londen - 14:00 GMT

Berlijn - 15:00 CET

New Delhi - 19:30 IST

Tokio - 23:00 JST

Sydney - 01:00 AEDT, 10 nov

Het Volvo EX90 evenement online volgen

Volvo heeft bevestigd dat het het lanceringsevenement zal livestreamen en wij hebben dat bovenaan deze pagina opgenomen. Er is ook een speciale website voor de introductie die u kunt vinden op https://volvoex90event.volvocars.com/.

Wat kunt u verwachten van de Volvo EX90

Volvo heeft al veel gezegd over de Volvo EX90, vooral over de technologie in de auto. We verwachten dat hij er net zo uit zal zien als de XC90 - een grote SUV - en Volvo heeft beelden gedeeld van een gesloten grille en verzonken deurgrepen, dus hij zal het soort ontwerptrucs gebruiken dat we bij andere recente introducties hebben gezien.

Het meeste gepraat gaat echter over veiligheidstechnologie. Volvo heeft uitgelegd dat de auto vol zal zitten met sensoren, zodat hij altijd weet wat er in en buiten de auto gebeurt.

We weten ook dat Qualcomm's Snapdragon Cockpit Platform de auto zal aandrijven. Dat betekent dat er genoeg stroom is voor de digitale systemen in de auto. Op 9 november horen we meer.

Geschreven door Chris Hall.