De Volvo EX90 wil de veiligste auto op de weg zijn

(Pocket-lint) - Volvo zegt al lang dat het een toekomst ziet waarin Volvo's bij geen enkel ongeval betrokken zijn. Het bouwt al sinds 2007 voort op die veiligheidsboodschap - iets waar zijn auto's om bekend staan - en wil met de Volvo EX90 een grote stap voorwaarts zetten.

De Volvo EX90 - het toekomstige elektrische vlaggenschip van het bedrijf - wordt op 9 november onthuld, maar Volvo zegt dat hij zal worden geleverd met een onzichtbaar veiligheidsschild om de inzittenden te beschermen tegen de wereld eromheen. Het gaat er evenzeer om de buitenwereld te begrijpen als wat er in de auto gebeurt.

Jim Rowan, CEO, schetste dat de bescherming komt van acht camera's, vijf radars, 16 ultrasone sensoren en een LiDAR-systeem om de buitenwereld te begrijpen. Deze zullen samenwerken om een 360 graden real-time beeld van de wereld te creëren.

Het LiDAR-systeem wordt in de daklijn van de auto ingebouwd en Volvo zegt dat het een voetganger op 250 meter afstand of een op de weg liggende band op 120 meter afstand kan waarnemen - overdag of 's nachts.

Sensoren en algoritmen zullen ook interpreteren wat er in de auto gebeurt. Als de bestuurder ziek wordt, kan de Volvo EX90 zichzelf veilig tot stilstand brengen en hulp inroepen, terwijl afleiding ook kan worden gedetecteerd, zodat de auto je weer alert kan maken.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een paar camera's die de oogopslagpatronen volgen, die dankzij onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om het gedrag van de bestuurder te meten. Als de ogen lange tijd gesloten blijven, of als de aandacht van de weg wordt afgeleid, kan dat wijzen op een probleem.

Beide systemen zullen samenwerken, waarbij Volvo ernaar streeft auto-ongelukken tot nul te reduceren, of dat nu de schuld is van de bestuurder van de auto of van omstandigheden buiten de auto.

Verder weten we niet veel over het nieuwe model, maar we denken dat het nauw verwant zal zijn aan de huidige XC90. Alles zal worden onthuld op 9 november.

Geschreven door Chris Hall.