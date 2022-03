Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volvo is de nieuwste fabrikant die de technologie voor draadloos opladen van auto's in een echte wereld heeft getest.

Het heeft een proefperiode van drie jaar aangekondigd waarbij de Volvo XC40 Recharge BEV's zullen worden gebruikt door het Zweedse taxibedrijf Cabonline en draadloos zullen worden opgeladen op stations in de grote stad Göteborg.

"Het testen van nieuwe oplaadtechnologieën samen met geselecteerde partners is een goede manier om alternatieve oplaadopties voor onze toekomstige auto's te evalueren", zegt Mats Moberg, hoofd R&D bij Volvo .

Het systeem maakt gebruik van technologieën die zijn ontwikkeld en gebouwd door Momentum Dynamics. Het maakt gebruik van oplaadpads ingebed in de weg die een ondersteunende elektrische auto opladen wanneer deze geparkeerd staat.

Een pad kan "meer dan 40kW" leveren aan de aangepaste ontvanger in de auto. Dit resulteert in een laadtijd van "vier keer sneller" dan een bekabelde 11kW AC-lader, stelt Volvo.

Om het opladen te optimaliseren, moet een auto precies boven het oplaadpad worden geparkeerd. De omgebouwde XC40 Recharge-auto's gebruiken Volvo's 360-graden camerasysteem om de uitlijning te vergemakkelijken.

Dit is niet de eerste test van draadloze auto-oplaadtechnologie ter wereld. BMW heeft soortgelijke tests uitgevoerd en de Britse regering hield in 2020 een proefproject van zes maanden van £ 3,4 miljoen, waarbij een taxistandplaats in Nottingham, Engeland, omgebouwde taxi's kon bijvullen terwijl ze op passagiers wachtten.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Geschreven door Rik Henderson.