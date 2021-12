Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polestar heeft zijn aanstaande elektrische SUV geplaagd. Genaamd de Polestar 3, het is een submerk van Volvo dat in de VS zal worden geproduceerd.

Het premium voertuig wordt naar verwachting in 2022 gelanceerd. Het moet rechtstreeks concurreren met de Tesla Model X , Audi E-tron , Mercedes-Benz EQC en Fisker Ocean . Het zal worden geassembleerd in een Volvo-fabriek in Charleston, South Carolina, en het is bedoeld om uit te rollen met een gedeeltelijk autonoom rijsysteem. Het zal een lidar-sensor van leverancier Luminar bevatten, evenals andere componenten die handsfree rijden op de snelweg mogelijk maken.

Volvos volgende grote platformupdate, de Scalable Product Architecture (SPA2), zal zelfs een "Highway Pilot" bevatten.

#Polestar3 . Het zit erop.

We zijn van plan om onze volledig elektrische prestatie-SUV in 2022 te lanceren. We kunnen niet wachten tot we hem kunnen uitpakken... — Polestar (@PolestarCars) 2 december 2021

Houd er rekening mee dat Polestar tot nu toe slechts twee voertuigen heeft uitgebracht: de hybride coupé Polestar 1 van $ 155.000 en de volledig elektrische sedan Polestar 2. Nu wordt de line-up in 2022 uitgebreid met de Polestar 3 SUV en de Polestar 4 compacte SUV in 2023 en de Polestar 5 sportsedan in 2024.

Bijzonderheden over de Polestar 3 zijn nog onbekend, zoals de prijs, batterijgrootte, actieradius en motorconfiguratie. Het voertuig werd alleen geplaagd tijdens een evenement om investeerders op de hoogte te houden van de bedrijfsplannen van Polestar. Pocket-lint zal deze pagina updaten zodra er meer informatie beschikbaar is.

