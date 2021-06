Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Technologie is zon belangrijk onderdeel geworden van autosystemen - van infotainment tot veiligheid tot cloudcommunicatie - dat Volvo heeft aangekondigd dat zijn toekomstige elektrische voertuigen zullen draaien op een geheel nieuw intern besturingssysteem: VolvoCars OS.

Maar wat betekent dit en waarom is het belangrijk? Dit is niet dat Volvo de decks van zijn partners wegveegt, er is nog steeds een ruggengraat van Google Automotive OS - dus de huidige samenwerking tussen Volvo en Google blijft bestaan - samen met handshake-systemen zoals Autosar om ervoor te zorgen dat er een gemeenschappelijke taal is.

Volvos visie is dat het door zijn middelen in huis te halen, het systeem kan creëren en beheren en dus sneller kan ontwikkelen en updaten.

"Door software in eigen beheer te ontwikkelen, kunnen we de ontwikkelingssnelheid verhogen en uw Volvo sneller verbeteren dan we nu kunnen", luidt een verklaring van Henrik Green, Volvos Chief Technology Officer. "Net als op uw smartphone of computer kunnen nieuwe software en functies snel worden uitgerold via over-the-air updates."

We zijn al grote fans van het infotainmentsysteem van Google - zoals je zult vinden in de XC40 Recharge , Polestar 2 en andere - dus kunnen we verwachten dat Volvo hier afstand van neemt? Volvo noemt Google nog steeds "zijn mede-ontwikkelingspartner voor zijn infotainmentsystemen", dus we vermoeden dat het ongeveer hetzelfde zal zijn. Een beetje zoals een Android-telefoon met een andere software-skin dan de voorraad, waardoor specifieke toevoegingen mogelijk zijn.

Volvo sluit ook geen derde partijen uit, met VolvoCars OS dat een API voor ontwikkelaars biedt - dat is een applicatie-programmeerinterface - zodat extra apps deel kunnen uitmaken van het systeem.

Bovendien zal Volvo vanaf 2022 een centraal computersysteem gebruiken in elk van zijn EVs - ondersteund door Nvidia, vooral bekend om zijn grafische verwerkingseenheden in gaming-pcs - om net als het brein van de auto te werken, met AI (kunstmatige intelligentie), beeldverwerking (voor veiligheidsvoorzieningen) en infotainment.

Zullen andere autofabrikanten het voorbeeld van Volvo volgen? We zullen moeten afwachten of de aankondiging van VolvoCars OS de bal aan het rollen zal brengen. Het kan VW OS en BMW OS zijn, toch?

Geschreven door Mike Lowe.