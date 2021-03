Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ChargePoint werkt samen met Polestar om een app voor het Google-infotainmentsysteem in de Polestar 2 te introduceren.

De app vermindert de noodzaak om een smartphone tevoorschijn te halen wanneer u uw auto wilt opladen, waardoor alle functionaliteit op het display in de auto kan worden uitgevoerd.

Hiermee kunt u oplaadpunten in Noord-Amerika vinden, of het nu ChargePoint- of partnerstations zijn, een oplaadsessie starten of zelfs rechtstreeks vanaf het scherm betalen.

Dit omvat meer dan 100.000 oplaadpunten in de regio, die toegankelijk zijn voor Polestar-chauffeurs.

De samenwerking geeft potentiële Polestar-eigenaren ook de kans om naast de aankoop van hun nieuwe elektrische auto een ChargePoint Home Flex-thuislader te bestellen.

"We zijn verheugd om onze klanten toegang te bieden tot duizenden laadlocaties in heel Amerika, gecombineerd met een premium thuislader, zodat ze altijd met een volle batterij kunnen vertrekken", aldus Gregor Hembrough, het hoofd van Polestar US.

"Aangezien veel van onze klanten rechtstreeks overschakelen van interne verbranding, is opladen een centraal onderdeel van ons consumenteneducatieproces en de algehele klantervaring. We weten dat ChargePoint de juiste partner is voor deze kritieke behoefte en de nieuwe app geeft aan dat we willen samenwerken. nieuwe technologieën ontwikkelen ten behoeve van onze klanten. "

Geschreven door Rik Henderson.