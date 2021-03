Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volvo zet de uitrol van het Android-aangedreven infotainmentsysteem van Google voort naar meer autos in zijn assortiment.

Het systeem is al beschikbaar op de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge en zal vanaf 2022 ook worden aangeboden op de modellen XC60, S90 en V90.

Het infotainmentpakket omvat Google Assistant, plus de apps en services, waaronder Google Maps, in een formaat dat beter aansluit bij de Android-telefoonervaring - in plaats van alleen een extensie van Android Auto.

Google Play is ook beschikbaar op het systeem en geeft toegang tot andere installeerbare apps specifiek voor gebruik in de auto.

Een Digital Services-pakket voegt ook een Volvo On Call-app en een draadloze telefoonoplader toe aan de mix.

Elk van de 2022 automodellen zal worden uitgerust met de gepatenteerde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) van de fabrikant.

Volvo heeft onlangs ook aangekondigd dat het van plan is om tegen 2030 volledig elektrisch te gaan rijden voor zijn hele auto-aanbod - wat overeenkomt met het verbod op benzine en deisel dat door de Britse regering wordt opgelegd.

Het verkoopt nu ook alleen zijn volledig elektrische autos online, inclusief de XC90 Recharge. Showrooms en belevingscentra blijven bestaan, maar zullen klanten vooral helpen bij het proefrijden en het online aankoopproces doorlopen.

Het infotainmentsysteem van Google zou op tijd door andere autofabrikanten kunnen worden overgenomen, hoewel Volvo de eerste was.

Geschreven door Rik Henderson.