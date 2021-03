Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de aankondiging dat het tegen 2030 alleen elektrisch zal gaan , volgde Volvo zijn milieuvriendelijke nieuws met nog een grote aankondiging: de C40.

Technisch gezien de eerste volledig elektrische auto van het bedrijf - oké, dus er is de XC40 Recharge, maar we noemen dat een cross-over - de C40 gaat groots op een aantal functies.

Ten eerste het bereik: de 78 kW-batterij, die dubbele motoren aandrijft, betekent een vermeende 420 kilometer per lading (dat is 260 mijl). Volvo zegt dat dit in de loop van de tijd zal verbeteren naarmate het systeem leert, met behulp van OTA-updates (Over-the-Air).

Dat brengt ons bij grote functie nummer twee: de Volvo C40 zal standaard beschikken over onbeperkte data, als onderdeel van zijn op Google Android gebaseerde infotainmentsysteem, compleet met Google Assistant-spraakbesturing, Google Play-apps en meer.

We hebben dit soort opstelling maar één keer eerder gezien - in de Polestar 2 (het ooit door Volvo beheerde bedrijf dat sindsdien is versplinterd tot een onafhankelijk bedrijf). Het is dan ook geen verrassing dat de Volvo C40 meer dan een voorbijgaande gelijkenis vertoont met diezelfde auto. Maar dat kan alleen maar goed zijn, want de Polestar 2 was onze bekroonde auto van het jaar 2020 .

En dus naar het derde grote kenmerk: de Volvo C40 wordt alleen online verkocht. Dit is een uitbreiding van het eerdere nieuws over Volvos toewijding om volledig elektrisch te gaan - de helft van zijn voertuigen zal in 2025 zijn, allemaal in 2030; en tegen 2040 wil het klimaatneutraal worden met de hulp van zijn partners (van cruciaal belang bij het inkopen van materialen voor de productie van batterijen en compensatie, indien van toepassing) - en door gebruik te maken van een volledig online model.

Maar dat betekent niet dat u alleen vanuit uw woonkamer kunt bestellen. Er zullen nog steeds Volvo-winkels, pop-ups en andere partners zijn om te helpen bij de verkoop. Een snel leveringsschema wordt gestroomlijnd door de meeste verkopen vooraf te configureren - dus u kiest, het is verpakt en geleverd in een mum van tijd.

Of het nu gaat om het kopen of gebruiken van de Care by Volvo-regeling om te leasen - in de toekomst met het idee om onder meer verzekering, onderhoud, garantie en zelfs een thuislaadstation te installeren (waar mogelijk).

Dus daar heb je het: de volledig elektrische toekomst van Volvo wordt geleid door een auto die niet alleen elektrisch is, maar ook een behoorlijk bereik heeft, een toegewijde methode om online te kopen, en die groots wordt op Google Android voor wat volgens ons het beste infotainment in de auto is systeem dat we tot nu toe hebben gezien (zoals we zeiden van de Polestar 2).

Geschreven door Mike Lowe.