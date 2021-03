Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volvo heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 een volledig elektrisch autobedrijf te worden. Het heeft aangekondigd dat het tegen het einde van het decennium zal stoppen met het maken van voertuigen met verbrandingsmotor, zelfs hybriden.

Het zal ook alle verkopen van puur elektrische autos verschuiven naar alleen online, inclusief die in de komende jaren.

De fabrikant rekent erop dat de laadinfrastructuur in zijn verkoopregios aanzienlijk wordt verbeterd. Sommige landen, waaronder het VK, voeren ook wetgeving in die de verkoop van benzine- en dieselautos beperkt of verbiedt. De verhuizing van Volvo is daarom in overeenstemming met de komende maatregelen.

"Om succesvol te blijven, hebben we winstgevende groei nodig. Dus in plaats van te investeren in een krimpende onderneming, kiezen we ervoor om te investeren in de toekomst - elektrisch en online", aldus Håkan Samuelsson, CEO van Volvo.

"We zijn volledig gefocust om een leider te worden in het snelgroeiende premium elektrische segment."

Haar nieuwe online commerciële strategie zal meegroeien met de verschuiving naar volledig elektrisch. Volvo Studios en showrooms gaan door om extra klantervaringen te bieden, waaronder het voorbereiden, afleveren en onderhouden van autos. Ze kunnen klanten ook helpen bij het navigeren door het online verkoopproces.

Door echter alle verkopen naar online te verplaatsen, kan Volvo de prijzen transparanter en gemakkelijker te volgen maken.

Toekomstige elektrische autos: Aankomende batterij-aangedreven autos die de komende 5 jaar op de weg zullen zijn Door Chris Hall · 2 maart 2021

Geschreven door Rik Henderson.