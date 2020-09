Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Polestar Precept werd in februari 2020 als concept onthuld . Het werd ontworpen om te pronken met een groenere benadering van autoproductie, met intensief gebruik van gerecyclede en geregenereerde materialen. Polestar heeft bevestigd dat het geen concept meer is, maar in productie gaat.

"Het publiek zei: We willen het, dus we besloten het te bouwen", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

De Precept heeft de vorm van een grote coupé, lang en laag, een premium elektrische auto die een gestroomlijnde vorm heeft. Aangezien de ontvangst van de Polestar 2 erg goed is , is het geen verrassing dat het bedrijf deze volgende stap gaat zetten.

Het grote verhaal voor The Precept draait om het interieur en de milieubewuste aanpak ervan. Polestar zegt dat het een auto wil maken met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk en dat het duurzame en gerecyclede materialen gebruikt met dingen als plastic flessen, oude tapijten en visnetten die worden gebruikt om het nieuwe interieur te maken.

Er is ook een sterk technisch verhaal, dat de basis heeft ontwikkeld die de Polestar 2 heeft gemaakt met het Google-platform in de auto. De Precept krijgt een 15 inch display in het midden van de auto en een 12 inch display voor de bestuurder.

De nieuwe auto wordt gebouwd in China, waar Polestar een nieuwe faciliteit opricht. China zal in eerste instantie ook de doelmarkt zijn, waarbij het land een enorme interesse en vooruitgang in elektrische autos ziet.

"Consumenten willen verandering van deze branche zien - niet alleen dromen. Nu wordt Precept een nog sterker statement. We zijn toegewijd aan het verminderen van de milieu-impact van onze autos en ons bedrijf. Het doel moet klimaatneutraliteit zijn, ook al erken ik dat dat is een langetermijndoel ”, zegt Ingenlath.

