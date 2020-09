De luchtkwaliteitssensor van Volvo vertelt u hoe vervuild de lucht in uw auto is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De luchtkwaliteit in voertuigen is voor veel mensen een punt van zorg. Het komt vaak voor dat in druk verkeer de lucht in de auto meer vervuild is dan de lucht buiten de auto. Zo wil Volvo de luchtkwaliteit verbeteren en chauffeurs meer feedback geven over de luchtkwaliteit.

Alle autos uit de Volvo 60- en 90-serie die sinds het voorjaar van 2020 volgens de schaalbare productarchitectuur zijn gebouwd, hebben een geavanceerde luchtreiniger die een vezelfilter en ionisatie gebruikt om fijnstof op te vangen. Volvo beweert dat het filtersysteem tot 95 procent van de PM 2.5-verontreinigende stoffen kan opvangen, wat de echte zorg is.

De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt PM 2.5 als een bijzondere zorg, met hoge niveaus in veel stedelijke gebieden en vooral op en rond wegen. Dit zijn vervelende dingen die kunnen leiden tot langdurige ademhalingsproblemen.

Naast schoonmaken kan de technologie ook de luchtkwaliteit in de cabine rapporteren. Voor degenen met de smartphone-app, kunt u extra luchtreiniging plannen voordat u in de auto stapt als de niveaus hoog zijn, terwijl u ook de wijzigingen in de niveaus op het display in de auto kunt volgen. Dit kan vooral handig zijn in de zomermaanden.

Alle autos hebben een soort filter dat deeltjes opvangt die de cabine binnenkomen. Vaak wordt dit een pollenfilter of iets dergelijks genoemd en ze filteren natuurlijk een deel van de nare dingen in de lucht die de auto binnenkomt. Dat schoonmaken naar een hoger niveau tillen, is iets dat veel meer interesse krijgt - Teslas Bioweapon Defense-modus bijvoorbeeld, evenals veel filters van derden die zijn ontworpen om in uw auto te worden geïnstalleerd om de lucht te reinigen die door de cabine circuleert,

Het mooie van de aanpak van Volvo is dat je die metingen ook daadwerkelijk op het display kunt zien. Vaak wordt ons verteld dat iets de lucht reinigt - maar hier kun je zien wat de niveaus waren en hoe die niveaus zijn veranderd.

Geschreven door Chris Hall.