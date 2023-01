VW ID.7 showt zijn strakke lijnen met van kleur veranderende verf op CES 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het volgende elektrische model van Volkswagen wordt de ID.7, die volgt op de ID. Aero concept dat onlangs werd getoond.

Het nieuwe model is gebaseerd op het MEB-platform - net als de ID.3, ID.4 en ID.5 die al zijn aangekondigd - maar deze sedan claimt een bereik van 434 mijl (700 km) bij één keer opladen, wat de vorige modellen ruimschoots overtreft.

VW heeft nog niet alle details van de ID.7 bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat dit model een hogere categorie bestuurders wil aanspreken en waarschijnlijk gericht is op de executive markt.

De auto is momenteel gecamoufleerd om enkele designkenmerken te verhullen, maar de lange en slanke carrosserie is duidelijk zichtbaar. Het ontwerp lijkt niet direct verwant aan eerdere ID-modellen, maar dat kan duidelijker worden zodra de camouflage is verwijderd.

De camouflage is echter niet alleen statisch: VW gebruikt een slim elektroluminescentiesysteem waarmee de camouflage van kleur kan veranderen. Er zijn 22 verschillende zones die kunnen worden aangestuurd, en ze kunnen zelfs worden gekoppeld aan het geluidssysteem van de auto. Het bestaat uit 40 lagen verf, sommige geleidend en sommige isolerend, om het effect te creëren.

Hoewel dit een interessant gebruik van technologie is, is dit slechts een teaser voor CES 2023 voor dit bijna productieve voertuig. Het uiteindelijke model zal naar verwachting een wereldpremière beleven in het tweede kwartaal van 2023, wanneer we het definitieve ontwerp kunnen zien en we verwachten dat er dan standaardlakken zullen worden gebruikt.

VW deelt wel iets over het interieur, namelijk dat het een nieuwe benadering van de klimaatregeling biedt, met verborgen ventilatieopeningen die er schoner uitzien en een betere controle over verwarming of koeling bieden. De auto zal ook de naderende sleutel detecteren en in staat zijn om te beginnen met koelen of verwarmen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Er komt een augmented reality heads-up display in combinatie met een 15-inch centraal display om alles in de auto te bedienen - en de vooraf getoonde interface ziet er aantrekkelijker uit dan die op eerdere ID-modellen. Dit is waarschijnlijk het gebied waar VW waarde kan toevoegen, aangezien het infotainment in de vorige ID-modellen niet zo goed is ontvangen.

Er is genoeg om naar uit te kijken met dit nieuwste concept - we zullen zeker wat tijd krijgen met die van kleur veranderende buitenkant, terwijl de tease voor deze grotere elektrische sedan van VW ons al enthousiast maakt.

Geschreven door Chris Hall.