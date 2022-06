VW ID. AERO Concept Car 01 - toekomstige elektrische berline van VW

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - VW heeft beelden onthuld van een nieuwe concept car in zijn ID. Aero gamma, de eerste die het tot nu toe heeft laten zien. Het heeft de eenvoudige naam van Concept Car 01.

De auto is een interessant vooruitzicht, gezien het feit dat VW ondanks zijn concept tag zegt te verwachten dat hij in de tweede helft van 2023 in China in de verkoop zal gaan, terwijl de productie voor Europa ergens in datzelfde jaar van start kan gaan. Hij is uiteindelijk ook gepland voor Noord-Amerika.

Dat betekent dat we een stuk dichter bij het echte rijden zijn dan bij de meeste concept cars, die meestal dienen als indicatie van de richting waarin een fabrikant wil reizen.

Concept Car 01 is volledig elektrisch en heeft blijkbaar een bereik van 600 km met de juiste instellingen en omstandigheden, waardoor hij zelfs ideaal is voor lange ritten.

De foto's geven al aan dat dit een vrij reële auto is - hij ziet er echt niet te bizar uit, maar past qua designtaal vrij natuurlijk in de huidige line-up van VW.

Net als de rest van de ID-familie auto's, krijg je honingraat op de voor- en achterlichten die mooi opvallen, terwijl de koplamp indrukwekkend lang is en het grootste deel van de motorkap omringt.

We zijn benieuwd hoeveel meer we over de Concept Car 01 te weten kunnen komen in de komende maanden, in de aanloop naar de productiestart in 2023.

Geschreven door Max Freeman-Mills.