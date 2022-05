Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van de Star Wars Celebration-week en om samen te vallen met de lancering van Obi-Wan Kenobi op Disney+, heeft Volkswagen twee Star Wars-editie ID. Buzz microvans - een voor de lichte kant en een voor de donkere kant van de kracht.

Jammer genoeg zijn er geen plannen om ze commercieel uit te brengen, maar de foto's zijn cool om naar te kijken en, als je een fatsoenlijke custom vinyl expert kent, kun je altijd nog een standaard VW ID krijgen. Buzz opgepimpt wanneer het eindelijk arriveert.

Pre-booking voor de ID. De volledig elektrische Buzz camper is eerder deze maand in sommige landen live gegaan, hoewel de levering in de VS pas in 2024 wordt verwacht. Hij blijkt echter erg populair te zijn en de Star Wars "Light Side Edition" en "Dark Side Edition" showcars die voor de conventie zijn gemaakt, zien er behoorlijk spectaculair uit.

De lichtere variant is gebaseerd op het passagiersmodel, met een blauwe streep aan de zijkant die het lichtzwaard van Obi-Wan voorstelt. Dat thema gaat verder op de koplampen en de lichtstrip.

De donkere versie is gebaseerd op de cargo EV en is gethematiseerd rond Darth Vader. We houden vooral van de rode ramen. Ze zijn duidelijk gebaseerd op Vader's eigen lichtzwaard.

Obi-Wan Kenobi is nu te bekijken op Disney+.

Geschreven door Rik Henderson.