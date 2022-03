Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Trakteer uzelf op de VW ID Buzz: de volledig elektrische heruitvinding van het klassieke Type 2-voertuig uit de jaren 50 van de Duitse Marque, gebouwd voor een nieuwe generatie.

U herinnert zich misschien de Camper, zoals deze in het VK in de volksmond bekend was, of Bus, zoals in de VS, of Bulli, voor degenen op het Europese continent. Dat is waar de ID Buzz naar teruggrijpt, in een geheel nieuwe geëlektrificeerde vorm.

Het erfgoed van dit voertuig heeft zoveel geschiedenis, als vertegenwoordiger van progressieve bewegingen uit de jaren 60 en daarna, dus het is een geweldig platform om Volkswagen's ID-reeks verder in de schijnwerpers te zetten.

Uiteraard speelt het interieur een belangrijke rol bij de ID Buzz, die veel ruimte biedt in een lounge-achtige afwerking. Het is echter standaard een 5-zits opstelling - een configuratie met 6 zitplaatsen is mogelijk, met een derde stoel voorin - met de nadruk op een aanzienlijke bagageruimte: de rugleuning biedt een inhoud van 1.121 liter (2.205 liter als de koffer wordt neergeklapt) stoelen op de achterste rij).

Gebouwd op VW's Modular Electric Drive Kit (MEB) platform - een massaproductieplatform voor volledig elektrische auto's - krijgt de ID Buzz een batterij van 82 kWh (77 kWh bruikbaar) en een motor van 150 kW, net zoals je kunt vinden in de ID 3 en ID 4 modellen.

VW heeft nog geen officieel bereik per oplaadbeurt gegeven, maar aangezien het aangehaalde bereik van de ID 4 310 mijl (500 km) per oplaadbeurt is, betekent de grotere massa van de ID Buzz dat het minder hoeft te zijn. Dat zou een deel van de aantrekkingskracht op lange afstand kunnen wegnemen voor diegenen die de volledig elektrische bus willen kopen en de wildernis in willen trekken.

De batterij aan boord kan worden opgeladen tot 170 kW, dus als je de stekker in een CSS-stopcontact steekt, kun je in een half uur 75 procent van de batterij opladen. Een thuislader van 7,5 kW duurt natuurlijk veel langer - ongeveer 10 keer zoveel.

Het andere dat Volkswagen nog moet zeggen, is hoeveel de ID Buzz gaat kosten. Het enige dat we weten, is dat Europese zendingen als eerste zullen aankomen, vanaf de herfst, met pre-orders die in mei in bepaalde (niet nader genoemde gebieden) worden geopend. De VS zullen ondertussen langer moeten wachten, aangezien zendingen naar verwachting vanaf 2024 zullen aankomen.

Geschreven door Mike Lowe.