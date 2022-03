Hoe de VW ID te bekijken. Buzz lanceert livestream

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VW pronkt met de ID. Buzz voor vele jaren, vanaf de vroege conceptdagen van de ID. familie van voertuigen - en nu staat het op het punt om gelanceerd te worden, wat een belangrijk nieuw hoofdstuk markeert in de elektrificatieplannen van VW.

Het ID. Buzz heeft veel belangstelling gekregen, omdat het een elektrisch alternatief is voor de commerciële kant, evenals de basis voor passagiersvervoer en natuurlijk het potentieel voor toekomstige campers.

Hier is alles wat u moet weten over de lancering van de nieuwe Volkswagen .

De VW-ID. Buzz wordt op 9 maart om 19:00 uur onthuld. Hier zijn de internationale tijden, zodat u kunt afstemmen:

San Francisco - 10:00 PST

New York - 13:00 EST

Londen - 18:00 GMT

Berlijn - 19:00 CET

New Delhi - 23:30 IST

Tokio - 03:00 JST, 10 maart

Sydney - 05:00 AEDT, 10 maart

VW zal de lancering van de nieuwe ID streamen . Ophef. We hebben de videostream hieronder ingesloten, zodat u deze rechtstreeks vanuit VW online kunt bekijken, die live zou moeten gaan zodra het evenement begint. Als we een meer conventionele versie vinden, zoals op YouTube, werken we deze pagina bij.

VW pronkt met de ID. Buzz - inclusief vroege testritten - in zijn kleurrijke camouflage zodat je weet hoe de nieuwe bus eruit gaat zien. Er zullen twee versies zijn, de ID. Buzz en de ID. Buzz Cargo en zal ook de realisatie van de Bulli meemaken, de camperversie. Het ID. Buzz wordt een vijfzitter, de ID. Buzz Cargo wordt een driezitter.

VW heeft al bevestigd dat het achterwielaandrijving zal zijn en een 77kWh (bruikbare) batterij zal hebben en gebaseerd zal zijn op het MEB-platform, hetzelfde alsde ID. 4 . Dat betekent dat het bereik naar verwachting 250 mijl of meer zal benaderen en dezelfde voordelen biedt, zoals 120 kW opladen.

Het ID. Buzz heeft een wielbasis die dicht bij de huidige T6.1 ligt, maar hij is over het algemeen korter, dus het zou gemakkelijker moeten zijn om te parkeren, terwijl hij nog steeds enorme interne ruimte biedt. Het ID. Buzz zal 1121 liter ruimte hebben en dat is met alle vijf stoelen gevuld met passagiers, dus er is aanzienlijk meer ruimte dan je in andere huidige elektrische auto's zult vinden.

