VW onthult de ID.5 en ID.5 GTX, een volledig elektrische SUV-coupé

(Pocket-lint) - VW heeft officieel de ID.5 onthuld naast de prestatieversie van dat model, de ID.5 GTX.

Zittend op hetzelfde platform als de VW ID.4 , heeft het een vergelijkbare grootte en hetzelfde ontwerp als de elektrische SUV van 2020, maar heeft een vallende coupé-daklijn in plaats van de hatchback van SUV.

VW zegt dat het een nieuw segment van de markt aanbort, in navolging van de Audi Q4 e-tron Sportback die vergelijkbaar biedt.

Volkswagen

Omdat SUVs het best verkopende segment van de markt zijn, geeft dit alternatief met verlaagd dak kopers een iets sportievere esthetiek, terwijl een groot deel van de auto hetzelfde blijft.

Een dergelijke styling was in het verleden succesvol voor onder meer BMW en Mercedes, die beide een aantal verbrandingsmodellen aanbieden die vergelijkbare lijnen volgen.

Terugkerend naar de ID.5, blijft veel zoals je zou verwachten, waarbij VW schetst dat de achterpassagiers slechts 12 mm hoofdruimte verliezen, terwijl de kofferbak 549 liter opslagruimte biedt.

Er zijn uiterlijke stylingdetails, maar over het algemeen lijken de nieuwe modellen erg veel op de ID.4 en houden ze vast aan die ID. familie identiteit.

De GTX krijgt een paar tweaks om de sportiviteit van zijn uiterlijk te verbeteren, maar de grootste verandering is dat het een model met twee motoren is en dus vierwielaandrijving biedt.

Volkswagen ID.5 GTX

Het debuut op de modellen is een nieuwe generatie software, met een stemassistent die je kunt oproepen met Hello ID. Bij het proefrijden van de ID.3 en de ID.4 kwamen we een aantal irritaties tegen in de software, dus hopelijk brengt dit de boel verder.

Er is een stap omhoog naar 135 kW opladen (meer dan 120 kW in de ID.4) en het genoemde bereik van 323 mijl komt van VWs 77 kWh-batterij. Er komt een model van 172 pk, oplopend naar 201 pk, waarbij de GTX 295 pk levert, maar allemaal op de grotere batterij. Dat geeft een scala aan positionering voor de ID.5, maar zonder de kleinere batterijcapaciteit die je in de ID.4 krijgt, is het nieuwe model erg populair als een premium alternatief.

Prijzen en bestellen komen in 2022.