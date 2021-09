Addison Lee-taxivloot gaat elektrisch met de Volkswagen ID.4

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Addison Lee heeft bevestigd dat het zijn vloot van personenautos tegen 2023 elektrisch zal maken.

Addison Lee beweert dat het de overstap zal maken naar andere grote particuliere autoverhuurbedrijven in Londen, dus uw volgende Addy Lee zou elektrisch kunnen zijn.

Het bedrijf heeft al zon 650 elektrische voertuigen in de vloot na de overname van ComCab eerder in 2021, maar de elektrificatieplannen zullen echt worden aangedreven doorde Volkswagen ID.4 , waarbij Addison Lee een samenwerking aankondigt met VW.

Dat zal veel ID.4 op de weg brengen, iets dat het profiel van de uitstekende elektrische SUV van VW zal verhogen. Het heeft veel ruimte, veel bereik en we kunnen zien dat de ID.4 een comfortabele en stille rit geeft om door Londen te springen of die vroege ochtendliften naar de luchthaven te krijgen.

Addison Lee zegt dat het elke dag zal leiden tot 20.000 emissievrije ritten door Londen, met een investering van £ 160 miljoen om de overstap naar elektrisch te maken.

De uitdaging voor Addison Lee is het beheer van de vloot en het opladen om een naadloze service te garanderen. Addison Lee erkent dat oplaadinfrastructuur een uitdaging vormt en heeft bevestigd dat het op zoek is naar een partner voor opladen - met nieuws in de toekomst.

Hopelijk zullen de toenemende eisen van bedrijven zoals Addison Lee leiden tot een toename van de beschikbaarheid van speciale snelladers in Londen, terwijl een grotere bekendheid van dagelijkse ritten in elektrische autos zoals de VW ID.4 die overgang van verbranding voor iedereen zal helpen.

