VW-ID. Het leven zou de magische formule kunnen zijn voor een betaalbare elektrische auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volkswagen heeft de kappen van ID gehaald. Life, dat de Duitse autofabrikant "instapniveau" noemt. De elektrische auto zal bij lancering in 2025 ongeveer € 20.000 kosten.

Een van de grootste punten van kritiek op elektrische autos zijn de kosten. Zelfs het nemen van een bescheiden verbrandingsauto en het aanbieden van een elektrische versie met een kleine batterij lijkt de kosten op te drijven en concepten zoals de ID Life zouden de oplossing kunnen onthullen.

Het uiterlijk is vrij minimalistisch, met een vrij eenvoudig ontwerp van buitenaf, maar het is niet zonder charmes. Sommigen zullen misschien zeggen dat dit concept veel te bieden heeft, vooral als het productiemodel er ongeveer zo uitziet.

Het is gebaseerd op de kleine versie van VWs MEB-platform en passend bij het maken van een duurzamer product, maakt het gebruik van natuurlijke en gerecyclede materialen, terwijl het de zaken eenvoudig houdt en buitensporige of kieskeurige ontwerpelementen vermijdt.

Wat echter belangrijk is aan deze auto, zijn enkele van de statistieken die zijn onthuld. VW suggereert dat het een batterij van 57 kWh en een motor van 172 kW zal hebben die de voorwielen aandrijft. Hoewel de tijd van 0-100 km/u van 6,9 seconden niemand zal opwinden, zou het potentieel voor een actieradius van 250 mijl dat wel kunnen zijn.

Sommige van de betaalbare autos die we tot nu toe hebben gezien, hebben kleine batterijen om de prijs laag te houden, dus het aanbieden van dat soort bereik voor dat soort prijs zou enorm populair kunnen zijn.

Buiten dat, worden dingen omgeleid naar de normale conceptauto-dingen die we kunnen negeren. VW heeft gesuggereerd dat mensen willen dat autos meer doen, dus er is een projectiescherm zodat je het in een kleine bioscoop kunt veranderen, wat niet iets is dat de productieauto zal bieden.

VW pronkt ook met een oplaadstation aan de voorkant van de auto dat opent en ook de kabelopslag laat zien. Nogmaals, het is onpraktisch omdat je dat open zou moeten hebben wanneer je aan het opladen bent, in de regen zou het vollopen met water en iemand zou waarschijnlijk de oplaadkabel stelen.

Bovendien zien we een stuur dat geen volledige cirkel is, waarvan we ook niet denken dat het verder gaat dan het concept, hoewel het afschaffen van het centrale display en het aanbieden van een smartphonedock niet zo slecht is idee of het de kosten laag houdt - inderdaad, het is iets dat Dacia biedt op zijn betaalbare autos - maar we kunnen deze auto niet zien lanceren zonder een echt bestuurdersdisplay.

Het is een interessant concept, en we gaan VW aan die prijs en die batterijcapaciteit houden, maar voor de rest verwachten we nogal wat veranderingen voordat we tot een levensvatbare productieauto komen. Maar als VW erin slaagt om die statistieken te halen, dan is het in veel opzichten dat VW terugkeert naar zijn oorsprong en een auto voor mensen produceert.

Toekomstige elektrische autos: Aankomende batterij-aangedreven autos die binnen 5 jaar op de weg zullen zijn Door Chris Hall · 6 september 2021