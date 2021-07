VW lanceert zijn nieuwe Atlas-sized ID.8 elektrische SUV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De elektrische autos van Volkswagen staan op het punt een enorme nieuwe toevoeging te krijgen. Tijdens zijn laatste strategiepresentatie kondigde VW-CEO Herbert Diess de verdere line-up van zijn ID-reeks elektrische autos aan. En wat kwam er uit? De nieuwe ID.8.

VW heeft al de ID.3 en ID.4 , die het Golf- en Tiguan-spectrum bestrijken. De ID.6 werd eerder dit jaar aangekondigd en weerspiegelt de afmetingen van de Passat in een SUV-vorm, hoewel hij alleen beschikbaar is voor de Chinese markt. De ID.5 coupé is als prototype getoond en is gepositioneerd als coupéversie van de ID.5. Dus wat ontbreekt er?

Een range-topper in de vorm van een SUV, blijkbaar. De ID.8 zou de elektrische tegenhanger van de VW Atlas zijn. Er zijn nog geen afbeeldingen van gezien, maar het lijdt geen twijfel dat het in lijn zal blijven met de stijltaal van de andere ID-autos, wat voor het grootste deel een goede zaak is. Zijn directe rivaal zal Teslas Model X zijn, wat hem in een segment plaatst met zeer weinig concurrentie.

Het zal gebaseerd zijn op VWs huidige MEB-platform en zal waarschijnlijk worden geleverd met enkele en dubbele motoropties. Aangezien dit het grootste ID-model is dat waarschijnlijk zal worden uitgebracht, betwijfelen we of het zal worden geleverd met de kleinere 45 kWh-batterij, maar hoogstwaarschijnlijk zal beginnen met de 77 kWh-batterij die momenteel wordt aangeboden op de ID.4, evenals enkele opties met grotere capaciteit. Verwacht hetzelfde verhaal met de motoren, waarbij de krachtigere VW-motoren de voorkeur hebben in de line-up.

Toekomstige elektrische autos: Aankomende batterij-aangedreven autos die binnen 5 jaar op de weg zullen zijn Door Chris Hall · 19 juli 2021

Er was geen melding gemaakt van releasedatums of prijzen. Maar aangezien Volkswagen zijn elektrische aanbod vrij snel opvoert en hoopt tegen 2030 ten minste 50 procent van zijn verkoop elektrisch te hebben, plaatst het de waarschijnlijke releasedatum vóór 2025.