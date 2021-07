Elektrisch dromen en lange afstand rijden: We reden (weer) in een elektrische auto naar Cornwall

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twee jaar geleden hebben we de Audi e-tron - destijds een van de eerste grote elektrische autos op de Britse wegen - ingepakt en naar Cornwall gereden om inzicht te krijgen in het soort uitdagingen dat langere afstanden zouden opleveren voor EV-rijders .

Met een gezin - en een hond - dit keer in de VW ID.4 , gingen we op weg om de rit te herhalen die we twee jaar eerder hadden ondernomen. Dezelfde route, dezelfde bestemming en een heel andere ervaring.

Het grote voordeel dat de VW ID.4 heeft ten opzichte van de Audi e-tron die we eerder gebruikten, is dat de batterij van 77 kWh een actieradius van bijna 480 kilometer zal leveren. De Audi e-tron worstelde om veel meer dan 200 mijl te bieden van zijn grotere batterij.

Dus waarom het verschil in bereik?

De VW ID.4 is kleiner, lichter en eerst ontworpen als elektrische auto, terwijl Audi heel specifiek was in het ontwerpen van de Audi e-tron als eerste Audi.

Dat betekent dat de e-tron meer vermogen, een dynamischere aandrijving, Quattro-vierwielaandrijving en een interieur met hogere specificaties biedt - waarvan veel gewicht toevoegt en de potentiële efficiëntie vermindert. De e-tron is een heerlijke auto om in te rijden, maar kan qua efficiëntie niet op tegen de ID.4.

Dit is natuurlijk een wereld apart van het vullen van een tank met diesel en weten dat je 600 mijl op de tank hebt, en dat is nog steeds een zorg voor veel mensen.

Die zorg wordt weggenomen door een degelijk laadnetwerk. Vertrekkend vanuit Surrey, met een reis van 244 mijl, was de rit naar Cornwall binnen het bereik van de ID.4. Maar omdat we wisten dat waar we logeerden in Cornwall geen oplaadvoorziening was, waren we van plan onderweg te stoppen voor ten minste één oplaadbeurt.

De ID.4 gleed uit over adaptieve cruisecontrol op lange, heldere snelwegen en liet zijn lading niet leeglopen zoals sommige EVs doen. om op te laden voor de laatste etappe.

Dat was een toevallige stop, want er was een enkele 120 kW Electric Highway-oplader bij de diensten waar we stopten. Deze oplader staat op kaarten - maar Google vermeldt het als een 50kW Type 2, terwijl de doorgaans betrouwbare Zap-Map ook niet de juiste details had.

Dat benadrukt twee dingen: ten eerste is de kaartinformatie op deze opladers momenteel ontoereikend - en het is niet geweldig om toegang te krijgen tot die informatie in de auto. VW toont wel oplaadlocaties op de kaart - en vermeldt ook de oplaadsnelheid - maar als je met zoiets als Waze rijdt, heb je helemaal geen informatie.

Waze, een kaartservice die prat gaat op actuele informatie, laat je selecteren dat je een elektrische auto bestuurt, maar geeft je niet de mogelijkheid om elektrisch te selecteren als brandstoftype, wat waanzin is.

Zoeken naar laadstations in de VW ID.4 is niet moeilijk: je gaat naar zoeken in de kaart en er is een pictogram voor elektrische laadstations, maar het is geen volledige lijst en dit blijft een van de problemen bij het leven met een elektrische auto .

We hebben liever een knop om de gebruikersinterface in te drukken om rechtstreeks naar opladers te gaan, in plaats van te moeten zoeken om ze te vinden.

De VW ID.4 ondersteunde echter wel die 120 kW-oplader die we vonden, dus het is een geweldige manier om jezelf op te laden en met minimale vertraging weer op weg te gaan.

Het fysiek updaten van opladers is iets dat langzaam gebeurt: er verschijnen meer 50kW-laders op nuttige locaties, op voorpleinen van tankstations, in supermarkten, in parkeergarages van cafés en restaurants en ze zijn echt nuttig. Pak een lading van 50 kW terwijl u de wekelijkse winkel doet en u wordt beloond met een volledige lading wanneer u terugkeert naar uw auto.

Zoals we een paar jaar eerder ontdekten, is het omgaan met een gefragmenteerd netwerk van opladers een zeer reëel probleem dat blijft bestaan. Hoewel Tesla-bezitters zelfvoldaan kunnen melden hoe goed het Supercharger-netwerk is (en dat is waar), geldt hetzelfde probleem voor alle EV-bezitters als je verre van een handige oplader op een bekend netwerk bent - zelfs Tesla-rijders.

Er is een groot aantal oplaadservices waarmee u te maken hebt, maar de grootste verandering die onlangs is doorgevoerd, is de overgang van eerst lidmaatschap naar het aanbieden van betalen aan de oplader. Die Electric Highway-pomp die we noemden, had je niet nodig om de app te gebruiken, je tikte gewoon op je betaalkaart.

We hebben vergelijkbare bewegingen gezien van BP Pulse - voorheen BP Chargemaster met het oude Polar Network - waar het steeds gebruikelijker wordt om op je kaart te tikken om te betalen.

Maar voor veel van deze services is het app-ontwerp slecht, vaak traag om te laden - Geniepoint we kijken naar je - terwijl sommige, zoals Pod Point, je gemakkelijk laten opladen, maar het nog raadselachtiger maken hoe je eigenlijk de lading afmaken.

In sommige gevallen zijn we aan het einde van het opladen weggereden van een Pod Point-oplader, niet wetende of hij echt weet dat we zijn vertrokken, met als enige geruststelling de e-mailontvangst die later aankomt.

Het is duidelijk dat het de goede kant op gaat. Voor degenen die langere afstanden willen rijden, zijn er meer opties voor autos op de weg, zoals de VW ID.4, de Skoda Enyaq iV, Tesla Model 3, Kia e-Niro of Hyundai Kona, die allemaal grotere batterijen hebben en in een middenklasse van EV-prijzen.

Maar het zijn de oplaadnetwerken die het echte verschil zullen maken. Hoewel er meer bruikbare oplaadpunten zijn verschenen, is de verandering op een van de belangrijkste netwerken van het VK - Electric Highway - traag verlopen.

Electric Highway is overgenomen door Gridserve , met de belofte van snelle vervanging van verouderde laders en een uitbreiding naar Electric Hubs op die belangrijke snelweglocaties. Dat zou de positie volgend jaar heel anders kunnen zien - vooral omdat in ons geval Cornwall Services op de lijst staat voor een grote uitbreiding en dat zou Cornwall veel toegankelijker kunnen maken voor elektrische autos.

Maar er is nog genoeg te doen: toegang tot degelijke informatie in autos is ontoereikend en diensten van derden zoals Google Maps en Waze zouden meer moeten doen om elektrisch opladen voorop te stellen in het aanbod, zodat het klaar is voor de toekomst. Elektrische autos zijn nog steeds in de minderheid op de wegen, maar 2030 nadert snel en er is nog werk aan de winkel.

De beste elektrische autos 2021: Topvoertuigen op batterijen die beschikbaar zijn op Britse wegen Door Chris Hall · 9 juli 2021