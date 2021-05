VW krijgt een autonoom ID. Buzz-taxi op de weg in 2025

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volkswagen Commercial Vehicles heeft bevestigd dat het autonome versies van de ID zal hebben. Buzz onderweg tegen 2025.

In samenwerking met Argo AI - een bedrijf dat ook met Ford werkt aan zelfrijdende voertuigen - bevestigde VW dat het in 2021 proeven zal uitvoeren op de wegen in Duitsland.

"Het doel is om een ride-hailing- en pooling-concept te ontwikkelen dat vergelijkbaar is met wat MOIA [een ride-sharing-service die beschikbaar is in Hamburg en Hannover] vandaag aanbiedt. In het midden van dit decennium zullen onze klanten dan de kans krijgen om te worden aangegrepen om hun bestemming in geselecteerde steden met autonome voertuigen, ”zei Christian Senger, hoofd autonoom rijden bij VW Commercial Vehicles.

MOIA is een dochteronderneming van VW, vandaar de connectie, met vaste plannen om MOIA tegen 2025 in een autonoom elektrisch voertuig te laten rijden.

"Hamburg zal de eerste stad zijn die een autonome ridepooling-service aanbiedt met een ID. Buzz", aldus Robert Henrich, CEO van MOIA.

Het doet denken aan Johnny Cab van Total Recall, maar met een elektrische bestelwagen in de maak - ID. Buzz - en de hersenen die afkomstig zijn van het Argo AI-systeem, dat zou wel eens een realiteit kunnen worden.

Terwijl de elektrische VW-bestelwagen al een tijdje wordt gepest - en in 2022 op de markt moet komen - werken de autonome rijsystemen onafhankelijk. Maar bedrijfswagens zijn een logische plek voor dergelijke systemen, zowel als taxis als voor last mile-bezorgdiensten.

Argo AI heeft een Lidar-systeem om 360 graden rondom het voertuig te scannen, met een bereik van zon 400 meter, terwijl het systeem bovendien gebruik maakt van radar en cameras om een compleet beeld te krijgen van de wereld rondom het voertuig.

De aankondiging van vandaag gaat er echt over dat VW zijn investering in het systeem bevestigt om al deze onderdelen samen te laten komen. Het volgende deel van de puzzel is de lancering van de ID. Buzz, die een wereld van elektrische bestelwagens, servicewagens, taxis en onvermijdelijk ombouwen voor campers zal openen.

Geschreven door Chris Hall.