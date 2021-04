Volkswagen ID.5 coupé-SUV gespot voorafgaand aan de officiële lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volledig elektrische ID.5 coupé-SUV van Volkswagen werd in de aanloop naar de officiële lancering op de Duitse wegen gefotografeerd.

Het zou naar verluidt de laatste tests ondergaan op de openbare weg, en Volkswagen zou het later dit jaar naar verwachting formeel op de markt brengen.

De auto werd gespot door Autoexpress (misschien na een tip van VW zelf, gezien de kwaliteit van de opnames), en wordt gebouwd in de elektrische autofabriek van de fabrikant in Zwickau, net als de ID.3 en ID.4.

Er wordt gezegd dat hij dezelfde 77kWh-batterij en 201bhp elektromotor heeft als de ID.4, en zou tot 500 mijl kunnen reizen tussen oplaadbeurten.

Er komt ook een GTX-variant, zo claimt de site, met twee motoren en een vierwielaangedreven aandrijflijn.

Er zou ook een instapmodel kunnen zijn, met een kleiner batterijpakket en een elektromotor, hoewel dit momenteel niet is bevestigd.

Volgens Autoexpress lijkt het interieur van de ID.5 erg op de ID.4 - het heeft hetzelfde dashboard en hetzelfde infotainmentsysteem, inclusief het 10-inch aanraakscherm.

Er is nog geen bericht wanneer het consumentenmodel beschikbaar zal zijn in het VK of daarbuiten.

Geschreven door Rik Henderson.