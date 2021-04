ID.6 is VWs grootste elektrische SUV, ontworpen voor de Chinese markt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VW heeft de ID.6 onthuld - maar voordat je al te opgewonden raakt, is dit model specifiek ontworpen voor de Chinese markt.

Er zijn twee versies van het nieuwe model, de SAIC VW ID.6 X en FAW VW ID.6 Crozz, de laatste hangt aan een van de originele VW-conceptmodelnamen.

Om aan de lokale vraag naar grote SUVs te kunnen voldoen, zullen zes of zeven passagiers plaats bieden. Er zijn functies specifiek voor China, zoals het kunnen controleren van de lokale luchtkwaliteitsomstandigheden of voor verkeersovertredingen.

Net als andere modellen die we van VW hebben gezien, zijn er batterijopties van 58 en 77 kWu, samen met motoren van 132 kW tot 150 kW tot 225 kW. Het bereik wordt gegeven als 436-588 km (270-365 mijl).

Het topmodel heeft dubbele motoren voor een vermogen van 225 kW en zal in 6,6 seconden van 0 naar 100 km / u rijden.

De ID.6 is gebouwd op hetzelfde MEB-platform dat ten grondslag ligt aan een breed scala aan VW Group-modellen, waaronder de kleinere ID.4 en de nieuwe Audi Q4 e-tron .

Wat we precies in dit grotere segment buiten China zouden kunnen zien, is voorlopig nog onbekend.

Geschreven door Chris Hall.