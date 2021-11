Hoe de lancering van de VW ID.5 online te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VW lanceert binnenkort zijn volgende elektrische auto , de ID.5. Het komt in twee varianten, de ID.5 en de ID.5 GTX - de versie met twee motoren die hogere prestaties biedt - terwijl deze modellen deVW ID.4 die in 2020 werd gelanceerd, doorontwikkelen .

De ID.5 zal een verandering in styling bieden, met een coupé-achtige daklijn, passend bij de Audi Q4 e-tron Sportback, die op hetzelfde platform zit.

Hier is alles wat u moet weten over de lancering.

De VW ID.5 en ID.5 GTX worden op 3 november om 14.00 uur CET onthuld. Hier zijn de internationale tijden, zodat u kunt afstemmen:

San Francisco - 06:00 PDT

New York - 09:00 EDT

Londen - 13:00 GMT

Berlijn - 14:00 CEST

New Delhi - 18:30 IST

Tokio - 22:00 JST

Sydney - 00:00 AEDT, 4 november

VW zal de lancering van de nieuwe ID.5 streamen. We hebben de videostream bovenaan deze pagina ingesloten, zodat u deze online kunt bekijken.

Er zijn een aantal verschillende specificaties voor de huidige ID.4, met een 52kWh of 77kWh batterij, en 148, 170 of 204PS met de motor die de achterwielen aandrijft. We verwachten dat dit ook de standaard zal zijn voor de ID.5, met als grote verandering het ontwerp van de achterkant.

VW zou kunnen beweren dat het aerodynamischer is en dat zou kunnen betekenen dat er iets meer bereik is van deze coupéversie, maar we verwachten dat de dingen ongeveer hetzelfde zullen zijn als de SUV-versie. VW zegt echter dat het is uitgerust met nieuwe hardware en software, dus er kunnen enkele verbeteringen zijn ten opzichte van de ID.4-modellen.

De GTX zal ook een voormotor toevoegen, en opnieuw verwachten we dat de prestatiecijfers dicht bij de ID.4 GTX zullen liggen, terwijl er enkele ontwerpelementen zullen zijn om deze autos te onderscheiden. Op de ID.4 GTX die een blauw interieur bevatte, zouden we verwachten dat vergelijkbare trimveranderingen deze autos zouden onderscheiden.

Het GTX-model zal waarschijnlijk doorgaan met de 77kWh-batterij en 299PS. Elk van de vermogensconfiguraties zal waarschijnlijk een aantal verschillende uitrustingsniveaus hebben.