Krachtige elektrische modellen van VW zullen het GTX-embleem dragen

(Pocket-lint) - VW heeft bevestigd dat zijn sportieve topklasse elektrische autos met een neiging naar prestaties het GTX-embleem zullen dragen.

Het volgt op de bekende GTI, recentere GTE, en niet te vergeten GTD voor die prestatiediesels die nu een stuk minder populair zijn. Het betekent dat je die ID-modellen met een beetje extra pit op de weg kunt zien.

Het eerste model dat we zullen zien, is de ID.4 GTX, die op 28 april wordt onthuld - en laat zien wat je kunt verwachten van een krachtige elektrische VW. Dat omvat waarschijnlijk de styling van het exterieur en de vierwielaandrijving.

Zoals je zou verwachten, worden dit versies met twee motoren, waarschijnlijk met de grootste batterijcapaciteit die VW erin kan persen en op de juiste manier, de hoogste prijs.

Er zijn een aantal verschillende specificaties voor de huidige ID.4, met opties met een lager vermogen in heel Europa, terwijl de Britse modellen momenteel 77kWh hebben met een 150kW-motor voor 204PS met de motor die de achterwielen aandrijft.

De ID.4 GTX zal naar verwachting een voormotor voor vierwielaandrijving toevoegen; we vermoeden dat de extra motor 80 kW zal zijn zoals de Audi Q4 e-tron (resulterend in het equivalent van 299 pk) - en we vermoeden dat de timing van de aankondiging van VW Audi de tijd zou geven om zijn Quattro-model vóór de VW ID.4 GTX aan te kondigen.

Het toevoegen van de GTX-badge is een belangrijke stap, waarbij keuze en prestaties nog steeds aantrekkelijk zijn voor autokopers. Hoewel verstandig rijden altijd het beste bereik uit uw elektrische auto haalt, zal het aanbieden van iets om een GTX-model over de rest van de ID-modellen op de weg te tillen, kopers helpen aantrekken die anders misschien terughoudend zouden zijn om de sprong naar elektrisch te maken.

Het is onwaarschijnlijk dat we een ID.3 GTX zullen zien, maar we vermoeden dat de badge in de toekomst op grote schaal zal worden gebruikt om een reeks modellen aantrekkelijker te maken.

Geschreven door Chris Hall.