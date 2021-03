VW zal tot 2030 minstens één elektrische auto per jaar uitbrengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VW heeft zijn toekomstige strategie - Accelerate - uiteengezet en daardoor versnelt het bedrijf zijn plannen voor elektrische autos.

Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2030 70 procent van de Europese verkoop naar elektriciteit te verschuiven, en 50 procent van de omzet in China en de VS binnen hetzelfde tijdsbestek.

Dat gaat elk jaar de lancering van een elektrische auto op batterijen zien - en VW heeft ons de eer bewezen om uit te leggen wat sommige van die modellen zijn.

In de eerste helft van 2021 wordt de ID.4 GTX gelanceerd, dat is de vierwielaangedreven versie van de ID.4 , dus we verwachten dat deze qua design in de buurt komt van de ID.4.

Dat wordt in de tweede helft van 2021 ook gevolgd door de ID.5. ID. 5 zal naar verwachting een coupéversie van de ID.4 zijn, dus een SUV met een snellere daklijn, maar vrijwel dezelfde auto als geheel.

De ID.6 X wordt genoemd als een zevenzits SUV voor China om "in de herfst" te lanceren (hoewel we niet zeker weten welk jaar). Verwarrend genoeg noemt VW dit in persmateriaal ook de Crozz, hoewel we denken dat dat de ID.4 is geworden - en de ID.6 het Roomzz-conceptmodel was.

In 2025 zegt VW dat het ons een auto zal geven die past onder de ID.3 , wat betekent dat het een soort e-Up! Wordt, in super mini-formaat.

Bovendien heeft VW toegezegd software-updates voor ID uit te brengen. autos over de lucht, volgens een schema van 12 weken. Dit begint vanaf de zomer van 2021 en zal software-optimalisaties en soms nieuwe functies of opties met zich meebrengen.

De focus op software-updates is ongetwijfeld een reactie op het soort software-ervaring dat Tesla-rijders hebben genoten, met regelmatige updates van de auto als een van de dingen die vaak worden gevierd.

In 2026 lanceert VW een auto met de naam Project Trinity , die is ontworpen om autonoom rijden mogelijk te maken en de basis te leggen voor een veel bredere connectiviteit tussen autos op de weg.

Terwijl dit alles gaande is, heeft VW ook aangegeven dat er bijgewerkte versies van bestaande modellen zullen komen, waaronder de Golf, Tiguan, Passat, Tayron en T-ROC. Het worden een paar drukke jaren voor VW.

Geschreven door Chris Hall.