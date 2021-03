VW raakt zijn Matrix-moment en plaagt Project Trinity, een "droomauto"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - "Trinity is een soort kristallisatiepunt voor onze Accelerate-strategie, een vuurtorenproject, onze software-droomauto", zei CEO van Volkswagen, Ralf Brandstätter, over het plagen van de toekomstige elektrische auto van VW.

Project Trinity is waar VW naartoe gaat, op de tijdlijn voor een lancering in 2026 en met als doel de auto te zijn die autonoom rijden naar de massa brengt.

"Trinity maakt autonoom rijden in het volumesegment voor veel mensen mogelijk", zegt VW. Het wordt gestart op niveau 2+ met de mogelijkheid om naar niveau 4 te gaan.

Wat dat in reële termen betekent, is dat het autorijden hands-off biedt (als je eraan denkt dat je wettelijk gezien je handen aan het stuur moet houden) wanneer het aankomt, maar in staat moet zijn om mind-off-autorijden te ondersteunen, wat daar is de auto zo geavanceerd dat er geen mens nodig is om in te grijpen.

Het grote nadeel van autonomie op niveau 4 is dat het nog niet legaal is, ook al zouden een aantal autos tot op zekere hoogte zelf kunnen rijden.

Of de wereld in 2026 klaar is voor autonomie van niveau 4, is de vraag. Het was hetzelfde soort bericht dat we van BMW hoorden met het iNext-concept - nu gelanceerd als de BMW iX - en Tesla heeft het vaak gehad over het gebruik van Autopilot om hetzelfde te doen.

Door dat opzij te schuiven, is Project Trinity ontworpen als de nationale drager voor de volgende generatie elektrische autos van VW, maar het is ook een andere focus.

In plaats van veel opties te bieden, gaat Trinity minder varianten aanbieden, met gestandaardiseerde hardware. Het wordt een digitale benadering, waarbij functies op aanvraag kunnen worden geactiveerd - met behulp van software om functies in en uit te schakelen.

"In de toekomst zal de individuele configuratie van het voertuig niet langer worden bepaald door de hardware op het moment van aankoop. In plaats daarvan kunnen klanten op elk gewenst moment functies toevoegen via het digitale ecosysteem in de auto", zegt Brandstätter. .

We hebben in het verleden soortgelijke suggesties van BMW gehoord en we weten dat Tesla dat tot op zekere hoogte al doet.

Het doel is om het productieproces voor VW te vereenvoudigen, maar toch de auto te kunnen verkopen aan mensen die ze willen.

VW beschrijft Trinity als een "sedan" - of sedan - en zegt dat het een hoog bereik en zeer korte oplaadtijden zal hebben, maar het spreekt ook over de connectiviteit.

VW ziet een toekomst voor zich waarin al zijn voertuigen in een netwerk zijn opgenomen en gegevens uitwisselen, zodat andere voertuigen kunnen profiteren van de schaalgrootte van de VW-groep. VW zegt dat Trinity dit proces zal starten en gegevens over weggegevens, verkeer en ongevallen kan leveren aan andere wagenparkvoertuigen.

Het laten vallen van vermeldingen van neurale netwerken en autonome voertuigen doet ons grinniken dat VW de naam Trinity heeft gekozen. Er is een gevoel dat we het punt bereiken dat de machines op het punt staan het over te nemen. Laten we gewoon afwachten wat er in 2026 daadwerkelijk aankomt.

"Gedurende de geschiedenis van de mensheid zijn we afhankelijk geweest van machines om te overleven. Het lot, zo lijkt het, is niet zonder gevoel van ironie." (Morpheus, The Matrix.)

