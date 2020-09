VW onthult zijn elektrische SUV, de ID.4, met een actieradius van meer dan 500 mijl

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De strategie van VW om meer elektrische autos op de weg te krijgen, gaat door met de officiële lancering van de ID.4.

De ID.4 werd voor het eerst getoond op het autosalon van Frankfurt in 2019, nadat hij de conceptfasen had doorlopen als de ID.Crozz. Nu is het een volledig productievoertuig en motoren in het populaire compacte SUV-segment, in tegenstelling tot de Kia e-Niro of de Hyundai Kona Electric .

De ID.4 heeft een verfrissende en nogal robuuste uitstraling en ontsnapt aan het uiterlijk van de SUVs met verbranding van hetzelfde merk. Je kunt zien dat het geen Tiguan is en het is geweldig dat dit niet alleen een verandering is in wat de auto aandrijft, het is uniek op zich.

Op de belangrijke cijfers. Er zijn twee versies van de ID.4, de Pro heeft een 77kWh-batterij en een 150kW-motor, die 204 pk genereert, waarmee je in 8,5 seconden van 0 naar 100 km / u gaat, wat niet enorm snel is. VW zegt echter dat je 520 km - ongeveer 310 mijl - krijgt met een enkele lading, wat indrukwekkender is.

De Pure-versie heeft een 52kWh-batterij en een 125kW-motor. VW zegt dat je met een DC-snellader 200 mijl bereik krijgt vanaf 30 minuten. Het ondersteunt tot 11 kW AC-opladen.

De ID.4 is achterwielaandrijving met 21 cm bodemvrijheid, hoewel VW eerder heeft gezegd dat er in de toekomst een versie met vierwielaandrijving beschikbaar zal zijn, dus we verwachten dat het aanbod van ID.4-modellen zal worden uitgebreid. De bagageruimte is 543 liter groot en kan tot 700 kg (ongeremd) wegen met een intrekbare trekhaak, dus er zit ook een praktische kant aan.

We hebben het interieur van de ID.4 eerder gezien vanaf een eerdere onthulling en het vereist een vergelijkbare minimalistische benadering van de ID.3 , hoewel er hier meer ruimte is, met een compact digitaal bestuurdersdisplay en een centraal 12-inch display.

De auto ondersteunt Hello ID-spraakbediening en een ID-lampje onder de voorruit is ontworpen als een visueel feedbackmechanisme, terwijl het hele infotainmentsysteem volledig is herbouwd voor deze ID-modellen.

De ID.4 wordt verkocht in Europa, China en is ook verkrijgbaar in de VS. Wat we momenteel niet weten, is hoeveel het gaat kosten en wanneer u het kunt kopen.

Geschreven door Chris Hall.