Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ID 4 zal naar verwachting binnen enkele weken debuteren, maar Volkswagen pronkt nu al met het interieur van de nieuwe elektrische SUV. De Duitse autofabrikant heeft op basis van de fotos een overzichtelijk ontwerp bedacht en het ziet er erg modern uit. Die displays geven zelfs Tesla-vibes af.

Volkswagen heeft geen details verstrekt over de touchscreens of het infotainmentsysteem van de auto. Op het horizontale scherm in de middenconsole lijken apps te staan die naar instellingen, radio, batterij, navigatie en meer verwijzen. Er zit ook een scherm achter het stuur als je goed kijkt.

Er zijn niet veel fysieke knoppen te vinden. Om de digitale cockpit te gebruiken, moet je dus de touchscreens bedienen of spraakopdrachten gebruiken. We kunnen enkele knoppen zien onder de console en bij het stuur. Sommige hiervan lijken te zijn voor klimaatregeling en noodremmen.

Het verlichtingsschema, of het "ID.Light-systeem" zoals Volkswagen het noemt, valt ook op bij de aankomende ID 4, bestaande uit een lichtstrip onder de voorruit die van kleur kan veranderen om inkomende oproepen, vergrendelde deuren en navigatiewaarschuwingen te signaleren.

De ID 4 is een elektrische auto die naar Noord-Amerika en Europa komt. Er wordt verwacht dat het bereik ongeveer 300 mijl zal krijgen. Volkswagen is van plan om zowel vierwielaandrijving als achterwielaandrijving aan te bieden, waarbij achterwielaandrijving als eerste wordt gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman.