(Pocket-lint) - Vorig jaar onthulde Volkswagen zijn visie voor de toekomst van het opladen van elektrische autos: autonome robots. Nu heeft het een video uitgebracht die het prototype in werking laat zien.

Eigenaren van elektrische voertuigen kunnen in elke ruimte parkeren en de schattige mobiele oplaadbot zal naar de auto reizen, zichzelf op de oplaadpoort aansluiten en "tanken".

Een van de voordelen hiervan is dat u niet hoeft te zoeken naar de een of twee speciale plaatsen met EV-oplaadpunten in een parkeergarage met één verdieping of met meerdere verdiepingen.

Het proces is ook vrij eenvoudig. U belt de robotoplader met behulp van een app, die met uw auto communiceert om te bepalen hoeveel u de batterij van uw auto moet bijvullen, die vervolgens de robot belt.

De robot zelf is niet wat de auto oplaadt. Deze autonome mobiele robot is in wezen een batterijhouder.

Nadat hij is opgeroepen, haalt hij een batterijwagen op (elke wagen kan 25kWh energie bevatten), brengt hem naar je auto, steekt hem in het stopcontact en wacht dan op het signaal om hem op te halen.

Elke batterijwagen (of energieopslagapparaat) kan het voertuig snel opladen tot 50 kW.

De robot is uitgerust met cameras, laserscanners en ultrasone sensoren zodat hij zichzelf naar je auto kan rijden en botsingen met andere autos of obstakels op een parkeerplaats (of ze nu stilstaan of rijdend) kan vermijden.

Hoewel dit voor eigenaren van elektrische voertuigen zeker een stuk handiger is dan het moeten zoeken naar een speciaal laadstation op een grote parkeerplaats, betekent dit ook dat het elektrisch maken van een parkeerplaats veel eenvoudiger is voor eigenaren van parkeerplaatsen.

Afgezien van prototypes, heeft het bedrijf al verklaard dat het tegen 2025 36.000 laadpoorten in heel Europa zal installeren. Het lanceert ook een laadoplossing die mensen thuis kunnen laten installeren. Daarnaast rolt VW vanaf 2021 flexibele laadpalen uit als onderdeel van zijn volledig elektrische toekomst.

Er is echter geen nieuws over wanneer en zelfs of de robot beschikbaar zal zijn, helaas.

Geschreven door Cam Bunton en Rik Henderson.