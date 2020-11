Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Hyperloop heeft aangekondigd dat het voor het eerst met succes menselijke reizen in een hyperloop-pod heeft getest. Zondag voltooide het bedrijf een langzame test op een locatie in de woestijn van Nevada, waar het tot nu toe meer dan 400 onbezette tests heeft voltooid.

Een hyperloop is een duurzame vorm van transport waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetische levitatie om een pod die passagiers door een vacuümbuis of tunnel vervoert met snelheden van meer dan 600 mijl per uur, waarmee de hogesnelheidstreinen in Japan en Duitsland worden overtroffen. Er zijn een paar bedrijven die hyperloop-concepten testen, waaronder Virgin Hyperloop. De test van 8 november omvatte slechts twee passagiers die 107 mijl per uur bereikten. Het duurde 15 seconden op een baan van 500 meter.

Virgin Hyperloop hoopt plaats te bieden aan maximaal 28 passagiers in zijn hyperloop-trein. "De afgelopen jaren heeft het Virgin Hyperloop-team gewerkt aan het realiseren van zijn baanbrekende technologie", zei Sir Richard Branson, oprichter van de Virgin Group, in een verklaring aan de media. "Met de succesvolle test van vandaag hebben we aangetoond dat deze innovatiegeest de manier waarop mensen overal wonen, werken en reizen de komende jaren zullen veranderen."

Het bedrijf van Branson voorziet een hyperloopsysteem waarbij een reis tussen New York en Washington theoretisch slechts 30 minuten zou kunnen duren. Daar zijn we natuurlijk nog ver vanaf, aangezien Virgin Hyperloop momenteel alleen tests uitvoert, en het is onduidelijk of het concept ooit zal werken zoals getheoretiseerd op volle snelheid.

Geschreven door Maggie Tillman.