Nieuwe Opel Astra zal elektrische, hybride en plug-in versies aanbieden

(Pocket-lint) - De nieuwe Opel Astra is onthuld, wat bevestigt dat er in 2023 een elektrische versie van de populaire hatchback komt.

De nieuwe Astra draagt alle kenmerken van het recente Vauxhall-ontwerp, zoals de nieuwe Vizor vooraan en die rand op de motorkap, die alles een lift geeft ten opzichte van oudere versies van de auto.

Ook het interieur krijgt een update en de gelijkenis met de Opel Mokka of de nieuwe Opel Corsa zie je hier meteen.

De headline-functie is de opstelling van de displays. Er zijn twee 10-inch displays, een in het midden van de auto en een voor de bestuurder, maar beide zijn geplaatst in het Pure Panel, zoals Vauxhall het noemt, en zien een reeks componenten over het dashboard.

Dit bevat een van de ventilatoropeningen, wat interessant is, terwijl Vauxhall een balans heeft gevonden tussen touchscreenbediening en knopbediening. De Astra biedt ook Apple CarPlay en Android Auto, in beide gevallen draadloos.

De nieuwe Astra staat op het EMP2-platform, net als veel andere voertuigen in de Stellantis Group, en dat brengt enige bekendheid met zich mee.

Dit is een platform dat is ontworpen voor elektrificatie, dus er zijn batterij-elektrische, hybride en plug-in hybride opties. De hybrides worden als eerste gelanceerd in 2022, waarna de puur elektrische versie in 2023 volgt.

Later in 2022 zal er ook een Sport Tourer-versie worden gelanceerd. Of deze ook beschikbaar zal zijn voor de elektrische versie, weten we niet - maar met een duidelijk gebrek aan elektrische stationwagens op de markt, is dit misschien een zeldzaam juweeltje.

Opel heeft de elektrische samenstelling voor dit model niet bevestigd, maar eerdere Stellantis-autos hadden een batterij van 50 kWh en een motor van 100 kW - en dit zou vergelijkbaar kunnen zijn.

De hybrides hebben een 1,6-liter benzinemotor, maar het plug-inmodel krijgt een 12,4 kWh-batterij, die volgens Vauxhall een actieradius van 35 mijl zal bieden. Er zullen ook standaard benzine- en dieselopties beschikbaar zijn.

De bestellingen voor de nieuwe Opel Astra gaan in de herfst van 2021 open.