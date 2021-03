Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uber heeft een nieuwe dienst gelanceerd, Uber Green genaamd, waarmee gebruikers in het centrum van Londen een volledig elektrische auto kunnen aanvragen in plaats van een gewone (diesel of benzine) of hybride auto. De Financial Times heeft gemeld dat de nieuwe dienst op 29 maart 2021 is gelanceerd.

Volgens de webpagina van Uber Green kun je een volledig elektrische Uber aanhouden in Zone 1 van Londen. Reizen moeten vanuit Zone 1 beginnen, maar bestemmingen kunnen overal zijn. Uber Green werkt op precies dezelfde manier als een gewone Uber. Het enige verschil is dat u de uitstoot helpt verminderen en de lucht in Londen schoner houdt. Het bedrijf zei dat dit initiatief deel uitmaakt van zijn streven om tegen 2025 volledig elektrisch te zijn in de stad.

Als je de Uber-app gebruikt in Zone 1 in Londen, kun je je Uber Green aanvragen, net zoals je een UberX zou boeken. Kies gewoon de optie Uber Green (mogelijk moet u naar beneden scrollen om deze te zien), en dat is alles. Uber zei ook dat Uber Green u niet meer zou moeten kosten. "Daarom is het kiezen van een Uber Green-reis net zo betaalbaar als het aanvragen van een reguliere UberX-reis", legt het bedrijf uit.

Om chauffeurs te stimuleren, biedt Uber een korting van 15 procent op de gebruikelijke servicekosten. Het is ook van plan om Uber Green uit te breiden naar heel Londen.

Geschreven door Maggie Tillman.