(Pocket-lint) - Naar verluidt is autofabrikant Toyota van gedachten veranderd: het schrapt zijn bestaande plannen voor de productie van elektronische voertuigen (EV) en heroverweegt het hele project.

Als een nieuw rapport juist is, is Toyota bezig met een grondige herziening van zijn EV-plannen, waarbij het bedrijf teruggaat naar de tekentafel. Er wordt gedacht dat Toyota de vraag naar elektrische auto's verkeerd heeft ingeschat, een fout die nu betekent dat het bedrijf slecht geplaatst is om te voldoen aan de eisen van de klant en een steeds concurrerender landschap. Nu EV-first bedrijven als Tesla en traditionele autofabrikanten diep in de wereld van geëlektrificeerde auto's zitten, voert Toyota wijzigingen door in zijn eigen plannen, waardoor sommige auto's vertraging oplopen en nieuwe routekaarten worden geformuleerd.

Dat is althans volgens vier ongenoemde bronnen die met Reuters spreken. De Japanse autofabrikant zit al midden in een EV-uitrol van 38 miljard dollar, die pas vorig jaar werd aangekondigd. Maar het rapport beweert dat "een werkgroep binnen Toyota de opdracht heeft gekregen om begin volgend jaar plannen te schetsen voor verbeteringen aan het bestaande EV-platform of voor een nieuwe architectuur".

Het rapport zegt verder dat Toyota niet had verwacht dat de vraag naar EV's nog tientallen jaren zou aanhouden. Maar in werkelijkheid gebeurt dat al. Naar verluidt verwachten autofabrikanten dat de verkoop van EV's tegen 2030 meer dan de helft van de wereldwijde autofabrikanten zal uitmaken, wat betekent dat Toyota een achterstand aan het wegwerken is.

Reuters wijst op Tesla als de benchmark waar Toyota nu naartoe werkt, waarbij leidinggevenden en ingenieurs beseffen dat de huidige productieplannen om dezelfde lijnen te gebruiken voor EV en auto's met verbrandingsmotor niet gaan werken - vooral wanneer bedrijven als Tesla zich daar geen zorgen over hoeven te maken. De hoop is dat terwijl de heroverweging zal een aantal auto's te vertragen, het zal Toyota instellen voor een betere EV line-up vooruit.

