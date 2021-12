Toyota zet zich in voor 30 elektrische autos tegen 2030, waaronder nieuwe elektrische sportwagen van Lexus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toyota heeft zijn plannen uiteengezet om over te stappen naar het post-combustion-tijdperk, met zijn Beyond Zero-strategie. Dat betekent dat er tegen 2030 30 elektrische automodellen op batterijen worden uitgebracht.

Toyota is relatief langzaam aan de slag gegaan met batterijvoertuigen, ondanks dat het al vele jaren toonaangevend is op het gebied van hybrides. Nu lijkt de verbintenis stevig, in navolging van de aankondiging van het eerste batterij-elektrische model, de Toyota bZ4X , die in november 2021 werd onthuld en in 2022 wordt verwacht.

Dit wordt eigenlijk een familie van voertuigen die op een gemeenschappelijk platform zitten - genaamd e-TNGA - en zal worden vergezeld door een middelgrote SUV en een compacte SUV.

Het compacte model is ontworpen voor Japan en Europa, zal vanwege zijn formaat een kleinere batterij hebben en is ontworpen rond efficiëntie. Wordt dit de compacte en betaalbare elektrische auto om het groots te maken?

Er komt ook een grote elektrische SUV met een derde zitrij om de bZ-reeks compleet te maken. Dit zullen op maat gemaakte elektrische autos voor de massamarkt zijn, naast elektrische versies van elektrische modellen.

Het zijn niet alleen autos van het Toyota-merk die een elektrische behandeling krijgen, Lexus streeft ook naar 100 procent elektrische verkoop.

Er is al een elektrische Lexus beschikbaar - de Lexus UX 300e - en dat zal worden vergezeld door de Lexus RZ, een ander SUV-model. De focus van Lexus ligt meer op verfijning en luxe dan op de massamarktbenadering die Toyota biedt.

De showcase-auto is waarschijnlijk de sportwagen van Lexus. Momenteel net Sports Battery EV genoemd, is er de belofte van acceleratie in het "lage 2 seconden bereik" en 700 km (430 mijl) bereik - en als solid-state batterijen in productie kunnen worden genomen, vind je het hier.

Lexus zal voor de ontwikkeling van deze nieuwe sportwagen steunen op de lessen van de LFA.

Het doel is dat Toyota tegen 2030 3,5 miljoen elektrische autos op batterijen verkoopt, terwijl Lexus zich richt op 1 miljoen verkopen wereldwijd. Er zijn veel details en er zullen de komende tien jaar veel lanceringen komen - maar we blijven hopen dat er iets betaalbaars is in de kleinere autoruimte waar Toyota het in het verleden zo goed heeft gedaan - elektrische Aygo of Yaris iemand?